Superman: James Gunn afferma che il reboot del DCU “non è una storia corale”

Quando il cast del reboot di Superman di James Gunn ha iniziato a espandersi con l’aggiunta di diversi eroi della DC Comics come Hawkgirl, Mr. Terrific e la Lanterna Verde Guy Gardner, si è temuto che l’Uomo d’Acciaio di David Corenswet potesse essere messo un po’ in ombra nel suo stesso film. Mentre il primo film sul grande schermo della DCU getterà probabilmente le basi per un team-up della Justice League (o Justice Society), Gunn ha ora assicurato ai fan che Superman “non è una storia corale” e che l’attenzione rimarrà sul trio di personaggi principali.

“Al centro di tutto ci sono Clark, Lois e Lex”, ha detto il regista durante un’intervista su Instagram Live. “Si tratta di questi tre personaggi”. Gunn ha anche sfatato una recente voce secondo cui il primo trailer sarà rilasciato il 16 dicembre. Ad oggi, dunque, non sappiamo ancora esattamente quando debutterà il teaser. Abbiamo però sentito parlare del giorno di Natale durante una delle partite dell’NBA, ma la maggior parte degli addetti ai lavori ritiene che sarà entro le prime due settimane di dicembre.

Powered by

CORRELATE:

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn con David Corenswet

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.