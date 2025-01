The Walking Dead: The Ones Who Live – stazione 1, la spiegazione del finale: cosa succederà a Rick e Michonne

Dopo sei episodi drammatici e ricchi di azione, la storia di Rick e Michonne si è conclusa nel finale della stagione 1 di The Walking Dead: The Ones Who Live. Oltre cinque anni dopo la scomparsa di Rick, il protagonista di Andrew Lincoln è tornato nel franchise insieme a Michonne (Danai Gurira). Sebbene siano riusciti a riunirsi contro ogni previsione, Rick e Michonne hanno dovuto affrontare il loro nemico più pericoloso, il CRM. Distruggere questo gruppo è stato tutt’altro che facile, ma le strategie di sopravvivenza degli esperti di Rick e Michonne e il loro modo di pensare fuori dagli schemi hanno contribuito a porre fine all’esercito apparentemente impenetrabile del CRM.

Liberare il CRM e permettere alla Repubblica Civica di operare in modo più pacifico sembrava il destino di Rick e Michonne in The Ones Who Live, ma non è stato il momento più importante del finale. Dopo aver finalmente sconfitto il gruppo militare, la coppia si è lasciata alle spalle la Repubblica Civica e si è riunita ai propri figli. Il finale tanto atteso ed emozionante di The Walking Dead: The Ones Who Live ha permesso a Rick e Michonne di abbracciare per la prima volta i loro figli come una famiglia. Rick ha finalmente potuto incontrare RJ, un momento che si aspettava da anni e, nonostante alcuni temi oscuri della serie, questa riunione di famiglia è stata il momento felice che si meritavano.

Cosa succederà a Rick e Michonne dopo “The Ones Who Live”?

Con molte riunioni di personaggi ancora da fare, Rick e Michonne sono probabilmente tornati a casa con RJ e Judith per vedere i loro amici per la prima volta dopo anni. RJ e Judith sono stati gli unici camei del finale di The Ones Who Live, ma Rick e Michonne hanno inevitabilmente ritrovato i loro ex amici fuori dallo schermo.

Ciò significa che Rick e Michonne devono aver trovato il Commonwealth e si sono ricollegati al gruppo principale. Gli elicotteri nell’inquadratura finale di The Ones Who Live indicano che la Repubblica Civica si sta espandendo, forse creando una zona sicura negli Stati Uniti.

Dato che Rick e Michonne hanno contribuito a distruggere il CRM e a rivelare i suoi segreti, potrebbero far parte del prossimo capitolo della Repubblica Civica. Ciò significa che il Commonwealth, Hilltop e Alexandria potrebbero diventare comunità alleate della Repubblica Civica, con Rick e Michonne a collegarle. Piuttosto che tornare nella CR, Rick e Michonne sono presumibilmente rimasti nel Commonwealth, visto che i loro figli si sono stabiliti lì, o forse hanno anche cercato di ricostruire Alexandria. Alexandria ha un valore sentimentale, poiché è il luogo in cui è iniziata la storia d’amore tra Rick e Michonne e i loro figli sono cresciuti lì, quindi la ricostruzione sarebbe importante.

L’alleanza con la Repubblica Civica significa che avranno un accesso più facile a ogni comunità grazie alla tecnologia avanzata e ai viaggi aerei. Rick è in grado di pilotare un elicottero e sarebbe un ottimo modo per spostarsi tra le zone sicure e assicurarsi che le comunità siano fiorenti. Il finale di The Ones Who Live indica che Rick e Michonne sono concentrati a ricostruire la loro famiglia e a passare del tempo con i loro figli. Tuttavia, dopo il loro epico viaggio, il loro matrimonio potrebbe essere all’orizzonte, visto il loro fidanzamento nell’episodio 5, e una Alexandria ricostruita sarebbe il luogo perfetto per le loro nozze.

Come Rick e Michonne hanno sconfitto il CRM

Sebbene il CRM sia stato costruito come una delle più grandi minacce di The Walking Dead, Rick e Michonne sono riusciti ad occuparsi dei cattivi con un semplice piano. Dopo che Jadis ha rivelato la posizione dei suoi file nell’episodio 5, Michonne è arrivata nel suo ufficio e ha cercato le lettere, mentre Rick è tornato al CRM e ha ricevuto il briefing di Echelon. Sebbene nessuno dei due piani sia andato esattamente come da copione, le cose sono andate meglio del previsto. Entrambi sono venuti a conoscenza delle vere intenzioni del CRM prima di riunirsi per formare una nuova strategia che avrebbe fermato il CRM per sempre.

Michonne è riuscita a strappare la lettera di Jadis mentre Rick ha ucciso il Maggiore Generale Beale, prima di scoprire l’attacco proposto dall’MRC a Portland. Mentre avrebbero potuto semplicemente cercare di fuggire dopo aver distrutto la lettera, Rick e Michonne hanno deciso di provare a porre fine definitivamente ai piani dell’MRC causando un’esplosione di gas. Gli attacchi di gas dell’MRC hanno spazzato via Omaha e ucciso due alleati di Michonne, rendendoli l’arma perfetta per distruggere anche Portland. Fortunatamente, Rick e Michonne hanno preparato il gas con le granate, usando i walker per tirare le spine.

Il loro piano era già in atto prima che Thorne cercasse di intervenire, il che significa che i protagonisti hanno dovuto temporeggiare prima di mettersi al riparo durante l’esplosione. Il gas ha ucciso migliaia di soldati e li ha trasformati in walker, ma Thorne è sopravvissuto e ha cercato di uccidere Rick e Michonne. Sebbene le cose si mettano male per i protagonisti, essi riescono a uscire dalla situazione lottando, ma Thorne muore nel frattempo. Dopo aver lasciato il complesso pieno di zombie, Rick e Michonne sono riusciti a fuggire e a dire alla Repubblica Civica la verità sul CRM prima di tornare a casa.

Il CRM rimane attivo in The Walking Dead (ma non è un cattivo)

Nonostante Rick e Michonne abbiano sconfitto il CRM, il gruppo militare rimane attivo, ma non è più un cattivo. La trasmissione della Repubblica Civica ha rivelato che la CRC ha votato all’unanimità per una supervisione d’emergenza sulle forze rimanenti del CRM, il che significa che l’esercito funziona ancora con l’influenza della Repubblica Civica. In precedenza, le due entità erano separate e il CRM operava lontano dalla Repubblica Civica, consentendo loro di lavorare in modo indipendente. Ciò significa che il sistema A e B da loro creato, gli esperimenti sugli esseri umani e gli attacchi con il gas sono avvenuti all’insaputa della Repubblica Civica, il che ha permesso al CRM di coprire le sue azioni malvagie.

In precedenza avevano affermato che una sezione del perimetro di Omaha era stata violata, causando 90.000 morti, mentre in realtà il CRM era responsabile di quelle morti. Ora che la Repubblica Civica è consapevole dei suoi piani malvagi, può usare l’esercito per fare del bene e cercare di riparare i danni causati al mondo. Anche se molte vite sono state perse durante l’esplosione di gas di Rick e Michonne, il finale di The Ones Who Live suggerisce che il CRM è ancora operativo. Il loro regno malvagio è terminato e l’MRC può ora essere utilizzato per salvare vite umane anziché prenderle.

Il piano del CRM nel finale di The Ones Who Live: spiegato

Il piano del CRM nel finale di The Ones Who Live non è dissimile dall’assalto a Omaha in World Beyond. In World Beyond, la fazione militare ha usato il gas cloro per uccidere l’intera comunità di Omaha in modo pulito ed efficace, e il CRM ha tentato di attaccare Portland in The Ones Who Live usando lo stesso metodo. Michonne ha assistito a un briefing del CRM sui piani, che ha rivelato che c’erano persone che vivevano a Portland pronte a evacuare bambini selezionati con un ponte aereo. Pur sapendo che i bambini avrebbero dovuto affrontare un trauma, l’MRC era pronto a distruggere Portland per poter prendere le loro provviste.

Rivendicare il cibo e le medicine di altre comunità è l’obiettivo finale del CRM. Avevano previsto che tutti sarebbero morti in circa 14 anni, per questo volevano creare una comunità suprema. Beale credeva che il mondo fosse già morto e che l’unico modo per sopravvivere fosse quello di badare a se stessi, permettendo persino a Rick di portare la sua famiglia al CRM se si fosse unito alla loro missione. Si sarebbero concentrati esclusivamente sull’autoconservazione e Beale credeva persino che Rick avrebbe potuto guidare il CRM in futuro. Non sorprende che Rick non sia d’accordo con questo piano e uccida Beale prima di rivelare le vere intenzioni del CRM.

Perché Thorne ha cercato di fermare il piano di Rick e Michonne

Pearl Thorne era una stretta alleata di Rick in The Ones Who Live, ma nel finale di stagione ha cercato attivamente di uccidere Rick e Michonne. All’inizio della serie, Rick aveva sfruttato la sua amicizia con Thorne per permettere a Michonne di entrare nel CRM e migliorare la sua posizione all’interno dell’esercito. Sebbene si fidasse e credesse in Rick, Thorne ha cercato di sparare a Michonne nell’episodio 3 di The Ones Who Live dopo che lei aveva quasi rovinato il piano del CRM. Come Rick, Thorne inizialmente voleva fuggire dal CRM, ma ha finito per abbracciare completamente la visione di Beale, andando contro i desideri di Okafor.

Okafor credeva di poter cambiare il CRM dall’interno e aveva coinvolto Rick e Thorne per aiutarlo. Tuttavia, dopo la morte di Okafor, Thorne ha ricevuto il briefing di Echelon e ha deciso di partecipare al tentativo del CRM di dominare l’America. Per questo motivo ha cercato di fermare Rick e Michonne nel finale, credendo che i metodi di Beale fossero l’unico modo per sopravvivere. Sebbene non sia chiaro il motivo per cui si sia impegnata così tanto nell’obiettivo finale dell’MRC, in punto di morte ha mugolato “Okafor aveva ragione”, suggerendo di aver cambiato idea.

I cattivi del CRM potrebbero non essere del tutto scomparsi

Beale ha detto di aver tenuto il briefing di Echelon 2533 volte, il che indica che ci sono ancora dei soldati che condividono il suo obiettivo. Sebbene molti di loro siano probabilmente morti durante il finale, il fatto che la Repubblica Civica abbia assunto il controllo d’emergenza del gruppo significa che ci sono dei sopravvissuti. Potrebbe essere difficile per loro operare sotto la Repubblica Civica, ma ci sono ancora soldati dell’MRC che fanno parte di altre comunità. Beale ha menzionato che il CRM ha delle spie in altre comunità come Portland, indicando che alcune di queste spie potrebbero cercare di far rivivere i precedenti obiettivi del gruppo.

Una di queste spie potrebbe essere Genet di Daryl Dixon. The Walking Dead ha fatto intendere che la CRM e i cattivi di Daryl Dixon potrebbero essere collegati, il che significa che Genet potrebbe essere coinvolto nel gruppo. Huck era una spia che operava nella colonia del Campus di Omaha nel Mondo di là e, sebbene alla fine si sia opposta all’MRC, è improbabile che Genet faccia lo stesso. Il suo gruppo ha condotto esperimenti che assomigliano ai progetti scientifici del CRM e ha persino creato una propria variante di zombie. La sua missione in Francia potrebbe essere collegata al CRM, suggerendo che la visione malvagia di Beale potrebbe non essere scomparsa per sempre.

Perché Rick ha lasciato la sua mano protesica in “The Ones Who Live”?

Prima che Rick e Michonne vadano a sabotare la fornitura di gas cloro del CRM, Rick si lascia dietro la sua mano protesica, che si rivela simbolica. Nel tentativo di sfuggire al CRM, Rick si è tagliato la mano nella prima di The Ones Who Live, ma non è riuscito a ottenere la libertà. Una volta che si è impegnato con il CRM, gli è stata fornita una nuova mano protesica che ha utilizzato per tutto lo spinoff. La protesi si è rivelata un’arma utile, in quanto non solo ha potuto usarla per evitare di essere morso dai walker, ma ha anche incorporato una lama dispiegabile.

Sebbene si riveli un utile sostituto di quella vera, Rick decide di abbandonare la protesi prima di attaccare il CRM. Questo ha una ragione simbolica, in quanto Rick lascia la sua mano dietro di sé come segno di aver finalmente ottenuto la libertà. L’essere intrappolato nel CRM è ciò che gli ha fatto perdere la mano vera e la protesi gli ricordava che era un soldato del CRM. Andarsene senza la mano è la prova che Rick era pronto a superare questo capitolo e a tornare finalmente a casa per stare con la sua famiglia.

Ci sarà una seconda stagione di The Ones Who Live?

A differenza di Daryl Dixon e Dead City, il finale di The Ones Who Live non prevede un’altra stagione. Gli altri spinoff sono stati entrambi rinnovati per una seconda stagione, ma The Ones Who Live è sempre stata descritta come una serie limitata. Dopo la conclusione dell’episodio 5, sembrava che lo show potesse aver bisogno di un’altra stagione per concludere le cose, ma lo spinoff è riuscito a concludere tutto nell’episodio 6. Non è possibile escludere la possibilità di una seconda stagione, ma con Rick e Michonne che si riuniscono ai loro figli e il CRM che viene sconfitto, le cose sembrano piuttosto conclusive.

Anche se l’MRC dovesse tornare a essere un cattivo o se Rick e Michonne dovessero tornare nel franchise, è probabile che ciò avvenga in una sorta di crossover. La loro storia d’amore ha raggiunto il suo culmine e il periodo di lontananza della coppia dal gruppo principale si è concluso, il che significa che non c’è un vero motivo per avere una seconda stagione, nonostante la qualità dello show. Non ci sono questioni importanti da risolvere e Rick e Michonne hanno avuto la fine che si meritavano. Anche se si spera che i personaggi tornino in una serie crossover, la seconda stagione di The Ones Who Live sembra improbabile.

Il vero significato del finale di The Walking Dead: The Ones Who Live

Per quanto riguarda i temi più profondi in gioco nell’episodio finale di The Walking Dead: The Ones Who Live, c’è un chiaro messaggio alla base del modo in cui lo show si conclude. The Ones Who Live suggerisce in definitiva che il potere dell’amore e della famiglia è in grado di sconfiggere anche le idee e le ideologie più oppressive. Il dogma di Beale e Thorne ha guidato la CRM per anni, permettendole di diventare la formidabile forza militare contro cui Rick e Michonne si trovano a combattere in The Ones Who Live.

Quando si parla dei temi più profondi in gioco nell’episodio finale di The Walking Dead: The Ones Who Live, c’è un chiaro messaggio alla base del modo in cui si conclude la serie. The Ones Who Live suggerisce in definitiva che il potere dell’amore e della famiglia è in grado di sconfiggere anche le idee e le ideologie più opprimenti. Il dogma di Beale e Thorne ha guidato la CRM per anni, permettendole di diventare la formidabile forza militare contro cui Rick e Michonne si trovano a combattere in The Ones Who Live.

Questo è evidente nelle battute di Rick e Michonne che rispettivamente mettono fine a Beale e Thorne. Le parole di commiato di Rick nei confronti di Beale ricordano a voce alta che, nonostante gli sforzi di Beale, è stato l’amore di Rick per sua moglie e i suoi figli a spingerlo a fare le sue scelte. Da parte sua, quando Michonne conficca la sua katana in Thorne, si assicura che l’ultima cosa che il suo nemico sente siano le parole “l’amore non muore”. È chiaro che la fine di The Ones Who Live è una dichiarazione forte sul valore dell’amore, della famiglia e della compagnia di fronte a difficoltà insormontabili, soprattutto quando queste difficoltà assumono la forma di un brutale regime militare.

Questo non è solo il messaggio centrale dell’episodio finale di The Ones Who Live . È la forza tematica che guida tutto ciò che accade in tutti e sei gli episodi dello spinoff di TWD . L’intero show ruota attorno al tentativo di Rick e Michonne di ritrovarsi nonostante la considerevole forza del CRM che cerca di tenerli separati. La vittoria finale di The Ones Who Live ne consolida l’idea centrale: l’amore può davvero vincere su tutto, anche quando si scontra con una forza militare pesantemente armata durante l’apocalisse zombie.

Come è stato accolto il finale della stagione 1 di The Ones Who Live

Per la maggior parte, il finale di The Walking Dead: The Ones Who Live è stato ben accolto, anche se non è stato considerato innovativo o uno dei migliori episodi finali di TWD e dei suoi numerosi spin-off. Se il sentimento generale nei confronti dell’episodio 6 di The Ones Who Live , “The Last Time”, potesse essere riassunto in una sola parola, quella parola sarebbe “soddisfacente”. Non è stato un brutto episodio, ma, come l’intera serie di The Ones Who Live, è stato anche un po’ prevedibile.

Questa è stata una critica leggera che ha accompagnato l’intero spin-off di TWD. L’esito sembrava inevitabile. A differenza di The Walking Dead: Daryl Dixon o Dead City, The Ones Who Live ha dato l’impressione di coprire semplicemente un terreno che sarebbe stato (e agli occhi di molti fan, avrebbe dovuto essere) percorso dalla trama della serie principale se Rick Grimes non se ne fosse andato nella nona stagione. L’intera storia di The Ones Who Live ha chiuso la storia d’amore di Rick e Michonne in modo ordinato e ha finalmente risolto molti misteri della CRM, ma non ha nemmeno portato a nulla che i fan non si aspettassero.

La sensazione che The Ones Who Live abbia giocato un po’ troppo secondo i canoni si riflette in molte recensioni. Ad esempio, il critico Erik Kain di Forbes ha commentato così il finale di The Walking Dead: The Ones Who Live:

“Avrebbe potuto essere molto di più. Meritava di essere molto di più. I fan meritavano di più. Andrew Lincoln e Danai Gurira meritavano di più. Tutto questo avrebbe dovuto essere risolto nella serie principale, così avremmo potuto riunirli tutti (anche se sostengo che alla fine sarebbero dovute morire più persone). In realtà, credo che la morte di Rick alla fine di questa serie sarebbe stata molto più coraggiosa, ma sono comunque contento che non l’abbiano ucciso. Il punto debole che ho per questi personaggi voleva un lieto fine. Ma non volevo questo lieto fine. Troppo pulito, troppo comodo, troppo mal scritto, troppo affrettato. Io sono lo schiacciante senso di delusione di Jack”.

Kain non era solo nella sua valutazione. Anche Ron Hogan, scrivendo per Den of Geek, ha sottolineato la prevedibilità del finale di The Ones Who Live . Tuttavia, Hogan è stato un po’ più clemente, controbilanciando la mancanza di colpi di scena con l’osservazione che non tutte le storie di in The Walking Dead devono necessariamente avere un finale tragico o pieno di colpi di scena:

È banale? Certo che lo è; The Walking Dead non è mai stato famoso per le sfumature emotive. Ma la sdolcinatezza può essere una buona cosa se funziona, e questo finale funziona davvero, nonostante qualche goffaggine. È grande, sincero e meritato; 14 anni e più serie televisive di personaggi torturati e in difficoltà significano che la conclusione della storia di Rick e Michonne può essere una dolce riunione di famiglia e un raggio di sole che attraversa le nuvole grigie.

In definitiva, il finale di The Ones Who Live ha fatto molto bene. Le scene d’azione sono state, come sottolineato da quasi tutte le recensioni, spettacolari. Inoltre, ha presentato alcuni dei momenti migliori per Rick e Michonne, sia come coppia che individualmente, che sono stati una gioia per i fan che annoverano i personaggi tra i loro preferiti in The Walking Dead. Inoltre, per quanto prevedibili possano essere stati i momenti finali, il fatto che Rick si sia riunito con la sua famiglia per un “vissero tutti felici e contenti” significa che la seconda stagione di The Walking Dead: The Ones Who Live (se mai ci sarà) potrà dare al pubblico una nuova storia che lo terrà con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.