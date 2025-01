Alto Knights: trailer del nuovo film con Robert De Niro

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato il primo trailer di Alto Knights, film che vede protagonista il premio Oscar Robert De Niro in un doppio ruolo, diretto dal regista premio Oscar Barry Levinson. Il film segue due dei più noti boss della criminalità organizzata di New York, Frank Costello e Vito Genovese (entrambi interpretati da De Niro), mentre si contendono il controllo delle strade della città. Una volta migliori amici, piccole gelosie e una serie di tradimenti li mettono in una rotta di collisione mortale che rimodellerà la mafia (e l’America) per sempre. Si tratta dunque di un ritorno al genere gangster per De Niro, dopo i successi di “The Irishman” e “Killers of the Flower Moon“, entrambi diretti dall’amico Martin Scorsese.

Il cast di Alto Knights

Il film è stato scritto dal candidato all’Oscar Nicholas Pileggi (“Quei bravi ragazzi“) e prodotto dal premio Oscar Irwin Winkler (”Rocky”, “Quei bravi ragazzi“), Levinson, Jason Sosnoff, Charles Winkler e David Winkler, con Mike Drake come produttore esecutivo. Il film, inizialmente intitolato Wise Guys, era in lavorazione già dagli anni ’70, ma nel corso dei decenni è stato accantonato da tutti i principali studios. La Warner Bros. Pictures ha iniziato a lavorare al film nel maggio 2022 e ha dato il via libera nell’agosto successivo.

In Alto Knights, De Niro recita accanto a Debra Messing (“Will & Grace”), Cosmo Jarvis (“Shōgun”), Kathrine Narducci (“The Irishman”), Michael Rispoli (“Billions”), Michael Adler (“Peppermint”), Ed Amatrudo (“Till”, “Nashville”), Joe Bacino (“Kick-Ass”), Anthony J. Gallo (“The Irishman”), Wallace Langham (“Le Mans ’66 – La grande sfida”), Louis Mustillo (“Cooper’s Bar”, “Mike & Molly”), Frank Piccirillo, Matt Servitto (“Billions”) e Robert Uricola (“Toro scatenato”).

Il film sarà al cinema dal 20 marzo 2025.