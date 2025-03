With Love, Meghan: tutto quello che c’è da sapere sulla serie Netflix

Dopo essere stata inizialmente posticipata a causa degli incendi di Los Angeles, With Love, Meghan, la nuova serie della Duchessa del Sussex arriverà su Netflix il 4 marzo, e promette di rivelare molti dettagli. In questi mesi extra di ritardi, si è appreso molto su cosa succederà nello show.

“Non siamo alla ricerca della perfezione” – With Love, Meghan

Da quando è uscito il primo trailer all’inizio di gennaio, abbiamo conosciuto l’atmosfera generale del nuovo show di Meghan. È uno show incentrato sullo stile di vita della protagonista che accompagna lo spettatore attraverso alcuni dei suoi consigli e trucchi personali.

Sebbene sembri un cooking show all’inizio (che ricorda programmi di cucina simili per celebrità come Selena + Chef e Cooking with Paris), la serie proporrà anche Meghan curare il suo giardino, il suo alveare e molto altro, mostrando “quanto può essere facile creare bellezza, anche nell’inaspettato”.

“Ho sempre amato prendere qualcosa di abbastanza ordinario ed elevarlo, sorprendendo le persone con momenti che facessero loro sapere che stavo davvero pensando a loro”, dice la Duchessa nel trailer.

“Non siamo alla ricerca della perfezione. Siamo alla ricerca della gioia”.

La serie è stata girata in una cucina di Montecito simile alla sua nella zona e presenterà ospiti speciali come Roy Choi, Mindy Kaling e Alice Waters. Prima di entrare a far parte della famiglia reale, Meghan Markle era famosa per il suo ruolo nel legal drama Suits dal 2011 al 2017.

Ma quello che potresti non sapere è che in quel periodo gestiva anche un blog chiamato The Tig, dal nome di un’abbreviazione del suo vino preferito, il tignanello. Il sito web presentava di tutto, dalle guide turistiche alle ricette e ai consigli di bellezza: era un’influencer prima che il termine fosse veramente coniato. Tuttavia, il sito è stato infine chiuso nel 2017 insieme al suo account Instagram quando ha sposato il suo attuale marito, il principe Harry.

“Beh, amavo The Tig, ma amo sicuramente di più mio marito”, ha detto in un’intervista con People.“Quindi è stata una scelta che ho fatto all’epoca e non la cambierei per un secondo”. È per questo motivo che il ritorno alle sue radici con With Love, Meghan e il suo nuovo marchio di lifestyle As ever non è così inaspettato come potrebbe sembrare. “Mio marito mi ha incontrato quando avevo The Tig, e vedo questa scintilla nei suoi occhi quando mi vede fare la cosa che facevo quando mi ha incontrato per la prima volta”, dice.

La serie evita tutti i drammi “pubblici”

A differenza dell’intervista che l’ex coppia reale ha rilasciato a Oprah nel 2021 e del loro primo show Netflix Harry & Meghan, andato in onda nel 2022, è chiaro che With Love, Meghan non riguarda la rivelazione di verità e l’inizio di battaglie, riguarda semplicemente l’ingresso di Meghan in una nuova era. Una che sembra più autentica per se stessa, e che per caso contiene anche un sacco di marmellata e vassoi di frutta arcobaleno.