Zero Day: Robert De Niro è un ex presidente alle prese con attacchi terroristici nel primo teaser trailer

È stato pubblicato il teaser trailer di Zero Day, il thriller di Robert De Niro per Netflix. I migliori film di Robert De Niro sono iconici e, pur avendo una prolifica carriera cinematografica, Zero Day è la sua prima serie televisiva, dove interpreterà l’ex presidente George Mullen che cerca di fermare un attacco devastante. Oltre a De Niro, il cast stellare dello show di Netflix comprende Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, Matthew Modine, Angela Bassett, Bill Camp e Dan Stevens.

Netflix ha ora rilasciato il teaser trailer che mostra Mullen indagare su quanto accaduto in Zero Day e cercare di impedire che si ripeta. Spiega che Zero Day è stato un cyberattacco che ha ucciso 3.402 persone causando incidenti aerei, deragliamenti di treni e scatenando il caos più totale. Ora che i misteriosi autori hanno minacciato di attaccare di nuovo, Mullen deve scoprire chi c’era dietro il primo attacco e impedire che la storia si ripeta. Guardate il trailer qui sotto:

Cosa significa per Zero Day

Prima serie televisiva della leggendaria carriera di De Niro, Zero Day era già molto attesa, e dopo il primo trailer sembra ancora più intrigante. De Niro, come è ovvio, porta la sua solita gravitas nel ruolo di Mullen, mentre corre per scoprire i responsabili di Zero Day e per assicurarsi che non si ripeta. Come serie limitata di sei episodi su Netflix, il thriller politico è destinato ad avere un ritmo incalzante e sarà coinvolgente fin dall’inizio, con un’alta posta in gioco per tutti i personaggi. Zero Day debutta su Netflix il 20 febbraio.

Se De Niro sarà l’attrattiva principale di Zero Day, anche il cast che lo circonda è interessante. De Niro ha già lavorato con Plemons nei film di Martin Scorsese The Irishman e Killers of the Flower Moon, e sarà interessante vedere i due attori dare vita a un’altra storia emozionante. La Bassett eccelle in ogni ruolo che interpreta e questo vale anche per la sua interpretazione del Presidente Mitchell, che chiede l’aiuto del personaggio di De Niro.