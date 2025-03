Adolescence: gli autori parlano di una possibile seconda stagione

Quando una serie genera un clamore come quello ottenuto da Adolescence in queste settimane, si pensa subito a ripetere il successo con una seconda stagione. Poiché Adolescence è però stata originariamente sviluppata come una miniserie, è poco probabile che Netflix possa essersi già messa in contatto con gli autori per un sequel. Stephen Graham e Hannah Walters, infatti, restano cauti al momento e sottolineano che non c’è assolutamente nulla di ufficiale. “È possibile, attendiamo ulteriori risultati”, dice Graham parlando con Variety. “Ma sì, c’è la possibilità di sviluppare un’altra storia”.

Anche se Walters afferma che sarebbe felice di lavorare di nuovo con Netflix “per tutto il giorno”, aggiunge che “è difficile” dare un seguito a qualcosa che ha avuto un impatto così incredibile“. “Un prequel di Adolescence non si farà di certo”, dice. “Ma c’è così tanto spazio per il piano sequenza e così tanto spazio per investire di nuovo nella natura umana e guardare a qualcos’altro”. Il racconto potrebbe dunque essere espanso, idealmente introducendo nuovi punti di vista sulla vicenda narrata. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali e gli stessi autori sembrano più propensi ad immaginare una collaborazione con Netflix su un progetto del tutto diverso.

La storia di Adolescence

Stephen Graham guida il cast della serie nel ruolo di Eddie Miller, il padre di Jamie Miller, un adolescente apparentemente normale che viene accusato di aver accoltellato a morte la sua compagna di classe, Katie. Adolescence ha ricevuto un raro punteggio del 100% su Rotten Tomatoes, rendendola una delle nuove serie più acclamate dalla critica del 2025. La serie è realizzata in modo brillante e si svolge come una rappresentazione teatrale, con ogni episodio che si sviluppa in modo straordinario attraverso un singolo piano sequenza, portandoci ad un confronto ravvicinato con i personaggi e le loro esperienze.

CORRELATE: