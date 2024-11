Arcane: lo showrunner della seconda stagione si difende dalle critiche sul ritmo: “Non sono felice che la pensino così, ma lo rispetto”

La seconda e attesissima stagione della serie steampunk Arcane, che ne rappresenta anche il capitolo finale, è stata distribuita tra il 9 e il 23 novembre 2024 e da allora ha ricevuto recensioni contrastanti da parte dei fan e della critica per il suo ritmo. Entrambe le stagioni hanno attualmente una valutazione del 100% su Rotten Tomatoes, e il consenso della critica per la stagione 2 afferma: “La seconda e ultima stagione di Arcane è un finale estremamente soddisfacente per una saga epica”. Tuttavia, viste le critiche ricevute dalla stagione, lo showrunner Christian Linke ha reagito in una discussione con GamesRadar+, rispondendo alle preoccupazioni dei fan sul fatto che la stagione sia stata affrettata.

“Quando le persone guardano la stagione 1, c’è un aspetto del ritmo… La stagione 2 è un po’ diversa in questo senso. Rispetto il fatto che le persone esprimano questa [opinione]. Avete ragione – la stragrande maggioranza del pubblico sembra essere felice. Ma ci sono persone che dicono: “È affrettato. Cosa sta succedendo?”.

Linke ha poi spiegato l’approccio utilizzato per la seconda stagione di Arcane rispetto alla prima:

“Abbiamo affrontato la seconda stagione in modo un po’ diverso nel modo in cui abbiamo strutturato gli episodi perché volevamo, come creativi, fare queste scommesse [e] prendere queste oscillazioni. Sembra che per la maggior parte delle persone funzioni molto bene. Ci sono persone che volevano vedere la continuazione della prima stagione e sono rimaste deluse. Non mi fa piacere che la pensino così, ma lo rispetto”.

La seconda stagione di Arcane ha incluso la giusta quantità di storia?

Creata da Linke e Alex Yee, Arcane è ambientata nell’universo di League of Legends della Riot ed è incentrata principalmente sulle sorelle Vi e Powder, interpretate rispettivamente da Hailee Steinfeld e Ella Purnell. La stagione 1 è stata rilasciata tra il 6 e il 20 novembre 2021 ed è stata accolta da un plauso universale: i fan ne hanno lodato, tra le altre cose, l’animazione, la storia, le sequenze d’azione, la costruzione del mondo e il doppiaggio.

Allo stesso modo, anche la Stagione 2, arrivata tre anni dopo, ha ricevuto recensioni molto positive per quasi tutte le sue caratteristiche, oltre che per il ritmo. Parlando ulteriormente di questo, lo showrunner di Arcane ha aggiunto:

“Sì, ci sono persone che dicono che è troppo frettolosa, che ci sono troppe cose in ballo. Ma c’è anche il rovescio della medaglia. Vedo che si dice: ‘Dov’è Camille? Fa parte di Piltover . Dov’è Blitzcrank? Dov’è Twitch? Perché non li hai inclusi?”. Da una parte c’è chi dice che è troppo. Dall’altra c’è chi dice che non abbiamo fatto abbastanza e che abbiamo fatto del nostro meglio… È difficile. Stiamo facendo del nostro meglio per includere la giusta quantità di storia”.

Arcane Stagione 2 è attualmente in streaming su Netflix.