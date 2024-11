Jeffrey Wright annuncia l’introduzione “disordinata” di Isaac nella seconda stagione di The Last of Us

Jeffrey Wright tornerà a vestire i panni di Isaac Dixon nella seconda stagione di The Last of Us, riportando in vita il suo personaggio del videogioco nella serie di successo della HBO. A quanto pare, vedremo di più su come è nato il personaggio, e potrebbe non essere una buona notizia per i nostri eroi Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey).

Nel videogioco, Isaac è un personaggio estremamente importante che funge da leader del Washington Liberation Front (WLF), comunemente noto come i Lupi, ed è un leader spietato e determinato che eccelle nella strategia. Sotto il comando di Isaac, il WLF è in guerra con i Serafini, un gruppo rivale. Durante un’intervista esclusiva con Collider per il suo ruolo in The Agency, Wright ha condiviso alcune informazioni su ciò che i fan possono aspettarsi dalla sua interpretazione e su come lo show prevede di espandere la storia di Isaac. Quando gli è stato chiesto in che modo la serie differisce dal gioco per quanto riguarda il personaggio di Isaac, Wright ha accennato al fatto che i fan potranno dare uno sguardo alla sua storia. Ha detto a Collider:

“Sì. Questa prima stagione sarà un’introduzione per il personaggio, e nel presentarlo, sì, potremmo avere un’idea di come è arrivato a essere quello che è. Potremmo fare un paio di passi indietro prima di reintrodurre il personaggio come lo vediamo per la prima volta nel gioco”.

Mentre il gioco mostrava Isaac come il duro e spietato leader del Fronte di Liberazione di Washington, la serie sembra destinata ad approfondire le ragioni che lo hanno reso tale.

Cosa aspettarsi da Isaac nella seconda stagione di The Last of Us?

Wright ha anche chiarito che l’ingresso di Isaac nel mondo della serie sarà tutt’altro che tranquillo. Ha spiegato: “In qualunque modo introdurremo questo personaggio, potete star certi che sarà un casino”.

Considerando il brutale stile di comando di Isaac e la sua bussola morale un po’ distorta nel gioco, non sorprende che la sua storia sarà ricca di drammi e caos. Per Wright, la rivisitazione del personaggio in live-action offre la possibilità di dargli maggior spessore come il gioco non ha fatto. Mentre la versione videoludica di Isaac si concentra sulle sue azioni e decisioni del momento, lo show ha lo spazio per esplorare meglio la sua storia e le sue motivazioni.