Gal Gadot elogia la “Visione” di Zack Snyder per Diana Prince; Patty Jenkins anticipa un progetto non DC

Sebbene sia stato il suo ruolo di ex agente del Mossad Gisele Yashar nel franchise Fast & Furious a far conoscere Gal Gadot, la sua vera svolta è arrivata dopo essere stata scelta per interpretare Wonder Woman del DCEU in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Un piccolo ma memorabile ruolo secondario ha visto Diana Prince fare squadra con il Cavaliere Oscuro e l’Uomo d’Acciaio per combattere Doomsday. Parlando con Variety, Gal Gadot attribuisce al regista Zack Snyder il merito di aver creato la prima Wonder Woman per il grande schermo come la conosciamo. “Zack Snyder ha davvero avuto la visione per Wonder Woman“, ha detto al settore. “Fare il film di Wonder Woman da solista con una partner come Patty Jenkins è stato un cambiamento di vita. Penso che entrambe ci sentissimo come se fossimo solo un mezzo per raccontare una storia che è molto più grande di noi, per la quale il mondo era pronto: una donna completa e potente, forte e allo stesso tempo vulnerabile“.

Wonder Woman è stato un successo di critica e commerciale, ma Justice League e Wonder Woman 1984 hanno fallito su entrambi i fronti. Quest’ultimo ha segnato una fine deludente del mandato di Gal Gadot come supereroina iconica, anche se un cameo ampiamente dimenticabile in The Flash ha suggerito che c’erano ancora dei piani in atto per lei per andare avanti.

La formazione di DC Studios e il riavvio della DCU hanno fatto deragliare Wonder Woman 3, tuttavia, e il terzo capitolo è stato scartato (una serie TV di Paradise Lost ambientata su Themyscira è in lavorazione ma non sembra andare da nessuna parte velocemente).

Elogiando Gadot, la regista Patty Jenkins ha detto: “I miei momenti preferiti con Gal sono stati quando ha indossato il costume di Wonder Woman per salutare i bambini bisognosi. Ovviamente è toccante vedere i bambini vedere il loro eroe prendere vita, ma con Gal non è solo un’illusione del nostro mestiere. È una grande attrice, ma una vera star come persona, dentro e fuori”.

“Ci sono così tanti grandi attori e interpreti in giro, ma una star del cinema classica di alto livello che può illuminare uno schermo, essere il tuo eroe, il tuo amante, il tuo amico e il tuo avatar sullo schermo sono poche e lontane tra loro”, ha continuato Jenkins. “Gal è una di loro”.

Nonostante al franchise di Wonder Woman sia stata staccata la spina (James Gunn deve ancora rivelare come verrà utilizzato il personaggio in futuro), Jenkins ha stuzzicato una riunione con Gadot in un futuro non troppo lontano. Affermando che “c’è molto, molto di più” da fare insieme, il regista ha stuzzicato, “Stiamo solo iniziando“.

Per ora, però, sembra che sia felice di interpretare la cattiva per una volta. “[Biancaneve] era diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto perché interpretavo la cattiva”, ha detto della Regina Cattiva. “È così teatrale e così grandiosa e più grande della vita… è stato un ruolo delizioso da interpretare”.