Superman: ecco quanto durerà il film. Jennifer Holland si è unita al cast?

Un rapporto di screening di prova di Superman rivela l’attuale runtime del film e una recensione positiva del reboot di James Gunn. Si ipotizza inoltre anche che la star di Peacemaker Jennifer Holland si sia unita al cast.

Superman è uno dei film più attesi dell’anno, quindi non sorprende vedere così tanto fermento, sia positivo che negativo, attorno al tanto atteso reboot di James Gunn. I test screening hanno dominato la conversazione nelle ultime settimane e, nell’ultima edizione della sua newsletter, Jeff Sneider ha condiviso altri dettagli.

Il principale è che ha sentito che l’attuale runtime di Superman è di circa 140 minuti (2 ore e 20 minuti). “Ho parlato con qualcuno questo fine settimana che ha visto ‘Superman’ e gli è piaciuto molto”, ha spiegato l’insider. “Hanno detto che David Corenswet è perfetto come l’Uomo d’Acciaio e che i ‘momenti scherzosi’ che ho menzionato nel mio podcast, ‘The Hot Mic’, sono stati inizialmente visti fuori contesto, ma hanno funzionato molto meglio all’interno del flusso del montaggio”.

“L’hanno paragonato al modo in cui Gunn ha bilanciato l’umorismo e il dramma in ‘The Suicide Squad’, dicendo che ha momenti veramente divertenti ma sa anche quando abbandonare la comicità e diventare serio”, ha aggiunto Sneider.

Questa è una recensione entusiasta e sarà musica per le orecchie di coloro che temono che il regista dei Guardiani della Galassia potrebbe non essere adatto all’Uomo di domani. Gunn ha dimostrato di essere un maestro nell’equilibrare emozioni e umorismo (il Vol. 3 ne è stato un buon esempio), quindi questo è di buon auspicio per Superman.

In altre notizie, il personal trainer Paolo Mascitti ha condiviso alcune foto del periodo trascorso lavorando con il cast di Superman. Nella foto ci sono David Corenswet, Edi Gathegi, Nicholas Hoult, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Rachel Brosnahan e… Jennifer Holland.

Gunn ha precedentemente condiviso una foto di lui in tour sul set di Superman con Holland e Freddie Stroma, entrambi protagonisti di Peacemaker. All’epoca aveva detto che nessuno dei due era nel film, ma perché altrimenti l’attrice di Emilia Harcourt si sarebbe allenata insieme alle star principali di Superman?

Holland è sposata con Gunn, quindi è possibile che fosse solo in visita mentre lui era immerso fino al collo nella produzione. Tuttavia, con Harcourt pronto a tornare nella stagione 2 di Peacemaker questo agosto, avrebbe senso per lei avere un piccolo ruolo in Superman.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.