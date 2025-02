Matthew Lillard entra nel cast di Daredevil: Rinascita Stagione 2

Matthew Lillard (Five Nights at Freddy’s) si unirà al cast di Daredevil: Rinascita Stagione 2, la cui produzione inizierà la prossima settimana. I dettagli sui personaggi sono tenuti sotto chiave. La notizia arriva poco prima della première della Stagione 1 della serie Marvel Television, i cui primi due episodi debutteranno su Disney+ il 5 marzo.

Una continuazione dell’acclamata serie Daredevil trasmessa su Netflix dal 2015 al 2018, Rinascita riprende con il nostro eroe Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità straordinarie, impegnato in una continua lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale. Allo stesso tempo, l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

Powered by

Daredevil: Rinascita ha subito una revisione creativa nell’autunno del 2023, dopo una pausa di produzione dovuta allo sciopero degli sceneggiatori, e apparentemente ha funzionato, poiché le recensioni per il nuovo spettacolo sono entusiastiche.

Lillard è stato in grande forma ultimamente, ottenendo ruoli in un franchise di alto profilo dopo l’altro. Di recente pronto a tornare al franchise di Scream con Scream 7, sarà anche nella seconda stagione della serie di successo di Amazon Cross e riprenderà nel sequel di Uni e Blumhouse dell’adattamento del videogioco horror di successo Five Nights at Freddy’s.

Prossimamente, Lillard apparirà in The Life of Chuck, l’ultimo adattamento di Stephen King di Mike Flanagan, che ha vinto l’ambito People’s Choice Award al TIFF 2024 e la cui uscita è prevista per Neon il 6 giugno. L’attore è rappresentato da Verve, Strand Entertainment e Heller Law.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 5 marzo 2025.