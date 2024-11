Daredevil: Born Again, Il boss della Marvel Television spiega perché il numero di episodi è stato ridotto

Forse ricorderete che, quando Daredevil: Born Again era stata annunciata per la prima volta una serie TV di 18 episodi. La notizia è stata accolta con sorpresa ed eccitazione in egual misura, soprattutto perché la stragrande maggioranza delle offerte di streaming dei Marvel Studios sono state di soli 6 episodi.

Abbiamo visto che i Marvel Studios faticano a padroneggiare la narrazione sul piccolo schermo, e Daredevil: Born Again si è presto trovato in difficoltà. Il team creativo originale dello show ha fatto in modo che Matt Murdock non indossasse il costume per almeno i primi quattro o cinque episodi; se questi 18 episodi fossero un film, si tratterebbe solo del primo atto; tuttavia, per uno show televisivo settimanale, un approccio di questo tipo potrebbe essere un grosso ostacolo per i fan.

Di conseguenza, Daredevil: Born Again ha ricevuto una revisione creativa ed è stato diviso in due stagioni da nove episodi.

Parlando con Phase Hero, il responsabile di Streaming, Televisione e Animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha spiegato la decisione di dividere essenzialmente in due il revival di Daredevil.

Dopo aver spiegato che la prima ondata di serie televisive del MCU è stata un’epoca “sperimentale” per lo studio, ha aggiunto: “La nostra prima idea per Daredevil è stata quella di provare un formato più lungo. Prendiamo questo personaggio e questo mondo di New York City e costruiamo un ensemble. Poi abbiamo imparato un sacco di lezioni facendo così”.

“Quindi, per una serie di motivi, tra cui le interruzioni dovute agli scioperi, siamo stati in grado di rivalutare gli episodi e vedere cosa avevamo”.

Winderbaum ha continuato: “Sono i nove episodi migliori. Sembra un’ottima prima stagione”. Come abbiamo riportato in precedenza, ha poi confermato che Daredevil: Born Again “[è] una serie che può durare più stagioni”.

Quello che sappiamo di Daredevil: Born Again

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, le cui riprese sono concluse da poco. I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo. È stato recentemente confermato che Daredevil: Born Again sarà presentato in anteprima su Disney+ il 4 marzo 2025.