Daredevil: Born Again, nuovi rumor anticipano i piani per il sindaco Fisk e Muse

Daredevil: Born Again, come ormai noto, ha subito un’importante revisione creativa per essere più in linea con la serie Netflix. Sebbene siano stati apportati cambiamenti significativi (nella versione originale, Matt Murdock non indossava il costume fino a metà stagione), la storia principale dovrebbe rimanere la stessa. In base a quanto è stato fino ad oggi ricostruito, Wilson Fisk diventerà sindaco di New York e darà un giro di vite ai vigilanti. Nel frattempo, il Punitore darà la caccia ai poliziotti corrotti, il vigilante White Tiger è sotto processo e un serial killer, Muse, sta causando il caos.

The Cosmic Circus ha ora recentemente condiviso alcuni aggiornamenti sul MCU, tra cui i piani per il villain nella prossima serie TV di Disney+. “Quello che ho sentito su Muse è che il suo personaggio alimenterà le fiamme del caos nello show”, spiega il sito. “Sarà molto sinistro e squilibrato e sarà un antagonista non solo di Daredevil ma anche di Kingpin, il che sarà una dinamica interessante da vedere”. Per quanto riguarda la durata del regno del sindaco Fisk, si prevede un “po’ di tempo”, visto che si estende oltre il semplice Daredevil: Born Again.

La serie, inoltre, sembra includerà molte scene d’azione memorabili. “Ho sentito molte cose meravigliose su come le squadre di stunt e di coordinamento dei combattimenti hanno lavorato a questo show e sul modo in cui è stato realizzato”, viene riportato nel rapporto. “Se dovessi spiegare come è stato affrontato questo show nel suo complesso, lo paragonerei al modo in cui la Marvel Animation ha affrontato X-Men ’97”. “Hanno rispettato il materiale originale, lo hanno sviluppato e lo hanno elevato a un nuovo standard che sono sicuro piacerà ai fan”.

Cosa sappiamo su Daredevil: Born Again?

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, le cui riprese sono concluse da poco.

I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Non è previsto che la serie Daredevil: Born Again si protragga per i 18 episodi inizialmente annunciati. Secondo una recente indiscrezione, la serie dovrebbe andare in onda per 9 (forse 6) episodi prima di fare una pausa a metà stagione. Daredevil: Born Again non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è ancora inserita nel calendario aggiornato della Disney per il 2024.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo.