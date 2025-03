Daredevil: Rinascita, Charlie Cox analizza la scioccante conclusione dello scontro con Bullseye

ATTENZIONE – SPOILER sul primo episodio di Daredevil: Rinascita

Daredevil: Rinascita inizia letteralmente con il botto quando Bullseye torna e spara a Foggy Nelson. Questo era il piano per il personaggio anche prima della revisione creativa, anche se il destino di Dex è altrettanto scioccante sotto molti aspetti.

Dopo essere stato brutalmente picchiato dall’Uomo Senza Paura, Bullseye viene scaraventato giù dal tetto di Josie dal vigilante. Daredevil intendeva ucciderlo, anche se il cattivo riesce a sopravvivere (forse grazie alla procedura a cui si è sottoposto alla fine della terza stagione di Daredevil).

Powered by

Parlando con The Wrap, Charlie Cox ha definito questo momento “enorme” e ha spiegato, “Ovviamente c’è qualcos’altro che accade in quella scena che è enormemente traumatico e cambierà Matt Murdock per il resto della sua vita. Ma questo non può – ciò a cui fai riferimento, il quasi tentato omicidio, è enorme per una persona come Matt.”

“Voglio dire, questo va contro tutto ciò che è, ciò in cui crede”, ha detto l’attore, riferendosi al cattolicesimo di Matt. “Ogni grammo di fede che ha, lo sfida. Lo mette in pericolo così tanto. E penso che andando avanti, passerà una vita a cercare di riconciliare quel momento e cercare di allontanarsene il più possibile“.

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 5 marzo 2025.