10 film da guardare se vi è piaciuto Back in Action

Sebbene Operazione Spy Sitter non sia stato ben recensito da alcuni critici, è sicuramente un film divertente grazie all’affidabilità di Jackie Chan come star d’azione e all’umorismo costante del film. Mentre Back in Action potrebbe contenere un linguaggio inappropriato per un pubblico molto giovane, questo è un film d’azione per famiglie che funziona bene per i bambini più piccoli. Questo lo rende perfetto per la serata cinema in famiglia che il personaggio di Diaz, Emily, desidera tanto trascorrere con sua figlia in Back in Action .

Operazione Spy Sitter è un film perfetto per i fan di Back in Action che hanno apprezzato di più gli aspetti incentrati sulla famiglia del film. Il film ha come protagonista Jackie Chan nel ruolo principale di Bob Ho, una spia sotto copertura incaricata di fare da babysitter ai tre figli della sua ragazza. Dopo che i suoi nemici scoprono la sua posizione, Bob insieme ai bambini deve combattere per proteggersi, imparando intanto alcune importanti lezioni sulla famiglia e portando a un lieto fine.

Insieme a Jamie Foxx nel ruolo principale, Day Shift presenta diversi membri del cast ben noti, tra cui Dave Franco, Meagan Good e Snoop Dogg . Con un cast così eccezionale e una trama unica, non sorprende che il film funzioni così bene come commedia horror. Il film Netflix è classificato R, quindi anche se potrebbe non essere il massimo per i bambini, è un ottimo seguito di Back in Action per i fan di Jamie Foxx e delle commedie con personaggi sotto copertura fuori dagli schemi.

Day Shift – A caccia di vampiri dà a Jamie Foxx un’altra identità segreta, ma questo film ha un colpo di scena: è un cacciatore di vampiri piuttosto che una spia. Mentre la famiglia di Bud (Foxx) pensa che sia un pulitore di piscine, lui lavora segretamente per un sindacato che uccide i vampiri, impedendo loro di conquistare il mondo. Mentre Bud dà la caccia ai vampiri con l’aiuto di un supervisore, la coppia si rende conto che la famiglia di Bud è in pericolo ancora maggiore di quanto pensasse in precedenza dopo essere stata rapita da una vampira di nome Audrey, portando il personaggio di Foxx a fare tutto il possibile per raggiungerli in tempo.

Il film commedia segue Susan Cooper McCarthy, un agente della CIA da ufficio che entra nel campo dopo aver creduto che il suo partner agente sul campo (interpretato da Jude Law ) sia stato ucciso. Susan si ritrova presto coinvolta in un caso che va ben oltre le sue capacità, portando a molte risate per il pubblico, ma a un sorprendente successo per Susan. Il film presenta alcuni colpi di scena e aggiunte inaspettate al tradizionale film di spionaggio, rendendolo fresco rispetto a molti dei suoi compagni di genere.

Il film Spy del 2015 di Paul Feig è uno dei migliori ruoli comici della carriera di Melissa McCarthy e ha avuto un enorme successo al momento della sua uscita. Il film ha un impressionante indice di gradimento della critica del 95% su Rotten Tomatoes, in linea con il suo successo al botteghino. Spy è stato anche candidato a numerosi premi, tra cui due nomination notevoli ai Golden Globes. Il film merita di essere visto da tutti gli appassionati di commedie d’azione per adulti, soprattutto per le sue magistrali performance e la regia.

Il film commedia del 1985 Spie come noi vede come protagonisti le leggende della commedia Chevy Chase e Dan Aykroyd nei ruoli principali di agenti di scrivania per il governo degli Stati Uniti, Emmett e Austin. La coppia viene inviata come esca mentre altri agenti gestiscono la vera missione di rubare un missile nucleare dall’Unione Sovietica. Tuttavia, quando uno dei veri agenti viene ucciso, i personaggi di Chase e Aykroyd ne assumono il ruolo. Il film si appoggia al caos dei due personaggi e alla loro inesperienza, creando momenti divertenti in tutto il film.

Mentre Matt ed Emily in Back in Action nascondono le loro identità ai figli e al mondo, Mr. e Mrs. Smith nascondono le loro identità segrete l’uno all’altro. Il film ha come protagonisti Angelina Jolie e Brad Pitt nei panni di una coppia sposata in cui entrambi sono delle spie e lavorano per agenzie diverse senza saperlo. Dopo che una missione apparentemente va male, ai due viene dato l’ordine di assassinarsi a vicenda, ma la loro dedizione al loro matrimonio rende il compito più difficile del previsto, portandoli finalmente a riconoscere i loro veri sentimenti l’uno per l’altra nel finale di Mr. & Mrs. Smith .

Kingsman: The Secret Service (2015)

Kingsman: The Secret Service bilancia perfettamente azione e commedia

Kingsman: The Secret Service è il perfetto abbinamento con Back in Action per gli spettatori a cui piace l’azione e la commedia, ma vogliono qualcosa di un po’ più adulto e intenso. Kingsman: The Secret Service non è particolarmente dark o cruento, ma il suo linguaggio e il suo umorismo non sono del tutto appropriati per un pubblico più giovane, il che lo rende più adatto ai fan adulti di Back in Action. Il film segue Eggsy, interpretato da Taron Egerton, che diventa una spia per il governo britannico e lavora per abbattere un terrorista che spera di uccidere una grande percentuale della popolazione mondiale.

Kingsman è davvero divertente da guardare, e Taron Egerton dimostra di essere un attore protagonista di talento. Alla sua uscita nel 2015, il film ha ricevuto una risposta della critica ampiamente positiva e un successo al botteghino. Ciò che è ancora meglio è che Kingsman: The Secret Service ha anche un sequel nel 2017 e un prequel nel 2021 per i fan che desiderano ancora più contenuti su Kingsman. La serie Kingsman è un’ottima scelta per una maratona di film comici di spionaggio, e il primo film in particolare è un ottimo esempio di film d’azione che unisce performance di talento e umorismo.