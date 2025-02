Dexter: Original Sin, il rapimento e la rivelazione nel finale spiegata da Patrick Gibson: “Non me l’aspettavo”

Dexter: Original Sin ha rivelato che il capitano Aaron Spencer (Patrick Dempsey) era dietro il rapimento di Nicky, cosa che ha colto di sorpresa l’attore Patrick Gibson. Original Sin è il prequel dell’amata serie Dexter con Michael C. Hall, che segue un giovane Dexter Morgan mentre diventa un serial killer assetato di vendetta. Il cast di Original Sin include Gibson nel ruolo principale insieme a Dempsey, Christian Slater, James Martinez e Christina Milian.

Durante un’intervista con TV Line, Patrick Gibson ha reagito alla rivelazione che il Capitano Spencer ha rapito suo figlio, descrivendola come uno sviluppo inaspettato. Gibson ha continuato spiegando che lui, come Dexter, inizialmente non sospettava di Spencer, soprattutto perché aveva i suoi sospetti che si trattasse di altri personaggi dello show, il che ha portato a sentirlo come “un tradimento piuttosto grande” per il personaggio titolare: Guarda i commenti di Gibson qui sotto:

Patrick Gibson: Onestamente, non me l’aspettavo. Avevo dei sospetti su altre persone. Sulla pagina e solo sapendo chi lo avrebbe interpretato, non me lo aspettavo assolutamente ed ero completamente scioccato. E questo è stato un bene, perché penso che, per la maggior parte, anche Dexter sia nei guai. Non sospetta nulla. È proprio sotto il suo naso. È anche un tradimento piuttosto grande. [Spencer] è qualcuno con cui Dexter è cresciuto, e penso che Dexter abbia sempre avuto la sensazione di poter percepire il Passeggero Oscuro nelle altre persone piuttosto rapidamente.

Come con l’infermiera Mary, lo capisce istintivamente. Qualcosa in Spencer, che credo parli anche del suo carattere, è che forse è qualcuno che è stato corrotto nella sua moralità piuttosto che essere nato con questo Passeggero Oscuro, ma penso che sia una grande lezione anche per Dexter. Quindi sì, sono rimasto scioccato. Sono davvero curioso di sapere come reagirà la gente. Mia madre ha indovinato che si trattava di qualcun altro, ed è stato difficile tacere quando ho saputo chi avevo legato al tavolo.

Cosa significa per Dexter: Original Sin

Il rapimento di Aaron Spencer potrebbe avere un’influenza diretta sui comportamenti futuri di Dexter

Nel settimo episodio di Dexter: Original Sin, Nicky ha pugnalato Aaron, costringendolo a fasciarsi la ferita, cosa che il protagonista ha collegato quando ha trovato il sangue dell’assassino sulla scatola che conteneva il dito di Nicky e ha poi visto la benda sul braccio di Aaron. Per questo motivo, il vero ruolo di Spencer nel rapimento potrebbe avere un effetto diretto sul Passeggero Oscuro di Dexter. A differenza di altri personaggi che Dexter incontra, Spencer inizialmente non sembra condividere gli stessi istinti, il che solleva interrogativi sul fatto che le sue azioni derivino da tendenze innate o da corruzione esterna.

Inoltre, il coinvolgimento di Spencer influisce anche sullo sviluppo di Dexter, in particolare sul modo in cui percepisce la fiducia e la manipolazione. Dexter ha impostato il personaggio titolare come qualcuno altamente in sintonia con il riconoscimento degli assassini, ma lo show prequel presenta uno scenario in cui i suoi istinti falliscono. Inserendo un tale inganno negli anni formativi di Dexter, questo errore di valutazione potrebbe influenzare la sua successiva cautela e il suo approccio metodico nell’identificare le minacce, soprattutto ora che Dexter: Original Sin si sta muovendo verso una potenziale seconda stagione.