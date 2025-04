Harry Potter: dirigente di WB aggiorna sul cast principale della serie tv

Channing Dungey, dirigente della Warner Bros., offre un aggiornamento sul casting per il rilancio televisivo di Harry Potter, riguardo ai ruoli di Harry, Hermione, Ron e Voldemort. Il casting per il prossimo show televisivo di Harry Potter è già in corso, con John Lithgow confermato nel ruolo di Silente, mentre Paapa Essiedu è stato preso in considerazione per il ruolo del professor Piton. È stato anche riferito che Nick Frost interpreterà Hagrid, ma l’attore ha chiarito che il suo potenziale ruolo rimane non confermato al momento della scrittura. Con lo show ancora in fase di sviluppo, altre notizie sul casting sono destinate ad arrivare presto.

Parlando con Deadline, Dungey ha spiegato che il casting per Harry, Hermione e Ron nello show televisivo Harry Potter, è ancora in corso. Tuttavia, il dirigente ha rivelato che stanno “valutando un paio di opzioni” per Voldemort in questo momento, ma vogliono assicurarsi di scegliere l’attore giusto prima di annunciare qualcosa. Tuttavia, non sono stati confermati nomi di persone attualmente prese in considerazione per uno dei quattro ruoli. Ecco cosa ha detto Dungey:

Non siamo ancora pronti ad annunciare i ragazzi, stiamo ancora lavorando su questo processo. Devo riconoscere che voi di Deadline state costantemente diffondendo le notizie anche quando non siamo pronti, quindi mi sembra che siate molto aggiornati su tutto ciò che riguarda Harry Potter in questo senso.

Vi manca [Voldemort] nel vostro mazzo, perché stiamo ancora valutando un paio di opzioni diverse, quindi non siamo ancora pronti. È un ruolo importante da interpretare correttamente.

Cosa significa la dichiarazione di Dungey per lo sviluppo di Harry Potter

Al momento della stesura di questo articolo, non è chiaro quando ci saranno ulteriori notizie su chi interpreterà i personaggi principali nello show televisivo. L’elenco dei personaggi dei film di Harry Potter è considerato iconico, profondamente associato alla serie di libri di J.K. Rowling, per come i personaggi sono passati dalle pagine alla grande schermo. Questo rende ancora più importante per la HBO e la Warner Bros. scegliere attori che possano rendere giustizia alla serie, dati gli inevitabili paragoni che ci saranno tra la serie TV e i film.

Anche così, sembra che la Warner Bros. abbia già le idee chiare su chi vuole coinvolgere nella serie, avvicinandosi sempre più a una decisione finale. Il casting dei fan di Voldemort favorisce Cillian Murphy come mago oscuro, ma non è chiaro se sia uno dei nomi attualmente in esame. Il trio principale, d’altra parte, sembra che ci vorrà un po’ più di tempo per il casting, soprattutto perché i bambini che li interpretano cresceranno sullo schermo nel corso di un decennio. L’attento casting dello show evidenzia anche la complessità dello sviluppo della serie.