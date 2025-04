The Penguin – stagione 2 riceve un aggiornamento deludente da parte di un dirigente della Warner Bros. Television

Il dirigente della Warner Bros. conferma che, sebbene la seconda stagione di The Penguin non sia in lavorazione, una continuazione diretta della serie della DC è certamente una possibilità. The Penguin di Lauren LeFranc è stato il secondo capitolo della serie The Batman di Matt Reeves, ma anche un’immersione autonoma in uno dei membri più famosi e al contempo più trascurati della galleria dei cattivi di Batman. The Penguin ha portato a casa tre Golden Globe, record di spettatori e recensioni entusiastiche. Il finale di The Penguin ha anche anticipato il prossimo incontro di Oz Cobb con il Batman di Robert Pattinson, che avrà luogo in The Batman – Part II di Matt Reeves, in uscita nell’ottobre 2027.

In un’intervista con Deadline, il CEO di Warner Bros. Television Group Channing Dungey ha fornito un aggiornamento su un possibile seguito di The Penguin, affermando che The Penguin non è mai stato pensato per estendersi oltre una singola stagione. Tuttavia, Dungey conferma che “tutti sono interessati” a tornare “e fare di più” nonostante il fatto che “non ci sia nulla in cantiere al momento”. Dungey afferma inoltre che rivisitare The Penguin è “sicuramente una possibilità” se Colin Farrell, Cristin Milioti e il resto del team sono disponibili, anche se al momento nulla è confermato. Leggi i commenti completi di Channing Dungey:

“The Penguin è una di quelle cose in cui – ed è interessante, perché quando parli con tutti i soggetti coinvolti, tutti sono interessati a rivisitare quei personaggi e fare di più – è stata progettata come una serie limitata. Ma non direi mai mai. Penso che se riusciamo a mettere insieme le stelle creative nel modo giusto, e il talento è disponibile – perché certamente non vorremmo farlo senza Colin [Farrell] e Cristin [Milioti] e quella squadra – direi che è sicuramente una possibilità, ma al momento non c’è nulla in cantiere”.

Cosa significano i commenti dei dirigenti della WB TV sulla seconda stagione di The Penguin

Come hanno dichiarato più volte Channing Dungey, Lauren LeFranc e Matt Reeves, The Penguin è sempre stata pensata come una serie limitata. Tuttavia, The Penguin, grazie alla sua altissima qualità, alla sua enorme popolarità e al suo legame con un franchise in espansione, apre innumerevoli possibilità per una seconda stagione. Oz Cobb, interpretato da Colin Farrell, ha fatto grandi sacrifici, ma ora è libero e punta a obiettivi più grandi nella malavita di Gotham City, mentre Sofia Gigante, interpretata da Cristin Milioti, è in prigione ma è ancora disposta a realizzare il suo pieno potenziale come boss indipendente della mafia.

Secondo quanto riferito, Colin Farrell è in lizza per il ruolo da protagonista nel film Sgt. Rock della DCU, e Matt Reeves sta attualmente lavorando al ripetutamente rimandato The Batman – Part II. Pertanto, potrebbero volerci più di tre anni prima che The Penguin stagione 2 riceva il via libera e venga girata, e almeno quattro o cinque anni prima che arrivi in streaming. A quel punto, la storia del Pinguino dovrà essere progredita in The Batman – Part II, che sarà un episodio chiave per ogni personaggio dell’universo di The Batman di Matt Reeves.