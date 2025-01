Superman: citati in giudizio Warner Bros. e DC Comics per violazioni sul diritto d’autore

La proprietà del creatore di Superman, Joseph Shuster, ha citato in giudizio la Warner Bros. Discovery e la sua DC Comics, sostenendo che non possiedono i diritti per distribuire il film diretto da James Gunn in una manciata di territori chiave. Come riportato da Deadline, il querelante, Mark Warren Peary, esecutore testamentario, ha depositato oggi la causa presso la Corte Federale del Distretto Sud di New York chiedendo “il risarcimento dei danni e un provvedimento ingiuntivo per le continue violazioni da parte dei convenuti in Canada, Regno Unito, Irlanda e Australia, oltre a un provvedimento dichiarativo che stabilisca i diritti di proprietà della Shuster Estate in tutte le giurisdizioni pertinenti”.

La questione è matura per il giudizio, ha dichiarato, “poiché gli imputati stanno attivamente pianificando un nuovo film su Superman e altre opere derivate per un imminente rilascio a livello mondiale”. La Warner, Peary e il suo team legale di lunga data sono stati in tribunale piuttosto spesso prima di questo caso, più recentemente per quanto riguarda i diritti di terminazione ai sensi della legge sul copyright degli Stati Uniti. Ma la questione della reversibilità automatica dei diritti d’autore all’estero in questo caso si è presentata solo anni dopo, ha detto Marc Toberoff, avvocato della proprietà, e non è mai stata effettivamente discussa.

Ora, invece, lo sarà. “Siamo fondamentalmente in disaccordo con i meriti della causa e difenderemo vigorosamente i nostri diritti”, ha dichiarato un portavoce della WBD. In discussione sono i diritti d’autore esteri sul personaggio e sulla storia originale di Superman, di cui sono coautori Jerome Siegel e Shuster. Sebbene Siegel e Shuster abbiano ceduto i diritti di Superman in tutto il mondo al predecessore della DC nel 1938 “per soli 130 dollari (65 dollari a testa), le leggi sul diritto d’autore dei Paesi di tradizione giuridica britannica – tra cui Canada, Regno Unito, Irlanda e Australia – contengono disposizioni che pongono automaticamente fine a tali cessioni 25 anni dopo la morte dell’autore, conferendo alla Shuster Estate l’interesse indiviso sul diritto d’autore del coautore in tali Paesi”, si legge nella causa.

“Shuster è morto nel 1992 e Siegel nel 1996. Per effetto della legge, i diritti d’autore esteri di Shuster sono stati automaticamente trasferiti alla sua proprietà nel 2017 nella maggior parte di questi territori (e nel 2021 in Canada). Tuttavia, gli imputati continuano a sfruttare Superman in queste giurisdizioni senza l’autorizzazione dell’eredità di Shuster – anche in film, serie televisive e merchandising – contravvenendo direttamente alle leggi sul diritto d’autore di questi Paesi, che richiedono il consenso di tutti i proprietari congiunti del copyright”.

L’azione legale richiede un processo con giuria, sostenendo che “gli atti di violazione diretta da parte degli imputati sono stati intenzionali e mirati, in totale disprezzo e indifferenza per i diritti dell’autore”. “Come risultato diretto e prossimo della violazione da parte degli imputati dei diritti d’autore e dei diritti esclusivi dell’opera, la querelante è stata danneggiata per un importo da determinare al processo, comprensivo dei danni effettivi della querelante e dei profitti degli imputati”.

Nel frattempo, la proprietà chiede al tribunale un ordine di cessazione e desistenza “che ingiunga ai Convenuti, ai loro funzionari, agenti, dipendenti e a coloro che agiscono di concerto con loro, in via preliminare durante la pendenza di questa azione e in via permanente in seguito, di: violare, o contribuire o partecipare alla violazione da parte di altri del diritto d’autore dell’Opera o agire di concerto con, aiutare o favorire altri a violare il suddetto diritto d’autore in qualsiasi modo; copiare, duplicare, vendere, concedere in licenza, mostrare, distribuire, preparare opere derivate dall’Opera, o in altro modo utilizzare o sfruttare l’Opera, di cui la Querelante è proprietaria congiunta, senza il previo consenso scritto della Querelante o la licenza a farlo”.

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.