Il Gusto di Casa: trailer della nuova serie in arrivo su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer della nuova serie Il Gusto di Casa, che debutterà il 24 febbraio su Disney+. Questa docuserie accattivante invita gli spettatori a unirsi ad Antoni Porowski, esperto culinario e star di Queer Eye, vincitore di un Emmy Award, mentre accompagna ospiti famosi in viaggi coinvolgenti alla scoperta delle loro radici gastronomiche ancestrali.

Dalle strade italiane alle lussureggianti giungle del Borneo, ogni episodio esplora il ricco patrimonio legato alle amate ricette di famiglia. La serie propone un delizioso mix di cibo, cultura e scoperta personale, vantando un cast composto da star come l’attrice vincitrice dell’Emmy Awkwafina (A Real Bug’s Life – Megaminimondo, Awkwafina è Nora del Queens), l’attore candidato ai SAG Henry Golding (Crazy & Rich, Il ministero della guerra sporca), l’attore candidato all’Emmy James Marsden (Paradise, Sonic 3: Il film), l’attrice candidata all’Academy Award Florence Pugh (We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo, Dune: Parte due), l’attrice nominata agli Emmy Issa Rae (Insecure, American Fiction) e l’attore vincitore di un Emmy Justin Theroux (The Leftovers – Svaniti nel nulla, Beetlejuice Beetlejuice).

“È una bellissima avventura scoprire il nostro passato attraverso quel grande filo conduttore che è il cibo”, ha dichiarato Porowski. “Sono onorato di intraprendere questo viaggio alla scoperta di noi stessi con nuovi e vecchi amici al fianco di National Geographic, imparando insieme a conoscere i modi in cui le diverse culture celebrano il cibo e vivono le loro tradizioni”.

In ogni episodio, Antoni e i suoi ospiti scoprono le storie uniche che si celano dietro i piatti più amati della tradizione familiare, come le origini della pasta di casa Theroux in Italia o le prelibatezze dell’eredità coreana di Awkwafina. Il percorso, arricchito dai racconti di viaggiatori locali tra storie di famiglia e tradizioni culinarie, termina a tavola con un piatto classico del posto che risalta la bellezza di ogni cultura. Dalla cena con i reali al giro in fuoristrada, ogni avventura gastronomica è carica di momenti toccanti, sapori vivaci e rivelazioni sorprendenti che approfondiscono le storie delle origini di ogni ospite.

Gli episodi di Il Gusto di Casa

“FLORENCE PUGH’S ENGLISH ODYSSEY” (Titolo originale) – Antoni aiuta Florence a indagare sulla passione della sua famiglia per il cibo mentre viaggiano tra Oxford, la costa dello Yorkshire e Londra. Insieme, scoprono piatti deliziosi e le storie degli antenati il cui lavoro ha permesso questo incontro con il cibo tramandato per generazioni.

"AWKWAFINA'S KOREAN HOMECOMING" (Titolo originale) – Awkwafina ha perso la madre da giovane. Desideroso di aiutarla a riconnettersi con la sua eredità culinaria e ancestrale sudcoreana, Antoni crea un viaggio alla scoperta di nuove esperienze, rivelazioni familiari e sapori evocativi, che si combinano per dare ad Awkwafina una nuova prospettiva sulla propria identità.

"JUSTIN THEROUX'S ITALIAN QUEST" (Titolo originale) – Indagando sulle origini di un piatto di pasta di famiglia, Antoni accompagna Justin in un viaggio italiano ricco di scoperte e rivelazioni sorprendenti. Dall'inseguimento delle galline alla raccolta delle vongole, i due assaggiano i migliori piatti locali e scoprono come le radici italiane di Justin siano legate a una ricetta di famiglia che ha attraversato l'Atlantico.

"JAMES MARSDEN'S GERMAN DISH UP" (Titolo originale) – Antoni porta James dalle pianure del Texas alla Germania, per scoprire come è nata l'amata bistecca di pollo fritta della famiglia Marsden. Insieme, si rendono conto di quanto le esperienze dei suoi antenati tedeschi abbiano plasmato la storia della famiglia di James. Tra cene con i reali e scalate delle Alpi bavaresi, i due portano alla luce i drammatici segreti che si celano dietro la decisione degli antenati di James di emigrare.

"ISSA RAE'S SENEGALESE ROYAL ROOTS" (Titolo originale) – Antoni porta Issa in Senegal, terra d'origine del padre, dove scoprono storie ancestrali di donne potenti e legami reali. Attraverso questo viaggio culinario, Issa impara di più sulla storia della sua famiglia e su come tutto si colleghi alla sua identità.

"HENRY GOLDING'S MALAYSIAN ADVENTURE" (Titolo originale) – Nel Borneo, Antoni ed Henry scoprono storie di famiglia e, attraverso i sapori, giungono a un legame più profondo con l'eredità Iban della madre di Henry. Mentre cucinano con parenti ritrovati e nuovi amici, Henry impara che la genealogia in questa tradizione orale va ben oltre la narrazione.

Tra storie commoventi e sapori indimenticabili, Il Gusto di Casa propone un viaggio toccante su cosa significhi essere connessi al nostro passato attraverso il cibo.

Il Gusto di Casa è prodotta da Studio Ramsay Global, sulla base del rapporto professionale di programmi di cucina tra la casa di produzione di Gordon Ramsay e National Geographic, una collaborazione che ha avuto origine dalla creazione di quattro stagioni del pluripremiato food travelogue Gordon Ramsay – Fuori menù. Oltre a presentare, Porowski è executive producer della serie insieme a Ramsay e Lisa Edwards. La showrunner è Robin O’Sullivan, mentre la responsabile esecutiva della produzione è Jill Greenwood. La serie è diretta da Leo McRea, Jenny Dames e Graeme Hart. Per National Geographic, Betsy Forhan è executive producer, Charlie Parsons è senior vice president of Development, Bengt Anderson è senior vice president of Unscripted Production e Tom McDonald è executive vice president of Global Factual and Unscripted Content.