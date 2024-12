Lanterns: Aaron Pierre dice che farà del suo meglio per “servire e onorare” John Stewart

All’inizio di quest’anno, si è diffusa la notizia che Aaron Pierre (Rebel Ridge) aveva ottenuto il ruolo di John Stewart nella serie DCU Lanterns, mentre Kyle Chandler (Friday Night Lights) è stato ufficialmente confermato come protagonista di Hal Jordan nello stesso periodo.

Pierre è sempre stato il preferito dai fan per il ruolo di Stewart, ma diverse fonti hanno riferito che il collega Stephan James (Babes) era la prima scelta dello studio.

Pierre ha condiviso una breve risposta sui social media quando è stato annunciato il suo casting, ma ora ha affrontato il suo imminente debutto nel DCU in modo un po’ più dettagliato durante un’intervista con ComicBook.com.

“Quello che posso dirvi è che il team è super, super eccitato di avere l’opportunità di portare questa storia alla gente. Per quanto mi riguarda, farò del mio meglio per servire, onorare ed elevare in ogni modo possibile John Stewart e il Corpo delle Lanterne Verdi. Spero di essere utile e che questo risuoni con me”.

Quando gli è stato chiesto che tipo di preparazione sta facendo per interpretare l’eroe con l’anello, Pierre ha risposto: “Un’ampia preparazione”.

Kelly MacDonald (The Radleys, Boardwalk Empire) interpreterà la protagonista femminile (che si pensa sia l’interesse amoroso di Jordan), lo sceriffo Kerry, mentre Garret Dillahunt sarà il cattivo William Macon, “un uomo moralista e cospiratore che maschera la sua spietata ambizione dietro una facciata affascinante e calcolata”. James Hawes (Slow Horses, Penny Dreadful, The Mist, The Alienist, Snowpiercer) dirigerà i primi due episodi.

Cosa sappiamo sull’annunciata serie DC/HBO Lanterns

Si unisce a un team creativo che comprende il creatore di Lost e Watchmen, vincitore di un Emmy Award, Damon Lindelof, lo showrunner di Ozark Chris Mundy e lo scrittore di fumetti Tom King. Si dice che siano a bordo anche Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly.

Lanterns “segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America”.

La produzione di Lanterns dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2025 nel Regno Unito, il che potrebbe far pensare a un’uscita nel 2026. Il Guy Gardner di Nathan Fillion, che debutterà nel reboot di Superman di James Gunn, dovrebbe avere un ruolo di supporto nella serie.

Una precedente serie televisiva di Lanterna Verde era in lavorazione prima che Gunn e Safran assumessero la direzione dei DC Studios. Quella versione era stata creata da Greg Berlanti e avrebbe avuto come protagonista Finn Wittrock nel ruolo di Guy Gardner.

Hal Jordan è stato precedentemente interpretato da Ryan Reynolds nel famigerato film del 2011 Lanterna Verde. “Questa è la storia di una coppia di Lanterne Verdi, John Stewart e Hal Jordan”, ha detto Gunn del progetto quando è stato annunciato. “Ci sono anche altre Lanterne, ma si tratta di uno show televisivo su base terrestre, quasi come True Detective, con una coppia di Lanterne Verdi che sono poliziotti spaziali che sorvegliano il Distretto Terra e che scoprono un mistero terrificante che si collega alla nostra storia più grande del DCU”.

Di seguito potete vedere alcune recenti fan-art di 21×4.