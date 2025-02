Lanterns: James Gunn aggiorna sulla produzione e parla delle connessioni con Superman

Il nuovo programma televisivo Lanterns su HBO avrà collegamenti con il film di Superman, secondo il capo della DC Universe James Gunn. Una delle più grandi mitologie introdotte nel franchise DCU di Gunn è il Green Lantern Corps, con diversi personaggi che faranno da protagonisti nel cast televisivo dei Lanterns. La serie Lanterns ha recentemente dato il via alla produzione, mentre l’introduzione di Hal Jordan e John Stewart nella DCU è all’orizzonte e si inserisce nel più ampio franchise.

Durante un nuovo evento stampa della DCU con la presenza dei co-amministratori delegati dei DC Studios Peter Safran e Gunn, che hanno fatto il punto su vari film e programmi televisivi in lavorazione, tra cui Lanterns. Nel caso di Lanterns, Gunn ha elogiato il team creativo che sta lavorando al dramma della HBO, mentre sembrava anche stuzzicare dicendo che Guy Gardner del film di Superman avrà un ruolo nella serie, come hanno dichiarato lui e Safran:

James Gunn: E infine, sai, abbiamo Lanterns, che abbiamo appena iniziato a girare con HBO e Warner Brothers, e questo è un altro team davvero meraviglioso composto da Tom King, Damon Lindelof e Chris Mundy. E stanno facendo un lavoro meraviglioso. Ho guardato i giornalieri con quello. È davvero fantastico perché è collegato a Superman perché abbiamo Guy Gardner lì, e poi abbiamo queste lanterne verdi qui. È un tono così diverso da quello di Superman. Ed è esattamente quello che voglio portare alla DCU: poter avere questi film e serie televisive molto diversi che fanno ancora parte di un mondo complessivamente collegato, ma che hanno un’atmosfera completamente diversa.

Peter Safran: Mi limito a dire che siamo incredibilmente fortunati ad avere Tom Christopher e Damon Lindelof al timone. Quei ragazzi sono dei maestri. Aaron Pierre è magnifico, Kyle Chandler è incredibile. Siamo davvero fortunati. James Hawes è il regista.

Cosa significa per la DCU l’aggiornamento di Lanterns di James Gunn

Anche se non è stato rivelato inizialmente quando la serie è stata annunciata, molti fan della DCU hanno ipotizzato che Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner sarebbe stato coinvolto in un modo o nell’altro con Lanterns. Anche se i fan lo vedranno per la prima volta in Superman, prima ancora di incontrare Hal e John, Lanterns potrebbe rivelare cosa stanno tramando mentre Guy è nel film di David Correnswet. In base alle anticipazioni di Gunn, ci saranno collegamenti tra Superman e Lanterns, motivo per cui sarà emozionante vedere come Guy si inserirà nella serie TV della HBO.

Ciò che è anche evidente con Lanterns è che la DC Studios sta correggendo uno dei più grandi errori con la cronologia dei film DCEU, poiché non hanno mai sfruttato gli Emerald Knights durante la sua decennale corsa. La DC non solo sta esplorando i Lanterni Verdi così presto nel suo percorso, ma sta anche riunendo alcuni dei personaggi più iconici della mitologia DC per la prima volta in live-action. Questo dimostra che la DC vuole attingere al nucleo dei Lanterni Verdi e lasciarlo brillare.