Percy Jackson: Courtney B. Vance sostituirà Lance Reddick come Zeus

Courtney B. Vance si è unita al cast di “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” nel ruolo di Zeus. Il ruolo era stato originariamente interpretato da Lance Reddick, morto all’età di 60 anni poco dopo la conclusione della produzione della prima stagione.

Zeus è il dio greco del cielo e il padre della semidea Thalia Grace (membro del cast recentemente annunciato Tamara Smart). Nella prima stagione, Zeus di Reddick ha accusato Percy (Walker Scobell) di aver rubato la sua Folgore Olimpica, che ha spinto Percy e i suoi amici Annabeth (Leah Sava Jeffries) e Grover (Aryan Simhadri) a una ricerca a livello nazionale per ritrovarla e fermare una guerra tra gli dei.

Vance è famoso per film come “Caccia a Ottobre Rosso“, “La moglie del predicatore” e “Le avventure di Huckleberry Finn“, oltre che per serie TV tra cui “Law & Order: Criminal Intent” della NBC, in cui ha interpretato Ron Carver, e “The People vs. OJ Simpson: American Crime Story” della FX, in cui ha interpretato Johnnie Cochran. Tra i suoi crediti più recenti ci sono “Lovecraft Country” della HBO, “61st Street” della AMC e “Grotesquerie” della FX. A Broadway, Vance ha interpretato il ruolo di Cory in “Barriere” di August Wilson e nel 2013 ha vinto un Tony per aver interpretato Hap Hairston in “Lucky Guy” di Nora Ephron.

La seconda stagione di Percy Jackson

La seconda stagione di “Percy Jackson” sarà basata su “Il mare dei mostri“, la seconda installazione della serie di libri di Rick Riordan. Secondo la sinossi ufficiale, Percy “torna al Campo Mezzosangue un anno dopo per scoprire che il suo mondo è capovolto. La sua amicizia con Annabeth sta cambiando, scopre di avere un ciclope come fratello, Grover è scomparso e il campo è sotto assedio da parte delle forze di Crono. Il viaggio di Percy per sistemare le cose lo porterà fuori dalla mappa e nel mortale Mare dei mostri, dove un destino segreto attende il figlio di Poseidone”.

Insieme a Vance e Smart, i nuovi membri del cast che si uniscono alla seconda stagione includono Andra Day nel ruolo di Athena, Daniel Diemer nel ruolo di Tyson e Timothy Simons nel ruolo di Tantalo.

“Non posso dire quanto sono emozionato di unirmi allo straordinario cast di ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo!'” ha detto Vance in una dichiarazione. “Ci sono pochi momenti nella carriera di un attore in cui puoi dire onestamente che stai per imbarcarti in una serie che ha una base di fan così devota, piena di personaggi amati in tutto il mondo e che è basata su una serie di libri di grande successo. So che calarmi in questo ruolo di Zeus sarà un’esperienza memorabile e darò a mio fratello, Lance Reddick, che ci ha lasciato troppo presto, un abbraccio celeste”.