Scissione rinnovata per una terza stagione

Scissione tornerà per una terza stagione! Apple ha ufficialmente rinnovato la serie, ideata dallo scrittore e produttore esecutivo Dan Erickson e dal regista e produttore esecutivo Ben Stiller, mentre il finale della seconda stagione, “Cold Harbor”, viene lanciato oggi sul servizio streaming. Il CEO di Apple Tim Cook ha rivelato la notizia nei minuti scorsi attraverso uno scambio di battute sui social media con Stiller, scrivendo: “La terza stagione di Scissione è disponibile su richiesta”.

La notizia arriva dopo che Scissione ha superato Ted Lasso diventando la serie più vista di sempre del servizio di streaming ed è apparsa nel rapporto Nielsen sullo streaming per cinque settimane consecutive con un nuovo massimo settimanale di 681 milioni di minuti visti. Apple non ha rivelato quando intende lanciare la terza stagione, ma Stiller ha promesso che questa volta non passeranno altri tre anni, ovvero il tempo trascorso tra la prima e la seconda stagione. “Il piano non è assolutamente quello di far aspettare i fan così a lungo“, ha dichiarato.

“Realizzare Scissione è stata una delle esperienze più stimolanti dal punto di vista creativo a cui abbia mai preso parte”, ha aggiunto Stiller. “Sebbene non ne abbia memoria, mi dicono che realizzare la terza stagione sarà altrettanto piacevole, anche se ogni ricordo di questi eventi futuri sarà per sempre e irrevocabilmente cancellato anche dalla mia memoria”. Aggiunge Scott: “Non potrei essere più entusiasta di tornare a lavorare con Ben, Dan, l’incredibile cast e la troupe, Apple e tutto il team di Scissione. Oh, inoltre – non è un grosso problema – ma se vedete il mio innie, per favore non ditegli nulla di tutto questo. Grazie”.

Erickson ha invece dichiarato: “L’idea di girare ancora Scissione con il miglior cast e la migliore troupe del mondo mi entusiasma più di tutte le trappole per dita del mondo messe insieme. Non vedo l’ora di continuare a spargere guai, divertimento, terrore e malvagità con queste persone davvero incredibili”. Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+, ha aggiunto: “Quello che Ben, Dan, Adam e il talentuoso cast e la troupe dietro Scissione hanno portato sullo schermo è una magia innegabile. Siamo molto orgogliosi di essere la casa di questa serie brillante e non vediamo l’ora che il pubblico sperimenti cosa c’è in serbo per la terza stagione”.

Di cosa parla Scissione?

Il cast della serie, che ha ottenuto una nomination ai SAG Award, comprende Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette. Sarah Bock e Ólafur Darri Ólafsson si sono aggiunti come series regular per la seconda stagione, che ha visto anche la partecipazione di ospiti del calibro di Bob Balaban, Sarah Sherman, Alia Shawkat e Sandra Bernhard. Keanu Reeves ha fatto un cameo a sorpresa come voce dell’edificio Lumon in un video animato.

Scissione segue Mark Scout (Scott), a capo di un team delle Lumon Industries, i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura di separazione che divide chirurgicamente i loro ricordi tra la vita lavorativa e quella personale. Questo esperimento di “equilibrio tra lavoro e vita privata” viene messo in discussione quando Mark si trova al centro di un mistero che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro e di se stesso.

La seconda stagione del thriller aziendale-lavorativo ha risposto a diversi interrogativi persistenti, tra cui l’avvicinamento degli spettatori alla comprensione di cosa stiano esattamente smistando i dipendenti di Lumon nel team di Macrodata Refinement.

Oltre a introdurre diversi nuovi personaggi, da Gretchen, moglie di Dylan G. (Cherry), interpretata da Merritt Wever, a Gwendoline Christie, responsabile del reparto di Nutrizione dei Mammiferi, alias il Dipartimento delle Capre della Lumon, la serie ha svelato diversi retroscena dei personaggi. Si è scoperto che la Lumon ha avuto un ruolo importante non solo nella prima infanzia e nella carriera di Harmony Cobel (Arquette), ma anche nell’inizio della storia d’amore tra Mark e Gemma (Lachman).

