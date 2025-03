David Lynch: Naomi Watts rivela che era “pronto per tornare al lavoro”

Più di 23 anni dopo aver recitato per David Lynch in Mulholland Drive, Naomi Watts era pronta a lavorare ancora una volta come musa dell’autore. È quanto affermato dalla stessa attrice, che – dopo a seguito della morte di Lynch, avvenuta a gennaio all’età di 78 anni – ha ora raccontato di aver visto per l’ultima volta il creatore di Twin Peaks durante un pranzo a fine novembre insieme anche alla collega Laura Dern.

“Abbiamo avuto un bellissimo pranzo a casa sua”, ha raccontato l’attrice al Los Angeles Times. “Sapevo che non stava bene, ma era di ottimo umore. Voleva tornare a lavorare – Laura e io gli abbiamo detto: ‘Puoi farlo! Puoi lavorare dalla roulotte’. Non era affatto sconfitto. Potevo vedere lo spirito creativo vivo in lui”. Tuttavia, dopo la morte di Lynch per arresto cardiaco, con una malattia polmonare cronica ostruttiva come causa scatenante, Watts ha dichiarato che la sua perdita è stata “profondamente, profondamente sconvolgente”.

Il ruolo di spicco della Watts è stato quello di Mulholland Drive, mystery neo-noir di David Lynch del 2001, per poi recitare nel suo cortometraggio Rabbits del 2002. Lei e Dern sono apparse anche nel film di Lynch del 2006 Inland Empire e nel revival della sua serie del 2017 Twin Peaks – Il ritorno, che si è rivelato essere l’ultimo progetto del regista. “Pensavo di vederlo tra un paio di settimane [dopo l’ultimo pranzo] perché ero qui a Los Angeles”, ha detto Watts. “Ci sono molte cose che potrei condividere, ma voglio essere riservato a causa della sua famiglia. Ma è stato un incontro davvero forte che mi ha riempito di tanto amore e speranza”.

Watts aveva già ricordato Lynch come “un vero mentore e un amico” dopo la sua morte, spiegando che “è stato molto determinante per la mia presenza in America. Non sarei rimasta se non avessi incontrato David Lynch”. Se le condizioni di salute di David Lynch non si fossero aggravate, dunque, sembra ci fosse la possibilità che il regista tornasse a ricoprire tale ruolo, idealmente per un nuovo film. Già nei mesi precedenti la sua scomparsa si vociferava di un suo possibile progetto, ma purtroppo questo non si è concretizzato in tempo.

