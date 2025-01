Strange Academy: Benedict Cumberbatch comparirà al fianco di Benedict Wong?

Strange Academy è il concept più recente della Marvel Comics, dato che il team ha debuttato dopo il 2020. Creata dallo scrittore Scottie Young e dall’artista Humberto Ramos, la serie si svolge nell’angolo del Marvel Universe di Doctor Strange. Tutto è iniziato con lo Stregone Supremo che ha fondato una scuola per addestrare giovani stregoni e utilizzatori di magia nelle arti mistiche. La scuola si trova a New Orleans e tra coloro che hanno prestato servizio nella facoltà ci sono Doctor Voodoo, Zelma Stanton, Scarlet Witch e Man-Thing.

Gli studenti, nel frattempo, includono per lo più nuovi personaggi, anche se alcuni di loro hanno legami con nomi molto più grandi. Ad esempio, c’è Doyle Dormammu, il “figlio” di Dormammu, il figlio di Enchantress, Alvi Brorson e un Gigante del Gelo chiamato Guslaug.

Powered by

Sappiamo da un po’ che i Marvel Studios stanno lavorando a una serie TV di Strange Academy e lo scooper @MyTimeToShineH ha appena condiviso un grande aggiornamento. A quanto pare, è riuscita a confermare che l’interprete di Wong Benedict Wong sarà il protagonista dello show. Il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch non è stato confermato in questa fase e, se ci sarà, sarà per un “piccolo ruolo”.

La scomparsa di Stephen Strange in Avengers: Infinity War ha significato che Wong è diventato Stregone Supremo, un titolo che detiene ancora. In vista di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, questo renderà sicuramente l’eroe una figura chiave nella lotta contro il Dottor Destino.

Benedict Cumberbatch in Strange Academy?

si dice che la serie Strange Academy, di cui si vociferava da tempo, abbia ricevuto il via libera ufficiale dai Marvel Studios. In passato, è stato riferito che lo Stregone Supremo di Benedict Wong, Wong, sia al centro della scena, probabilmente addestrando la prossima generazione di stregoni dopo il devastante attacco di Scarlet Witch a Kamar-Taj.

Non vediamo Strange dal 2022, ma in una recente intervista che ripercorre la sua carriera, Benedict Cumberbatch ha confermato che girerà Avengers: Doomsday quest’anno.

“Questo è Doctor Strange”, ha esordito l’attore britannico. “È un personaggio Marvel e, beh, sarò molto onesto, la gioia di interpretarlo è immensa. Ma la gioia di interpretarlo significa anche che posso contribuire a creare e dare vita a storie e scritti meno commerciali. È un dono in molti, molti modi nella mia vita di produttore e attore. Adoro interpretarlo. È molto divertente. Non vedo l’ora che arrivi Avengers l’anno prossimo, che sta scatenando una tempesta”, ha anticipato Cumberbatch.