The Bad Guy – Seconda stagione da oggi su Prime Video

Arriva oggi 5 dicembre in esclusiva su Prime Video The Bad Guy – Seconda stagione, il nuovo attesissimo capitolo della dark comedy diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana con protagonisti Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania. Ad accompagnare l’uscita della serie, un album di 20 brani della colonna sonora originale di Francesco Cerasi e la playlist ufficiale, disponibili da oggi in digitale su Amazon Music, Spotify e Deezer. Tra le 26 canzoni della playlist, Sentimiento Nuevo di Franco Battiato, colonna sonora della clip inedita con l’affascinante protagonista interpretato da Luigi Lo Cascio, il bad guy Balduccio Remora che danza sulle spoglie del suo passato come Nino Scotellaro “…ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo…”

Dopo il successo della prima stagione sull’incredibile storia di Nino Scotellaro, che da integerrimo pubblico ministero siciliano è stato trasformato nel “bad guy” ingiustamente accusato di essere, la seconda stagione prosegue l’instacabile caccia a Mariano Suro e al suo introvabile archivio con anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Tutti lo vorrebbero: Nino, Luvi, il Maggiore Testanuda, Teresa, Leonarda. L’archivio diventa, così, un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene. Nel cast della seconda stagione anche Fabrizio Ferracane, Carolina Crescentini, Aldo Baglio, Alessandro Lui, Antonio Zavatteri, Guia Jelo, Bebo Storti, Gianfelice Imparato, Francesco Zenzola.

The Bad Guy – Seconda stagione è creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, e scritta da Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti, Giordana Mari, Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi; prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri di Indigo Film in co-produzione con Amazon MGM Studios, in associazione con il distributore internazionale FIFTH SEASON e in collaborazione con Rai Cinema. Le vendite internazionali nel resto del mondo, sia della prima che della seconda stagione, sono gestite da FIFTH SEASON. Tutti i sei episodi della prima stagione di The Bad Guy sono disponibili su Prime Video in Italia.