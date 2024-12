The Last of Us sarebbe stato rinnovato per la terza stagione da HBO

L’intrigante saga degli amati Joel ed Ellie non finirà tanto presto! Abbiamo appreso che la HBO ha rinnovato la serie drammatica post-apocalittica The Last of Us per la terza stagione. Il prossimo episodio dovrebbe tornare in produzione a Vancouver, nella Columbia Britannica, nell’estate del 2025. Craig Mazin e Neil Druckmann continueranno a scrivere lo show basato sull’omonima serie di videogiochi di Naughty Dog. Kate Herron, Mark Mylod, Nina Lopez-Corrado e Stephen Williams torneranno alla regia. Il rinnovo arriva prima della première della seconda stagione, composta da sette episodi, prevista per la primavera del 2025.

Il finale della prima stagione rivela che Ellie è immune all’infezione da Cordyceps. Lei e Joel si recano in un ospedale che appartiene alle Lucciole per trovare riparo. Tuttavia, vengono presto attaccati da alcuni membri che li portano sul posto. Joel incontra Marlene che lo informa che la sua compagna è immune all’infezione. Pertanto, il Cordyceps in lei contenuto può essere estratto e utilizzato per creare una cura. Per quanto sarebbe utile, non vuole rischiare la sua vita. Marlene gli offre la possibilità di fuggire, ma lui decide di salvare Ellie senza badare alle conseguenze.

Powered by

Nel corso dell’episodio, Joel elimina diversi membri delle Lucciole, compreso il chirurgo che sta per operare Ellie, la salva dalla sala operatoria, uccide Marlene per impedirle di rintracciarli e fugge con la sua compagna da Tommy a Jackson, nel Wyoming.

Il finale della prima puntata prepara in molti modi la seconda stagione, che si svolgerà cinque anni dopo. Poiché una lucciola fugge dall’ospedale, questo membro superstite può informare gli altri sulle azioni di Joel. Nel gioco “The Last of Us Part II”, lo Stalker infetto che ha morso la madre di Ellie, Anna, fa parte del Rat King, la forma di zombie più orribile e una combinazione di Stalker, Bloater e Clicker. Poiché la serie ha introdotto lo Stalker, il Rat King potrebbe comparire nei prossimi episodi.

Il gioco ‘The Last of Us Part II‘ ha anche la figlia del chirurgo morto, Abby, come cattivo principale. Verrà introdotta nel secondo episodio come antagonista che vuole vendicare la morte del padre. La terza stagione si è rivelata inevitabile, dal momento che la “Parte II” aveva diverse trame da coprire. “Il materiale narrativo che abbiamo ottenuto dalla Parte II del gioco è molto più vasto di quello presente nel primo gioco, quindi una parte di ciò che abbiamo dovuto fare fin dall’inizio è stato capire come raccontare quella storia attraverso le stagioni”, ha dichiarato Mazin a Deadline. Il co-creatore ha anche lasciato intendere che il quarto episodio potrebbe essere realizzato per adattare fedelmente la serie di videogiochi.

Per quanto riguarda il cast della seconda stagione, Pedro Pascal e Bella Ramsey torneranno nei panni di Joel ed Ellie. Torneranno anche Gabriel Luna nel ruolo del fratello di Joel, Tommy, e Rutina Wesley in quello della moglie di Tommy, Maria. Jeffrey Wright sarà introdotto nel ruolo di Isaac Dixon dopo aver dato vita al personaggio in “The Last of Us Part II”. Altri membri del cast confermati sono Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby Anderson, Isabela Merced nel ruolo di Dina (interesse romantico di Ellie) e Young Mazino nel ruolo di Jesse (ex di Dina). Anche Catherine O’Hara sarà presente in un ruolo non rivelato. Tra gli altri membri del cast figurano Danny Ramirez nel ruolo di Manny, Ariela Barer nel ruolo di Mel, Tati Gabrielle nel ruolo di Nora e Spencer Lord nel ruolo di Owen. Vancouver ha ospitato anche le riprese delle precedenti stagioni dello show. Oltre a Downtown Vancouver, la seconda puntata è stata girata a Kamloops e Britannia Beach.