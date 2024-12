Rita Ora potrebbe unirsi al MCU per un “importante” ruolo da villain

Rita Ora è una cantante, cantautrice e attrice britannica che ha raggiunto la fama nel 2012 grazie a successi come “Hot Right Now” di DJ Fresh e al suo album di debutto in studio, Ora. Da allora è stata giudice in programmi come The X Factor, The Masked Singer e The Voice. Per quanto riguarda i ruoli di attrice, è forse più nota per aver interpretato Mia Grey nel franchise di Cinquanta sfumature e in film come Pokémon: Detective Pikachu e Descendants – L’ascesa di Red. Possibile che il suo prossimo progetto sarà all’interno del Marvel Cinematic Universe?

Secondo Ellie Henman del The Sun, “una mia amica si stava avvicinando alla cantante ai British Fashion Awards quando ha sentito Rita chiacchierare del suo nuovo ruolo. Mi hanno detto: “Rita era vestita come un cattivo di un film della Marvel e quando qualcuno ha commentato ha lasciato trapelare che ha una parte in un nuovo film della Marvel. Ha confermato di aver ottenuto il ruolo di una persona malvagia e di essere super eccitata all’idea di entrare in scena”.

Per chi non lo sapesse, Ora è sposata con il regista Taika Waititi, che per i Marvel Studios ha diretto Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder ed è anche la voce di Korg. Data la fonte di questa notizia, è bene per ora non dare troppo peso a questa notizia. Tuttavia, Rita Ora sarebbe certamente un’aggiunta di alto profilo al MCU e potrebbe interpretare un gran numero di personaggi. Resta da vedere se anche Waititi sarà coinvolto in questo film o show televisivo.

Taika Waititi tornerà nel MCU?

Taika Waititi, a cui molti ritengono sia stata concessa troppa libertà con Thor: Love and Thunder, si è distaccato dal MCU dopo quel film, scrollandosi di dosso le accuse nei suoi confronti. Chris Hemsworth le ha invece affrontate di petto e non ha mai rinunciato a riconoscere le carenze del film. Con Thor 5 prevedibilmente nel futuro del franchise, Waititi ha già affermato che non sarà coinvolto nel progetto, interessato a dedicarsi ad altri lavori. Ciò rende improbabile un suo possibile coinvolgimento accanto alla moglie Rita Ora, qualora venga confermato anche il di lei ingresso.