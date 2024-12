Agatha All Along: Kathryn Hahn parla di un possibile ritorno nel MCU

È raro che la Marvel o la DC vengano riconosciute nelle principali cerimonie di premiazione, ma sia Agatha All Along che The Penguin hanno finora ottenuto un buon risultato nella lista delle nomination per i Golden Globes, la cui cerimonia di premiazione si terrà a gennaio. Kathryn Hahn, l’Agatha Harkness del MCU, ha ricevuto una nomination per la “Migliore interpretazione femminile in una serie televisiva – musical o commedia”, e molti fan concordano sul fatto che meriterebbe una vittoria.

Tuttavia, deve affrontare la dura concorrenza di Jean Smart (Hacks), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Selena Gomez (Only Murders in the Building), Ayo Edebiri (The Bear) e Kristen Bell (Nobody Wants This). Deadline è però riuscito a raggiungere la Hahn per discutere della notizia e le ha chiesto di commentare i recenti commenti sul fatto che Agatha All Along è stato un modo appropriato per “dire addio” al personaggio che ha interpretato per la prima volta in WandaVision.

“Credo che intendessi dire che siamo stati molto soddisfatti del modo in cui Agatha All Along ha concluso l’arco della storia raccontata”, ha spiegato l’attrice. “Penso che tutti sarebbero entusiasti di tornare, ovviamente, in qualsiasi veste. È stata un’esperienza profonda che ha cambiato la vita ad Atlanta, in Georgia, con un cast molto ristretto sul palcoscenico, giorno dopo giorno”.

“Sono così orgogliosa e sono così entusiasta della Marvel. Sono stati così solidali con questo piccolo, favoloso show guidato da donne e queer”, ha dichiarato la Hahn, prima di rivelare come intende festeggiare la sua prima nomination ai Golden Globes. “Avremmo scelto il nostro albero di Natale stasera. Non lo so. Voglio dire, la vita va avanti e ho dei figli, quindi spero di bere un bicchiere di champagne stasera”. “Forse mi comprerò dei fiori. L’intera faccenda è davvero elettrizzante, e poi ti senti subito come se fosse ‘Ok, non vedo l’ora di tornare al lavoro’”.

Agatha All Along avrà una seconda stagione?

I Marvel Studios non hanno ancora rivelato se e come proseguirà la storia di Agatha All Along. Sebbene sia possibile che Vision riprenda da dove questa serie si è interrotta, sembra più probabile che Billy Maximoff e Agatha facciano il loro ritorno – insieme all’anziano Tommy Maximoff – nel film su Scarlet Witch, di cui si parla da tempo. Al momento, però, non è noto se ci sarà o meno una vera e propria seconda stagione della serie, per cui sarà necessario attendere aggiornamenti a riguardo.