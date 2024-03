Per anni si è tentato di portare Thor sul grande schermo, ma nessuno sembra essere mai riuscito a trovare una soluzione. Almeno fino a quando i Marvel Studios non hanno deciso che era giunta l’ora di realizzare un Cinematic Universe e che Thor doveva assolutamente farne parte. Ciò ha portato alla scelta di Chris Hemsworth come interprete del divino supereroe e il resto è storia. Prima che ciò avvenisse, però, anche il prolifico scrittore di fumetti fantasy Neil Gaiman era stato arruolato per fornire una sua versione del personaggio, sviluppando però una serie animata.

“Molto tempo fa – intorno al 2006 – mi è stato chiesto di creare un cartone animato su Thor, e mi sono entusiasmato, e il brief era che doveva essere ambientato prima del film su Thor“, spiega il creatore di The Sandman. “Ho fatto un’immersione profonda in Thor, ho riletto tutto ciò che Jack Kirby aveva disegnato, ho ideato un’intera forma di storia che si è protratta per alcune stagioni, mostrando il giovane Loki che passa dall’adorazione dell’eroe suo fratello maggiore al passaggio ai cattivi”.

“E poi mi hanno detto che non mi era permesso di far sì che nessuno dei personaggi fosse in alcun modo diverso da come era nel film Thor“, ha aggiunto Gaiman, “così ho detto no grazie e mi sono fermato“. I Marvel Studios hanno iniziato a sviluppare il film sul Dio del Tuono nello stesso periodo in cui Iron Man era in fase di sviluppo e probabilmente l’idea era dunque quella di realizzare una serie prequel che potesse meglio introdurre il personaggio. L’idea, come noto, è poi stata accantonata a prescindere dal coinvolgimento o meno di Gaiman.

Thor 5 si farà?

Thor 5 sarebbe sempre più una certezza presso i Marvel Studios, ma mentre deve ancora arrivare l’ufficialità riguardo tale progetto, sappiamo già che Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder, non sarà alla guida di tale progetto. Si starebbe dunque cercando un nuovo regista per la quinta (e forse ultima) avventura cinematografica del personaggio interpretato da Chris Hemsworth, ma al momento si attendono maggiori notizie. Se il film ci sarà, Hemsworth ha però affermato che l’obiettivo sarà capire “come possiamo farlo di nuovo e mantenerlo un po’ imprevedibile“, allontanandosi da un quarto capitolo che l’attore ritiene “troppo sciocco“.