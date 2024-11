WandaVision: la Head Writer conferma che esiste un decimo episodio scartato

Nel lontano 2021, hanno iniziato a circolare voci su un decimo episodio segreto di WandaVision. Alla fine i fan hanno dovuto aspettare Doctor Strange nel Multiverso della Follia per sapere che fine avesse fatto Scarlet Witch. Ma quel sequel non è piaciuto alla maggior parte delle persone, soprattutto perché ritraeva Wanda Maximoff come una cattiva prima di ucciderla definitivamente (per ora).

Se la showrunner di WandaVision Jac Schaeffer fosse stata coinvolta nel sequel di Doctor Strange, avremmo probabilmente ottenuto un arco narrativo molto più convincente per l’Avenger. Ora, ha confermato che i Marvel Studios hanno effettivamente abbandonato i piani per un decimo episodio della serie Disney+.

“WandaVision era originariamente di 10 [episodi], poi, per motivi logistici, di budget e creativi, abbiamo unito due episodi”, ha rivelato Schaeffer. Tornando poi all’MCU per Agatha All Along, la sceneggiatrice e regista ha spiegato: “Poi, passando ad [Agatha], volevo che avesse la stessa superficie e lo stesso spazio di ‘WandaVision’, quindi sì, è sempre stato nove”. Non è chiaro quale forma avrebbe preso l’episodio aggiuntivo di WandaVision, anche se i commenti di Schaeffer riecheggiano con ciò che il regista Matt Shakman ha detto tre anni fa.

“Beh, sì, le cose cambiavano costantemente e si rompevano di nuovo” , ha detto all’epoca il regista di The Fantastic Four: First Steps. “La storia stava cambiando, specialmente molte delle cose del mondo reale e il finale. C’erano molti esperimenti in corso e un po’ di tentativi di cose diverse”. “A un certo punto avevamo pianificato 10 episodi e abbiamo finito per eliminarne un paio, sai, solo per rendere il ritmo migliore.”

In un’altra recente intervista, Schaeffer ha rivelato che hanno dovuto tagliare Doctor Strange dalla scena post-credit di WandaVision, probabilmente a causa delle restrizioni causate dalla pandemia di COVID-19. “Inizialmente, Doctor Strange sarebbe dovuto apparire nel tag per ‘WandaVision‘. C’è Wanda seduta sulla veranda di quella baita, e si dondola pacificamente. E sai come Strange può fare quei cerchi intorno a qualcuno e farlo andare da qualche parte? Il cerchio inizia intorno a lei, come se stesse per essere teletrasportata da qualche parte, e lei lo ferma, quindi Strange deve presentarsi di persona.”

“Mi è piaciuto così tanto che Wanda dicesse, ‘No, non andrò dove vuoi che mi teletrasporti. Dovrai venire tu alla mia porta’”, ha continuato la creativa. “Era una bella cosa, ma un altro tag ha preso il suo posto”.

Con il finale di Agatha All Along possiamo essere quasi certi che Scarlet Witch non è morta e che prima o poi ricomparirà nel MCU per riscattarsi dalla furia omicida scatenata nel multiverso.