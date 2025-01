Mickey 17: il nuovo trailer ufficiale del film con Robert Pattinson

Dopo un primo trailer rilasciato a settembre, ecco finalmente arrivare un secondo trailer ufficiale di Mickey 17 del regista premio Oscar per Parasite Bong Joon-ho, che offre un ulteriore sguardo deliziosamente bizzarro al prossimo film di fantascienza del regista e con protagonista la star di The Batman, Robert Pattinson, qui nel ruolo principale di un impiegato usa e getta che viene ripetutamente ucciso e clonato, durante uno sforzo per colonizzare un misterioso nuovo mondo di ghiaccio.

Il cast di Mickey 17

Scritto e diretto da Bong Joon-ho, “Mickey 17” è interpretato da Robert Pattinson (“The Batman”, “Tenet”), Naomi Ackie (“Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker”), Steven Yeun (“Nope”) e dai candidati all’Oscar Toni Collette (“Hereditary”) e Mark Ruffalo (“Poor Things”).

Il film è prodotto da Dede Gardner (premio Oscar per “Moonlight”, “12 anni schiavo”), Jeremy Kleiner (premio Oscar per “Moonlight”, “12 anni schiavo”), Bong Joon Ho e Dooho Choi (“Okja”, “Snowpiercer”). È basato sul romanzo Mickey 7 di Edward Ashton. I produttori esecutivi sono Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd e Marianne Jenkins. Il direttore della fotografia è Darius Khondji (nomination all’Oscar per “Bardo: Cronaca falsa di una manciata di verità”, ‘Okja’). La production designer è Fiona Crombie (nomination all’Oscar per “The Favourite”, “Crudelia”). Il montaggio è affidato a Yang Jinmo (nomination all’Oscar per “Parasite”, “Okja”). Il supervisore degli effetti visivi è Dan Glass (“Fantastic Beasts: I segreti di Silente”, ”Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”). La costumista è Catherine George (“Okja”, “Snowpiercer”).