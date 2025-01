Avengers: Infinity War, la spiegazione del finale: cosa significa la vittoria di Thanos?

Si può tranquillamente affermare che Avengers: Infinity War (qui la nostra recensione) ha uno dei finali più scioccanti non solo del MCU, ma dell’intero genere dei supereroi. Come più volte evidenziato, il film è l’inzio della conclusione di tutto ciò che l’esperimento decennale dei Marvel Studios ha costruito. Dal punto di vista narrativo, questo è ovvio. Il film segue Thanos nella sua missione di raccogliere le sei Gemme dell’Infinito per spazzare via metà dell’universo, una missione che è stata accennata fin da Thor nel 2011 ed è stata l’obiettivo finale esplicito fin da quando questo film è stato annunciato nel 2014.

Si tratta però, come anticipato, dell’inizio della fine, che verrà portata a compimento con il film del 2019 Avengers: Endgame (qui la nostra recensione), dove gli Avengers sferrano un nuovo attacco a Thanos con l’obiettivo di annullare quanto da lui compiuto in Infinity War. Quest’ultimo, dunque, ci lascia con un cliffhanger estremamente potente, che ha lasciato stupefatti i fan di tutto il mondo e ha dato vita ad una serie di dibattiti e teorie su ciò che sarebbe potuto accadere nel film successivo. In questo approfondimento, esploriamo dunque il finale del film fornendone una spiegazione.

Lo schiocco di dita di Thanos

Thanos voleva raccogliere le Pietre dell’Infinito per uno scopo “altruistico”: eliminare metà della vita esistente per salvare l’universo. Il problema della sovrappopolazione era ciò che considerava l’ultima barriera al progresso, cosa che aveva già visto accadere sul suo pianeta natale, Titano, e quindi andava di pianeta in pianeta a scatenare la sua ira. Tuttavia, le Pietre dell’Infinito offrivano una scorciatoia: raccogliendole tutte e sei, avrebbe potuto ottenere il suo obiettivo con un semplice schiocco di dita. La raccolta delle Gemme comporta però dei sacrifici.

La Gemma del Potere ha portato al saccheggio di Xandar (leggi la nostra guida a tutti i pianeti del film); la Gemma dello Spazio alla morte di Loki e di mezza Asgard; la Gemma della Realtà alla (presunta) morte del Collezionista; la Gemma dell’Anima all’uccisione da parte di Thanos della sua figlia prediletta Gamora; la Gemma del Tempo all’apparente rottura del giuramento del Dottor Strange; e la Gemma della Mente all’uccisione di Visione. Tuttavia, mentre molti avevano ipotizzato che si trattasse di un sacrificio da parte dei Vendicatori, questo sembra avere un peso maggiore su Thanos, in quanto ogni pietra ha un significato più grande per lui.

Quello riguardante Gamora è ovvio, ma sia il Potere che lo Spazio lo vedono correggere i suoi piani guidati dall’ego dei film precedenti, la Realtà lo porta a uccidere Il Collezionista, il Tempo a non uccidere Tony Stark e la Mente a distruggere il suo stesso scopo. Qualunque sia il metodo di tortura, Thanos ottiene tutte le Gemme dell’Infinito in Wakanda e, nonostante gli sforzi di Thor e della sua nuova arma, schiocca le dita. Thanos, dunque, vince e metà dell’universo muore. Lo schiocco è un momento iconico nei fumetti dell’arco del Guanto dell’Infinito, in quel caso come mossa di Thanos per impressionare la sua amante Lady Morte, e ha evidentemente influenzato molto il film Avengers: Infinity War.

Metà dell’universo (e degli Avengers) muore

Dopo che Thanos lascia il Wakanda, i Vendicatori sia nella nazione africana che su Titano rimangono in stato di shock. All’inizio tutto va bene, ma poi il piano di Thanos viene messo in atto: le persone iniziano a muoversi lentamente, a sentirsi strane, prima di svanire nella polvere. Metà dell’universo muore. Tra gli eroi principali, Bucky, Black Panther, Groot, Scarlet Witch, Falcon, Star-Lord, Mantis, Drax, Doctor Strange e Spider-Man scompaiono tutti (così come Nick Fury e Maria Hill nella scena dei titoli di coda di Infinity War), con una disintegrazione di massa vista anche sul campo di battaglia di Wakanda.

Rimane una squadra di Vendicatori molto ridotta: Capitan America, Vedova Nera, Thor, Bruce Banner, War Machine, Okoye e M’Baku sono gli unici sopravvissuti confermati in Wakanda, mentre solo Tony Stark e Nebula sono su Titano. In sostanza, i numeri sono stati ridotti agli eroi originali di The Avengers, insieme a War Machine (che era presente anche nella Fase 1), Nebula, Okoye e M’Baku. Sappiamo invece che Occhio di Falco – che non compare nel film – rimane l’unico in vita della sua famiglia, mentre Ant-Man è rimasto bloccato nel regno quantico. Inoltre, è sopravvissuata alla decimazione anche Captain Marvel, che risponde alla chiamata di Nick Fury nella scena dei titoli di coda.

Il vero significato della morte degli Avengers

Sebbene metà del cast muoia, il grande scopo di queste morti non è nulla di duraturo. Dopo tutto, la maggior parte di questi personaggi tornerà con film successivi. Questa impermanenza è stata spesso un problema per la Marvel, ma qui funziona perché lo scopo è diverso. Mentre in passato i film cercavano di far credere che i personaggi fossero morti per sempre, nonostante la conoscenza della narrazione o dei retroscena mettesse a dura prova la sospensione dell’incredulità di molti, qui si tratta più ovviamente dell’emozione del presente che fa spazio a una nuova storia.

Certo, c’è una certa dose di tragedia. All’inizio Bucky, che Capitan America ha combattuto per tre film da solista per proteggere, scompare proprio davanti a lui, poi una moltitudine di personaggi che abbiamo imparato a conoscere dai Vendicatori originali – tra cui un divertito Groot – culmina in un quindicenne terrorizzato che implora la sua impotente figura paterna surrogata, Rocket, di salvarlo. Infinity War non pretende dunque di essere qualcosa di definitivo. Ciò che rende le morti così strazianti è che arrivano dopo che gli eroi avrebbero dovuto vincere e sono contrapposte alla vittoria di un cattivo che dimostra di avere motivazioni comprensibili.

Thanos si ritira in esilio alla fine di Avengers: Infinity War

Subito dopo lo schiocco, Thanos viene trasportato in uno strano regno etereo immerso nell’arancione. L’unica struttura presente è una versione capovolta del gazebo dove ha incontrato per la prima volta Gamora, e trova proprio sua figlia da bambina. I due hanno un breve scambio di battute in cui Thanos inizia a comprendere la sua vittoria, anche se la convinzione che lo definiva in precedenza sembra assente: “Ci sei riuscito?“, chiede la piccola Gamora, a cui Thanos risponde affermativamente. “Cosa ti è costato?”, domanda allora Gamora. Stavolta la risposta del Titano è: “Tutto”.

Non viene detto esplicitamente nel film, ma questo sembrerebbe essere il Mondo dell’Anima. Nei fumetti è una dimensione all’interno della Pietra dell’Anima dove risiedono le anime “catturate” da essa. Dopo aver lasciato questo ambiente e la giovane Gamora, Thanos si teletrasporta fuori dal Wakanda, lasciando i Vendicatori a subire le conseguenze della sua vittoria. Lo vediamo poi nell’ultima scena del film, su un pianeta verdeggiante che vive in isolamento. Si tratta di un cenno ai suoi giorni da agricoltore nei fumetti, ma più che altro del compimento di ciò che affermava avrebbe fatto dopo il compimento del suo piano: ritirarsi ad una vita semplice, sedendosi a guardare un universo grato per averlo salvato.

La spiegazione del finale di Avengers: Infinity War

Le motivazioni di Thanos sono comprensibili. Questa potrebbe essere la parte più scioccante di Avengers: Infinity War. I fratelli Russo, registi del film, hanno detto a lungo che Thanos è il vero protagonista del film, ed è effettivamente così, al punto che è il personaggio il cui ritorno è promesso proprio alla fine dei titoli di coda. Sebbene il film si concentri sul conflitto tra dovere e amicizia degli eroi – soprattutto in relazione alla protezione delle due Gemme, con Steve Rogers e Doctor Strange costretti a confrontarsi con le loro presunte incrollabili convinzioni – la maggior parte del suo terreno tematico è rappresentato da Thanos.

Come già discusso, i sacrifici fatti per le Gemme dell’Infinito non sono per gli Avengers, ma per lui. Il suo obiettivo è enorme e il prezzo da pagare maggiore: deve cancellare il suo passato distruggendo Xandar e Loki, perdere ciò che gli è più caro con Gamora, affrontare i suoi nemici per la Gemma del Tempo e affrontare il suo vero scopo con la Gemma della Mente. Ognuno di essi rappresenta un passo importante nella decostruzione di Thanos e lo porta a mettere in discussione la sua missione – con la conclusione che ne vale veramente la pena. Ma è stato davvero così?

La scena finale di Gamora si tinge non di vittoria ma di rimpianto. Thanos stesso dice che sarà in pace quando avrà ottenuto il suo obiettivo e l’ultima volta che lo vediamo ha un sorriso sul viso, ma il film indica il contrario. La pace alla fine è una ricompensa o una maledizione? E vincere era davvero l’obiettivo primario? Ci sono delle falle nella sua vaga logica, come quella suggeritagli dalla gente di Titano – uccidere metà della popolazione non porta direttamente alla pace – e il finale chiarisce che è stato il viaggio a guidarlo. Dopo la vittoria, non c’è più posto per lui dove andare. Naturalmente, questo non è l’unico modo in cui non è necessariamente una vittoria per lui. Dopotutto, si è appena entrati nella fase finale.

