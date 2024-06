Padre: tutto quello che c’è da sapere sul film con Tim Roth

Tra i tanti film per cui l’attore Tim Roth è conosciuto (tra i più recenti si citano The Hateful Eight, Sull’isola di Bergman e Sundown), ce ne è uno meno noto uscito nel 2018, in cui l’attore assume i panni di un truffatore colombiano travestito da prete in fuga dalle autorità. Si tratta di Padre, diretto da Jonathan Sobol (anche regista di Guida alla morte per principianti, The Art of the Steal – L’arte del furto e Il fornaio) è questo un poliziesco con elementi comici reso interessante non solo dalla presenza di Roth ma anche da quella di altri noti attori.

Padre (il cui titolo originale è The Padre) è dunque un’opera che mescola più generi, configurandosi anche come road movie e buddy movie, puntando su una certa genuinità dei sentimenti e sulle interpretazioni dei suoi protagonisti. In Italia è stato brevemente distribuito in sala, ma senza riscontrare particolare successo. Ecco perché ora il suo passaggio televisivo è l’occasione ideale per riscoprire questo piccolo ma appassionante film, che pur sapendo in alcune occasioni di già visto riesce a coinvolgere ed intrattenere.

Per gli appassionati del genere si tratta quindi di un titolo da non perdere per diversi motivi, dalla già citata presenza di noti attori ad un racconto con interessanti premesse. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Padre. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori, fornendo anche le indicazioni disponibili riguardo le location dove si sono svolte le riprese. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Padre

Protagonista del film è la sedicenne colombiana Lena, che rimasta senza genitori non desidera altro che raggiungere la sorella negli Stati Uniti. Il visto, però, è costoso e per guadagnare abbastanza soldi la ragazza decide di collaborare con le forze dell’ordine per incastrare e catturare il piccolo truffatore in fuga di nome Padre. L’uomo è doppiamente ricercato da Nemes, membro della Corte di giustizia degli Stati Uniti, e dall’ufficiale di polizia locale Gaspar.

Accortosi della trappola in cui vogliono farlo cadere, Padre, rispolvera le sue abilità da criminale e ruba un’auto per fuggire, ignaro però che nei sedili posteriori è nascosta l’adolescente che aveva contribuito alla sua quasi cattura. Lena, infatti, pensa che lui possa aiutarla a raggiungere il Minnesota e tra i due nasce un forte legame di amicizia tanto che insieme progettano una grande rapina, poco consapevoli di quanto la legge sia influente e difficile da depistare.

Il cast del film e le location dove è stato girato

Ad interpretare la giovane Lena vi è Valeria Henríquez, la quale ha ricevuto una nomination al Canadian Screen Award come miglior attrice per la sua interpretazione in questo film. Accanto a lei, nel ruolo di Padre, vi è il celebre attore Tim Roth, noto per i film Le iene, Pulp Fiction o La leggenda del pianista sull’oceano. Nel ruolo di Nemes, il membro della Corte di giustizia, vi è invece Nick Nolte, noto invece per i film Cape Fear – Il promontorio della paura e Warrior.

Sia Roth che Nolte, che recitano qui insieme, hanno in precedenza interpretato gli antagonisti in due diversi film dedicati al supereroe Hulk. Nolte è infatti stato il villarin dell’Hulk di Ang Lee, mentre Roth ha interpretato il nemico del gigante verde in L’incredibile Hulk del 2008. Completa poi il cast di Padre l’attore Luis Guzmán nel ruolo di Gaspar. Quest’ultimo è ora noto per il ruolo di Gomez Addams nella serie Netflix Mercoledì.

Per quanto riguarda le location, sappiamo che il film è stato girato in Colombia, ma purtroppo non sono state fornite precise indicazioni sui luoghi in cui si sono effettivamente svolte le riprese. Proprio riguardo l’ambientazione Colombiana, però, c’è un errore all’interno del film: all’undicesimo minuto si vede un’auto della polizia senza contrassegni, la cui targa ha caratteri neri su sfondo giallo, con laq sequenza corretta di tre lettere e tre numeri, ma dovrebbe riportare anche “Colombia” in basso.

Il trailer di Padre e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Padre grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di:

Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 4 giugno alle ore 21:20 sul canale Rai 4.