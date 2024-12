I film di Natale da vedere su Prime Video

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, ecco – dopo i film e le serie di Natale su Netflix – una selezione di titoli ambientati durante il Natale disponibili su Prime Video, da gustare in questi giorni con tutta la famiglia. Si può partire per un viaggio verso la Lapponia con 10 giorni con Babbo Natale, mentre chi preferisce un Natale romantico può scegliere film che sono ormai dei veri classici, come L’amore non va in vacanza, e per i più piccoli, c’è una ricca selezione di film d’animazione come Il Grinch o di titoli adatti a tutta la famiglia come Buon Natale da Candy Cane Lane. Questi e molti altri titoli vi aspettano su Prime Video, per accendere con tante storie l’atmosfera del Natale.

Film di Natale romantici su Prime Video

L’amore non va in vacanza

Iris (Kate Winslet) e Amanda (Cameron Diaz) sono due donne che non potrebbero essere più diverse: una vive in un accogliente cottage inglese, l’altra in una sontuosa villa ad Hollywood. Hanno però un punto in comune: la sfortuna con gli uomini. Spinte da un disperato desiderio di fuga, si conoscono on-line e decidono, senza pensarci troppo, di scambiarsi la casa. La decisione sarà per entrambe l’occasione per riscoprire le gioie dell’amore.

Powered by

Un regalo da Tiffany

La vita, come l’amore, è piena di sorprese e di regali inaspettati. Nella commedia romantica Un regalo da Tiffany, la vita di una donna viene cambiata per sempre da un anello di fidanzamento destinato a un’altra persona. Uscito nel 2022, questo film si è affermato da subito come uno dei titoli natalizi migliori degli ultimi anni, complice la sua capacità di offrire il giusto calore romantico in questo periodo.

Natale in vendita

La stacanovista agente immobiliare Julia Rogers è così assorbita dal suo lavoro da non prendersi mai un momento per se stessa. Trascorre il periodo natalizio in una località invernale, con lo scopo di soffiare un importante affare ad un suo rivale che si trova lì per lo stesso motivo. Come andrà a finire questa competizione?

Natale sul ghiaccio

L’ex campionessa di pattinaggio su ghiaccio Courtney intraprende una lotta contro il sindaco della sua città per la chiusura della pista di pattinaggio pubblica. Questa sarà presto sostituita da una pista coperta gestita dal dinamico imprenditore Noah. Mentre Courtney combatte per salvare la pista, finirà per innamorarsi del suo bel rivale.

Un Natale in famiglia

Avvincente e tenera commedia romantica che racconta il complicato rapporto tra padre e figlia. Erin, una giovane madre single, decide di portare le figlie a passare il Natale in Texas dal nonno. Lì, incontra Mateo, il proprietario di un ristorante. Un’improvvisa complicità tra i due, cambierà per il meglio le vite di entrambi.

Come salvare il Natale

Megan usa le settimane che precedono ogni Natale per aiutare gli altri. Chiamata a salvare la festa di Natale della sua cittadina, la ragazza si ritrova contesa tra l’uomo dei suoi sogni e il partner ideale. Altra commedia romantica di stampo natalizio presente su Prime Video, perfetta per gli amanti delle storie semplici ma d’effetto.

Il menù di Natale

Spumeggiante e pungente commedia romantica che vede Josie, una celebre chef, ritornare a casa per le feste natalizie. Con lo scopo di aiutare il nuovo bistrot del bed and breakfast di sua madre, inizia a creare nuove ed esclusive ricette. Inaspettatamente, lì incontra Tanner, un rinomato critico gastronomico, che aveva giudicato severamente la sua vecchia pasticceria.

Come ti organizzo il Natale

Holly, organizzatrice di eventi, deve convincere l’architetto Theo che un evento natalizio aiuterà gli affari della società. Tuttavia, Theo pensa che una presentazione digitale sia sufficiente per raggiungere i suoi scopi. Tra imprevisti e fraintendimenti, ecco una commedia romantica che fa del Natale il momento perfetto per far sbocciare nuovi amori.

A Natale con le ex



Quando Livvy scopre di essere stata tradita dal suo, ormai, ex-fidanzato, su suggerimento di un suo amico cerca online le altre ex per cercare di avere la propria vendetta. Ne trova altre due: il fantastico trio si metterà a studiare i nuovi movimenti di Carter e si porrà un obiettivo: avvertire la nuova fidanzata del suo passato di infedeltà. Il piano però, ha i suoi ostacoli…amorosi.

Il tuo Natale o il mio?

Hayley e James si salutano alla stazione di Marlyebone, ma vorrebbero passare insieme la vigilia di Natale. Così decidono di fare una sorpresa l’una all’altro e ognuno prende il treno per poter raggiungere il partner. Questa divertente commedia romantica è interpretata da Asa Butterfield e Cora Kirk, i quali hanno poi ripreso i rispettivi ruoli anche nel sequel Il tuo Natale o il mio 2, uscito quest’anno.

A casa per Natale

Kristin, lontana da tempo dalla sua famiglia, va a dormire da sola la sera della vigilia di Natale e si risveglia il giorno di Natale di diciassette anni prima, ritornando così a rivivere il peggior Natale della sua esistenza. Riuscirà a non commettere gli stessi errori del passato?

Film di Natale per bambini e per famiglie su Prime Video

Buon Natale da Candy Cane Lane

Chris vuole vincere il concorso locale di decorazione natalizia, ma inavvertitamente stringe un patto con un elfo dispettoso di nome Pepper, che provoca il caos in città. Chris e la sua famiglia dovranno allora cercare di rompere l’incantesimo di Pepper e riportare la quiete. Uscito il 1 dicembre di quest’anno su Prime Video, Buon Natale da Candy Cane Lane vede il ritorno di Eddie Murphy in un film per famiglie, adatto a tutte le età.

Il Grinch (film animato)

Il Grinch racconta la storia di un cinico brontolone e della sua missione: rubare il Natale. Vedrà però il suo cuore cambiare grazie allo spirito generoso di una ragazzina. Divertente, commovente e con bellissimi effetti visivi, questa è la trasposizione animata della storia di Natale per eccellenza, che vede il personaggio principale, il Grinch, doppiato nella versione italiana da Alessandro Gassman.

Gli eroi del Natale

Un coraggioso asinello di nome Bo aspira ad una vita al di là della suo quotidianità al mulino del villaggio. Inseguendo una stella in compagnia di alcuni amici, la bestiola diventa tra i protagonisti del primo Natale. Film d’animazione con le voci (in lingua originale) di Steven Yeun, Tyler Perry, Gina Rodriguez e Zachary Levi, Gli eroi del Natale è un film perfetto per i più piccoli, dove si racconta la Natività attraverso il punto di vista dell’asino del presepe e di altri animali.

Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale

Questo Natale, Damian Wayne vuole essere un supereroe come suo padre: il solo e unico Batman. Alla vigilia di Natale, Damian rimane da solo a casa mentre Batman affronta una pericolosa minaccia. Durante l’assenza di suo padre, Damian scopre che i peggiori supercattivi di Gotham vogliono rubare il Natale e coglie l’occasione per salvare la città. Hanno da qui inizio avventure straordinarie per lui.

Miracolo di Natale

Il giovane Samuel, si perde durante una tempesta, ma un elfo lo salva e lo porta al villaggio di Babbo Natale. Molti anni dopo, ancora giovane come allora, è addetto all’ufficio postale e legge la lettera di Satia: la bimba chiede che sua nonna guarisca da una malattia. Nella descrizione della nonna, Samuel riconosce il suo amore giovanile e tenterà di salvarla anche a costo di perdere tutto.

Film di Natale italiani su Prime Video

Improvvisamente a Natale mi sposo

Mancano pochi giorni a Natale e, come ogni anno, la famiglia di Lorenzo converge verso il suo albergo per le vacanze natalizie. Lorenzo li ha avvisati che non possono mancare per niente al mondo, visto che ha un annuncio importante da fare: si sposerà! La notizia lascia tutti senza parole ma la più sconvolta è Alberta, che non vuole proprio accettare la novità. Il film è il sequel di Improvvisamente Natale.



Elf Me

In Elf Me, Trip (Lillo) è un elfo di Babbo Natale dalle invenzioni piuttosto bizzarre. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia (Federico Ielapi), un ragazzino timido con una madre giocattolaia iperprotettiva, Ivana (Anna Foglietta). L’incontro con Trip cambia le loro vite, finchè non arriva l’irriverente imprenditore senza scrupoli Ciocca (Claudio Santamaria) a rovinargli il Natale.

10 giorni con Babbo Natale

I protagonisti di 10 giorni senza mamma, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini tornano in questo atteso sequel affiancati questa volta da un travolgente Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale. La famiglia “tutta matta” è alle prese con un’avventura che la porterà in viaggio verso la Lapponia a bordo di un vecchio camper per un Natale da trascorrere appassionatamente insieme. Alessandro Genovesi dirige una commedia delle feste natalizie per tutta la famiglia in esclusiva per Prime Video.

Io sono Babbo Natale

Ettore è un ex detenuto che conduce un’esistenza priva di stimoli ed obiettivi. Durante uno dei suoi colpi si ritrova a casa di Nicola, un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma un incredibile segreto: lui è Babbo Natale. Naturalmente, Ettore cercherà di sfruttare questa nuova conoscenza a suo favore. Il film Io sono Babbo Natale, altra esclusiva di Prime Video, è interpretato da Marco Giallini e Gigi Proietti, qui alla sua ultima prova d’attore.

Botte di Natale

Travis e Moses sono due fratelli che sono stati in contrasto tra loro per anni. In un ultimo tentativo di riconciliazione, la madre li invita a passare il Natale con tutti insieme. Regia di Terence Hill, il film riuscire lo stesso Hill insieme al compagno cinematografico di sempre, Bud Spencer, in quello che è uno dei loro ultimi progetti insieme: un divertente western natalizio che tra risate e botte, offre come sempre grande intrattenimento per grandi e piccini.

Altri film di Natale su Prime Video

Uno Rosso

Quando Babbo Natale – nome in codice: UNO ROSSO – viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve partire col cacciatore di taglie più famigerato del mondo (Chris Evans) per una missione itinerante e piena d’azione per salvare il Natale. Uno Rosso si è affermato come il film di Natale di quest’anno, divenendo in breve il titolo più visto su Prime Video in questo periodo e divertendo grandi e piccini.

The Family Man

Al “Re di Wall Street” Jack Campbell (Nicolas Cage) viene data la possibilità di vedere come sarebbe stata la sua vita se 13 anni prima non avesse preso il fatidico volo che lo portò al successo. La sua Ferrari e i suoi soldi non ci sono più, ma forse non è poi la fine del mondo. The Family Man è ispirato dal classico La vita è meravigliosa del 1946, ed è diventato in pochi anni uno dei classici natalizi da non perdere.

Jack Whitehall – Missione Natale

Manca poco al Natale e Jack Whitehall deve lanciarsi in una corsa contro il tempo per passarlo con la sua famiglia. Rimasto bloccato dall’altra parte del mondo, si fa aiutare da delle celebrità e intraprende un viaggio incredibile. Il cast di benefattori famosi comprende Jimmy Fallon, Dave Bautista, Rebel Wilson, Tom Davis e Michael Bublé, ma riusciranno a farlo tornare a casa in tempo per Natale?

Dickens – L’uomo che inventò il Natale

Canto di Natale è uno dei racconti più emozionanti di tutti i tempi. Ecco la storia di come Charles Dickens (interpretato da Dan Stevens) trovò l’ispirazione per questa straordinaria favola, creata mescolando momenti della sua vita reale ed elementi fantastici per dare vita a sei personaggi indimenticabili, ormai parte integrante dell’immaginario natalizio collettivo.

Silent Night

Un piccolo e tranquillo paesino, alla vigilia del Natale, è terrorizzato da un assassino che agisce vestito da Babbo Natale. Sulle sue tracce vi sono lo sceriffo Cooper (Malcolm McDowell) e la vice-sceriffo Aubrey Bradimore (Jaime King) ma, con le strade piene di Babbi Natale per la parata annuale, non è facile individuarlo. Silent Night è una commedia dalle tinte horror disponibile su Prime Video che offre decisamente uno sguardo diverso sul Natale.



Un Natale stupefacente

Alla Vigilia di Natale, Greg preferisce andare in missione come infiltrato che stare con la famiglia. Per dargli una lezione, Babbo Natale lo spedisce dentro un film di Natale, per salvare la famiglia indebitata del protagonista, Richard Silestone. Ma un errore nell’incantesimo, invia Richard al posto di Greg, nel mezzo della missione pericolosa contro una rete di narcotrafficanti. Da lì, avranno inizio avventure assurde che vedrà i due protagonisti cercare di ristabilire lo status quo.