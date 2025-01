Here e Ritorno al Futuro: la sfida tra de-aging e trucco prostetico

Here di Robert Zemeckis uscirà il 9 gennaio al cinema e offre la possibilità di confrontare questo lavoro con uno dei più famosi del regista americano: Ritorno al Futuro. Mentre Robert Zemeckis ha diretto tutti i tipi di film amati come Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump e Cast Away, Ritorno al futuro è probabilmente l’opera più popolare e influente del regista. Le impronte digitali di Ritorno al futuro sono ancora visibili 39 anni dopo l’uscita del film, con un aspetto di Here che richiama l’iconico film sui viaggi nel tempo.

Here del 2024 è il nuovo film del regista Robert Zemeckis, in cui il regista torna a dirigere Tom Hanks e Robin Wright come aveva fatto in Forrest Gump. Here è incentrato su una singola casa che viene mostrata nel corso dei decenni, sempre dallo stesso punto di vista. Il film utilizza solo un’angolazione della telecamera per tutta la sua durata, rendendo l’esperienza visiva davvero unica. Dal momento che i protagonisti del film attraversano diversi decenni, Zemeckis ha utilizzato l’ormai consolidata tecnica che de-aging per Hanks e Wright, a differenza di quanto invece fatto in Ritorno al Futuro, dove si è affidato al trucco prostetico.

Powered by

Tecniche diverse per lo stesso obbiettivo

I personaggi di Tom Hanks e Robin Wright sono visti come studenti delle superiori e continuano ad apparire finché non sono anziani, con il film che deve mostrare come appaiono dopo i cambiamenti che si sono verificati nel corso della metà di un secolo. Here tenta di far sembrare Hanks e Wright più giovani di quanto non siano in realtà per la stragrande maggioranza del film, e solo in poche scene la tecnologia di invecchiamento viene usata per far sembrare gli attori più vecchi.

Questa non è la prima volta che Robert Zemeckis tenta di cambiare l’età degli attori, con il caso più famoso di Ritorno al futuro. Tuttavia, nel classico del 1985 e nei suoi due sequel, gli attori sono ricoperti di effetti di invecchiamento prostetici. Gli effetti usati per far sembrare più vecchi attori come Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover e Thomas F. Wilson sono alcune delle parti più acclamate del film, dato che il trucco di Ritorno al futuro che è stato rivoluzionario negli anni ’80 e ’90.

Gli effetti di invecchiamento di Ritorno al futuro sono superiori alla tecnologia anti-invecchiamento di Here

Nonostante Here abbia avuto quasi quattro decenni per migliorare le tecniche usate in Ritorno al futuro, gli effetti di invecchiamento nel film del 1985 di Robert Zemeckis sono ancora efficaci a schermo. Here e Ritorno al futuro affrontano i loro effetti di invecchiamento in modi molto diversi, Here usa la sua tecnologia di invecchiamento per far sembrare gli attori più giovani per la maggior parte del film, mentre Ritorno al futuro usa il suo trucco per far sembrare gli attori più vecchi. L’approccio di Ritorno al futuro è di gran lunga superiore, poiché, sebbene utilizzato con parsimonia, è molto più convincente degli effetti visti in Here.

La tecnologia di ringiovanimento di Here fa sembrare tutti gli attori come se avessero la pelle di plastica e, poiché il pubblico sa già che aspetto avevano questi attori quando erano giovani, non si può certo evitare una sensazione di straniamento. Oltre a ciò, gli effetti di ringiovanimento non aiutano a mascherare il fatto che gli attori si muovono come se fossero persone più anziane. Ritorno al futuro non ha avuto questo problema. Il pubblico non sapeva che aspetto avrebbero avuto questi attori quando sarebbero invecchiati e i giovani possono sempre fingere di muoversi come se fossero più anziani. Questi fattori e altri hanno portato il trucco a essere una delle parti più elogiate della trilogia.

La dipendenza di Here dalla tecnologia de-aging è l’esatto opposto dell’approccio di Ritorno al futuro

La più grande disparità negli approcci all’invecchiamento tra Here e Ritorno al futuro è la frequenza con cui li hanno usati. Nel film del 1985, gli effetti del trucco sono usati con parsimonia. Gli attori sono truccati da anziani solo durante le scene del 1985 che costituiscono l’inizio e la fine di Ritorno al futuro. La maggior parte del film si svolge nel 1955, il che significa che tutti gli attori sembrano semplicemente come sono naturalmente.

Qui, tuttavia, Tom Hanks, Robin Wright e gli altri attori sono ringiovaniti o invecchiati per la stragrande maggioranza del film. Ci sono pochissime scene in cui agli attori è permesso di essere semplicemente se stessi, il che rende l’intero effetto del film artificiale. Tuttavia, alla luce degli scopi completamente diversi dei due film, questo effetto “plastica” non crea certo un ostacolo per l’esito del film in sé. Sebbene in USA non siano stati troppo contenti del film, è innegabile che la sua ambizione e la capacità che ha di raccontare lo scorrere del tempo rispetto all’uomo e alla vita riesce a toccare le corde emotive degli spettatori maggiormente predisposti all’ascolto.