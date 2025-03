I Cavalieri dello Zodiaco, il sequel si farà? Tutto quello che sappiamo!

Uscito negli Stati Uniti nel 2023, I Cavalieri dello Zodiaco (Knights of the Zodiac) è l’adattamento live-action del popolarissimo manga Saint Seiya, e grazie anche al buon riscontro di pubblico ottenuto dal suo arrivo su Netflix ci sono oggi diversi aggiornamenti interessanti riguardo a un potenziale I Cavalieri dello Zodiaco 2. Il film racconta la storia di un giovane ragazzo di nome Seiya che ha il compito di sbloccare il suo vero potenziale e di proteggere la reincarnazione umana di una potente dea. Nel tempo ci sono stati diversi adattamenti, ma questo film in livea-ctiion è indubbiamente quello di più alto profilo.

I Cavalieri dello Zodiaco si avvale di un cast eccellente che dà vita a questo audace assortimento di personaggi e, sebbene il film includa diversi cambiamenti rispetto alla storia originale, le complesse relazioni rimangono l’aspetto più emozionante di questa narrazione. Ci sono stati diversi aggiornamenti interessanti sul futuro di questo potenziale franchise, con nuovi dettagli rilasciati costantemente sui piani del cast e della troupe per rendere I Cavalieri dello Zodiaco qualcosa di più di un singolo film e all’altezza dell’eredità di Saint Seiya.

Come il finale di I Cavalieri dello Zodiaco prepara un sequel

I Cavalieri dello Zodiaco non include il resto dei Bronze Saints, ma solo Seiya e Nero. Per questo motivo, il più grande aggancio per un potenziale sequel di Knights of the Zodiac 2 è la prospettiva di vedere Andromeda Shun, Dragon Shiryu e Cygnus Hyoga in live-action. Alla fine del film, Sienna dice che devono trovare altri guerrieri che combattano per lei nelle guerre a venire, il che significa che un sequel introdurrebbe probabilmente i personaggi mancanti preferiti dai fan. Anche la fuga di Nero e l’introduzione della Tela del Sagittario sono elementi che fanno pensare direttamente a un sequel dei I Cavalieri dello Zodiaco.

Le ultime notizie su I Cavalieri dello Zodiaco 2

Dopo quasi un anno di silenzio, le ultime notizie sull’adattamento dell’anime di I Cavalieri dello Zodiaco fanno tendenza grazie a Netflix. Quando il film è uscito nel maggio del 2023, è stato respinto dalla critica e ha incassato un grande flop al botteghino. Tuttavia, il suo improvviso arrivo su Netflix nel novembre di quell’anno ha visto la sua ascesa nel catalogo dello streamer, in gran parte dovuta al successo della serie live-action One Piece. Il film è infatti divenuto in breve uno dei titoli più popolari sulla piattaforma, nonché tra i più visti di quel momento.

Anche se non è stato confermato nulla, il picco di popolarità su Netflix è stato sufficiente a stimolare i discorsi riguardo un sequel, e I Cavalieri dello Zodiaco potrebbe trovare una seconda vita dopo l’insuccesso del suo esordio. L’apparizione di Mackenyu sia nel film che nel già citato One Piece è probabilmente il motivo principale per cui il film ha avuto un’impennata, ma il suo cast all star potrebbe essere un altro fattore utile per far sì che il sequel venga realizzato.

Al momento, anche se non è stato confermato ufficialmente dallo studio, è stato rivelato che i piani per realizzare più di un singolo film sono in corso. In un’intervista a Variety, il produttore internazionale di Toei Animation, Ikezawa Yoshi, ha spiegato che i suoi piani per il franchise includono diversi sequel per coprire l’enorme mole narrativa del manga originale: “Stiamo pensando a sei film come pacchetto”. Tuttavia, il fallimento del primo film ha messo in pericolo questo piano e al momento non ci sono conferme sulle intenzioni dello studio.

La trama e il cast di I Cavalieri dello Zodiaco 2

Il cast principale de I Cavalieri dello Zodiaco 2 potrebbe essere composto da volti noti: le star Sean Bean e Famke Janssen saranno probabilmente presenti per riprendere i loro ruoli rispettivamente di Alman Kiddo e Guraad. Allo stesso modo, Mackenyu tornerà probabilmente nel ruolo del protagonista della serie Seiya, e sappiamo che la continuità è fondamentale in un franchise in corso. Personaggi come Athena (Madison Iseman), Nero (Diego Tinoco) e Mylock (Mark Dacascos) hanno un ruolo importante nel manga, quindi è probabile che tornino anche loro.

Nella sua intervista, Ikezawa ha rivelato: “Abbiamo realizzato questo film come base per realizzare dei sequel”. Anche se la storia di I Cavalieri dello Zodiaco è a sé stante, il film getta le basi per ciò che avverrà in futuro. I personaggi centrali hanno tutti le loro sottotrame separate, e sono tutte strade che potenziali sequel potrebbero esplorare efficacemente, introducendo nuovi conflitti con la miriade di cattivi del manga.

Il film lascia inoltre irrisolti diversi fili della trama, come l’addestramento e il viaggio di Seiya per diventare un potente cavaliere. Questo aspetto è stato indubbiamente lasciato per i sequel, permettendo al suo sviluppo di non avere fretta. Se alla fine lo studio deciderà di realizzare i sei film previsti, potrebbe volerci un po’ di tempo per vedere Seiya crescere al massimo delle sue potenzialità. Forse ogni storia si concentrerà su un conflitto diverso che gli insegnerà qualcosa in più su se stesso e svilupperà ulteriormente il background dell’universo, adattandosi al tono e alla struttura del manga.