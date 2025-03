Il talento di Mr. Crocodile: guida al cast e ai personaggi del film

Quando si sente Shawn Mendes dare voce a un coccodrillo antropomorfo, la cosa sembra adorabile, carina e divertente, ma non sorprende più di tanto. Ma quando si sente Javier Bardem interpretare il personaggio di un uomo di spettacolo e il proprietario del suddetto coccodrillo, si rimane sicuramente a bocca aperta. Passare da personaggi seri e macabri a un ruolo comico è sicuramente un’inversione di tendenza per la star di Non è un paese per vecchi. Ma questo è uno degli aspetti più interessanti di Il talento di Mr. Crocodile. Il film presenta un cast molto interessante ed è stato uno dei film per famiglie più apprezzati del 2022.

Ambientato sullo sfondo della sempre eccitante New York City, Il talento di Mr. Crocodile è ricco di dramma, avventura, commedia e, naturalmente, di canti e balli. Quindi, non c’è da aspettarsi altro che il massimo dell’intrattenimento da questa commedia musicale in live-action/animazione. Basato sull’omonima serie di libri per bambini di Bernard Waber del 1965, la storia segue un ragazzino, Josh, che scopre un coccodrillo canterino di nome Lyle che vive nella sua soffitta, e i due diventano subito amici. Ma quando il suo vicino, Mr. Grumps, minaccia la presenza di Lyle, Josh deve trovare un modo per proteggere il suo nuovo amico che è anche come una famiglia.

Powered by

Il film è opera del duo di registi Will Speck e Josh Gordon, che hanno trasformato un divertente racconto per bambini in un elaborato film musicale, con un cast altrettanto divertente e interessante, con Mendes e Bardem in testa. In questo articolo, andiamo più approfonditamente alla scoperta del cast di interpreti che compongono il film, come anche dove li abbiamo già visti e anche di chi si è invece occupato delle canzoni italiane per la versione nella nostra lingua del film.

Il cast di Il talento di Mr. Crocodile

Shawn Mendes nel ruolo di Lyle

Il coccodrillo Lyle è il protagonista della storia. Egli è un coccodrillo d’acqua salata (ce ne sono anche di altri tipi) che vive nella soffitta della casa in cui la famiglia Primm si è appena trasferita. Ma non è il solito rettile. Canta sotto la doccia, e anche fuori, si gode lunghi e lussuosi bagni e ama il caviale. In altre parole, Lyle sembra essere un vero artista dello spettacolo. Quando Josh, il figlio della famiglia, lo scopre, i due sviluppano immediatamente un legame. Anche se non può parlare, come ci si aspetterebbe, comunica attraverso il canto. Ma la presenza di Lyle in quella casa potrebbe essere di breve durata finché Josh non farà qualcosa.

A dare voce al personaggio centrale di Lyle è il cantante sensazionale Shawn Mendes. Il pluripremiato cantautore e pop star canadese ha debuttato con il suo primo album in studio, Handwritten, nel 2015, che ha raggiunto la vetta della Billboard 200 statunitense. È conosciuto soprattutto per altri singoli di successo come “Treat You Better”, “There’s Nothing Holdin’ Me Back” e “Señorita”. Mendes è anche apparso nel film documentario Shawn Mendes: In Wonder e in programmi televisivi come The Voice e Saturday Night Live. Il talento di Mr. Crocodile è il suo primo ruolo in un film.

Il cantante italiano di Il talento di Mr. Crocodile

Ad eseguire le canzoni in italiano del personaggio vi è invece Luigi Strangis, cantautore e polistrumentista italiano, vincitore della ventunesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Durante la partecipazione ad Amici ha pubblicato i singoli Vivo, Muro, Partirò da zero, Tondo e Tienimi stanotte. Quest’ultimo singolo è stato certificato disco d’oro il 5 agosto seguente dalla Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) e rimasto quattordici settimane consecutive nella classifica italiana dei singoli. Nel 2018 esce il suo primo album, Don’t Ever Let Go, mentre nel 2022 esce il secondo, Voglio la gonna.

Javier Bardem nel ruolo di Hector P. Valenti

Hector è il carismatico proprietario e vecchio partner di Lyle, ma soprattutto il suo amico. Si potrebbe anche dire che erano un duo dello spettacolo, ma che in qualche modo si sono separati. Da quello che sappiamo finora, Hector è un uomo esuberante e pieno di entusiasmo per la musica, la danza e l’arte dello spettacolo in generale. È il più grande uomo di spettacolo che la città abbia mai visto. Quando torna da Lyle, il duo parte ancora una volta per un viaggio pieno di avventure per mostrare al mondo come essere diversi possa essere eccitante.

Il personaggio di Hector Valenti è interpretato dall’attore spagnolo premio Oscar Javier Bardem. È noto soprattutto per il suo lavoro in Non è un paese per vecchi, che gli è valso un Oscar come miglior attore non protagonista. Nella sua carriera trentennale, è però apparso in una miriade di film hollywoodiani ed europei di vario genere, tra cui titoli popolari come Vicky Cristina Barcelona, Collateral, Mangia, prega, ama, Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar e Being the Ricardos. Più recentemente è apparso in progetti come La sirenetta e Dune: Part Due.

Winslow Fegley come Josh Primm

Josh Primm è il figlio della famiglia che si trasferisce in città con i suoi genitori in una vecchia casa in brownstone. Nuovo alla città e al quartiere, Josh ha difficoltà ad adattarsi al nuovo ambiente e ai nuovi amici ed è spesso ansioso. È il primo a scoprire Lyle in soffitta. I due entrano subito in sintonia, perché sono entrambi diversi e si vedono come disadattati nel mondo. Josh trova in Lyle un nuovo migliore amico e cerca di convincere i suoi genitori a trattare il coccodrillo come parte della loro famiglia.

Il ruolo di Josh Primm è interpretato dall’attore bambino Winslow Fegley. Nella sua breve carriera di cinque anni, l’attore tredicenne è apparso in alcuni film e telefilm come The Good Doctor, Timmy Failure: Mistakes Were Made e 8-Bit Christmas. È noto soprattutto per i suoi ruoli in Nightbooks e Fast Layne. Fegley apparirà prossimamente nel biopic Spinning Gold.

Constance Wu nel ruolo di Katie Primm

Katie Primm è la madre di Josh e la moglie di Joseph Primm. Sembra molto entusiasta di trasferirsi a New York, ma è anche preoccupata che il figlio non riesca ad adattarsi al nuovo ambiente. Quando scopre Lyle in una vasca da bagno, la sua reazione immediata è di paura e panico, ma Josh riesce a convincerla di quanto Lyle possa essere amichevole e adorabile. Ben presto Katie e Lyle diventano amici. Katie aiuta anche Josh a proteggere Lyle e a tenerlo in casa, nonostante le molestie dei vicini.

La pluripremiata attrice Constance Wu interpreta il ruolo di Katie Primm. Inserita dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti al mondo (2017), la Wu è nota soprattutto per il suo lavoro in Fresh Off the Boat della ABC, oltre che per molti film e serie televisive popolari come Parallels, Covert Affairs, EastSiders e Royal Pains. È nota soprattutto per i suoi ruoli in Crazy Rich Asians, seguito da Le ragazze di Wall Street e The Terminal List.

Scoot McNairy nel ruolo di Joseph Primm

Joseph Primm è il padre di Josh e marito di Katie, entusiasta di essersi trasferito a New York con la sua famiglia. Quando viene a sapere di Lyle, non solo si spaventa, ma vuole subito sbarazzarsi dello strano animale. Ma quando incontra Hector e impara a conoscere meglio Lyle, Joseph comincia a capire che Lyle è una creatura piuttosto amichevole e adorabile. Riesce persino a tornare a praticare la boxe con Lyle, una passione che aveva abbandonato anni prima.

Il ruolo di Joseph Primm è interpretato da Scoot McNairy. Attore e produttore cinematografico, McNairy è apparso in molti film popolari e premiati. È noto soprattutto per il suo lavoro in film importanti come Argo, 12 anni schiavo, Gone Girl, Batman v. Superman: Dawn of Justice, C’era una volta a… Hollywood, A Quiet Place II, e per serie televisive come Halt and Catch Fire, True Detective, Godless e Narcos: Messico. McNairy ha poi di recente recitato in Nightbitch.

Brett Gelman nel ruolo di Mr. Grumps

Si potrebbe dire che Mr. Grumps è il cattivo della storia e l’arcinemico di Lyle e, per estensione, anche il nemico di Josh. È il vicino malvagio dei Primm e non gli piacciono affatto, forse perché Lyle vive con loro. Nella serie originale dei libri, Grumps è descritto come un “brontolone” che non solo disprezza Lyle, ma vuole che sia cacciato di casa, soprattutto perché Lyle sembra spaventare il suo gatto, Loretta. La versione cinematografica del suo personaggio è grossomodo la stessa, cercando in tutti i modi di far allontanare da lì quel coccodrillo che ritiene pericoloso.

L’attore, produttore, scrittore e comico Brett Gelman interpreta il ruolo del signor Grumps. È diventato famoso per il suo ruolo in Eagleheart ed è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in serie popolari come Stranger Things e Fleabag. È apparso anche in serie comiche come Go On, Married, Another Period e American Dad! e in film come The Other Guys, 30 Minutes or Less, Lemon (che ha anche scritto) e Room for Rent. Di recente ha recitato nel film Surrounded e nella serie televisiva Lady in the Lake.