John Wick 3 – Parabellum: la spiegazione del finale del film

Il finale di John Wick 3 – Parabellum (qui la recensione) include un incredibile tradimento e genera un importante cliffhanger, preparando abilmente il terreno per John Wick 4 (qui la recensione del film) e la serie televisiva prequel The Continental (qui la recensione). Dopo aver ucciso Santino D’Antonio, John Wick è stato dichiarato “scomunicato”, il che significa che è stato ufficialmente inserito nella lista nera del Continental, una zona sicura per assassini e altre figure della malavita. Sulla testa di Wick pende una taglia di 14 milioni di dollari e un consiglio di boss della malavita chiamato Gran Tavola complotta contro di lui.

Wick si reca dunque a Casablanca in cerca di aiuto, dove incontra Sofia, interpretata da Halle Berry, e poi torna a New York City. Qui, John trova ad attenderlo La Giudicatrice (Asia Kate Dillon), insieme a numerosi assassini. Il colpo di scena nel finale di John Wick 3 – Parabellum vede John tradito da Winston (Ian McShane), il direttore del Continental, sollevando la questione del perché questi abbia sparato a John Wick. Nonostante sia stato nuovamente ferito in modo grave, non passa molto tempo prima che Wick sia pronto per altre azioni adrenaliniche per cui la serie è diventata famosa. Tutto ciò ha contribuito a preparare il terreno per i titoli successivi del franchise.

Winston “uccide” John Wick per salvare il Continental dalla Gran Tavola

Il finale di John Wick 3 – Parabellum, spiegato dal punto di vista di John, riguarda il destino di Winston. John ha un rapporto di dare e avere con il proprietario del Continental. Nel film originale John Wick, relativamente più breve, il personaggio di Reeves è appena tornato dal pensionamento, ma è rispettato da Winston per essere una leggenda vivente. A questo punto, Wick non ha ancora mancato di rispetto a Winston in modo palese. In John Wick 2, però, infrange la regola d’oro e uccide un boss della Camorra al Continental. Non sorprende che Winston dichiari Wick “scomunicato” per aver danneggiato la reputazione dell’istituzione (insieme alla sua). Come John Wick, Winston vive secondo un codice di condotta personale, ma manipola anche il sistema a suo vantaggio.

Nel finale di John Wick 3 – Parabellum, il personaggio di Reeves stringe dunque un accordo con l’Anziano della Gran Tavola. John accetta di uccidere Winston per far cancellare la taglia di 14 milioni di dollari sulla sua testa. Nel momento culminante del film, Wick si rifiuta però di eseguire l’ordine, spingendo La Giudicatrice a “sconsacrare” il Continental, il che significa che ora è permesso uccidere all’interno della struttura. Winston spara quindi a John Wick dopo aver negoziato con La Giudicatrice per tornare all’ovile. In questo universo cinematografico, i personaggi credono sinceramente che Wick sia stato eliminato. Ma il tradimento è solo un espediente narrativo per aumentare ancora di più la tensione nel finale.

John Wick sopravvive e viene portato dal Bowery King

Sembra improbabile che qualcuno possa sopravvivere sia a una ferita da arma da fuoco che a una lunga caduta da un hotel di New York City, ma stiamo parlando di John Wick. Naturalmente, indossa un giubbotto antiproiettile e riesce a non rompersi tutte le ossa del corpo. Tuttavia, ha ancora bisogno di trovare un posto dove riprendersi mentre fugge dall’ira della Gran Tavola per aver violato la neutralità del Continental in John Wick 2. John Wick 3 – Parabellum introduce quindi una nuova sottotrama sotterranea con questa svolta narrativa.

Per aver aiutato John Wick, il Bowery King (interpretato da Laurence Fishburne) viene punito da La Giudicatrice. Riceve sette frustate (o tagli) dall’assassino Zero, ma sopravvive in modo sorprendente e appare nel finale di John Wick 3 – Parabellum. Proprio come in John Wick 2, curerà il personaggio ferito di Reeves. Entrambi gli uomini hanno un grosso conto in sospeso con la Gran Tavola ed entrambi vengono essenzialmente licenziati. Questo concetto rafforza la tensione intrinseca all’interno del franchise tra l’elaborato sistema di controllo della Gran Tavola e il mondo violento che essa governa.

Cosa significa davvero il finale di John Wick 3 – Parabellum

Il finale di John Wick 3 – Parabellum ha sostanzialmente anticipato come si sarebbe potuta sviluppare la trama di John Wick 4. Mentre il terzo film è incentrato principalmente sulla sopravvivenza e l’immediatezza, il quarto offre una maggiore profondità dei personaggi. Quando John Wick riesce a sopravvivere, viene aiutato da Tick Tock Man, un socio di Bowery King, che a sua volta è il capo della Soup Kitchen, una rete di intelligence clandestina. La serie John Wick esplora dunque i temi della perdita, della prospettiva e dell’esistenzialismo.

Questi concetti non si limitano però a John. Finora, i film del franchise si sono concentrati principalmente sul personaggio di Keanu Reeves, ma il mondo si espanderà presto, dato il finale del terzo film. John Wick 3 – Parabellum preannuncia infatti ciò che accadrà attraverso il dialogo di Bowery King. Egli afferma: “È sotto il tavolo che si fanno le cose”. Questa citazione suggerisce che c’è un chiaro conflitto narrativo tra i personaggi dei bassifondi e quelli con un immenso potere, come la Gran Tavola e forse anche la famiglia di John Wick.

John Wick 4 parla della vendetta contro il Continental e la Gran Tavola

Per John Wick 4, la serie ha leggermente cambiato la sua premessa. Invece di concentrarsi sulla ricerca di vendetta di un uomo, la trama ora coinvolge scontri tra sistemi di classe. È una storia alla Davide contro Golia: la malavita contro la Gran Tavola. Questo concetto è perfettamente rappresentato nella scena iniziale, quando Wick uccide Il Reggente. Ciò consente al franchise di rappresentare vari gruppi demografici e di offrire un commento sociale, pur rimanendo fedele a concetti pratici come il rifugio, la sopravvivenza e i legami personali, come l’amicizia tra John Wick e Winston.

Tuttavia, il cuore della storia rimane lo stesso. John Wick è stato tradito e vuole vendicarsi dell’intero sistema, anche se La Giudicatrice è misteriosamente assente in John Wick 4. Mentre Winston è l’amico sleale che ha lasciato John moribondo, viene rivelato che la sparatoria era il piano di riserva di Winston e John. Ora John Wick è ancora più assetato di sangue e farà di tutto per cancellare la sua taglia e sconfiggere il Marchese e chiunque si metta sulla sua strada. John Wick 4 vede quindi John affrontare letteralmente l’alta società nella figura del Marchese de Gramont, che lo sfida a un duello tutt’altro che leale.

Cosa succede in John Wick 4

John Wick 3 – Parabellum spiegava che l’assassino protagonista era ancora vivo dopo la caduta dalla terrazza del Continental, e il Bowery King gli aveva dato rifugio e un posto dove guarire. John Wick 4 riprende otto mesi dopo la scena finale del terzo capitolo, quando John si è completamente ripreso ed è pronto a riconquistare la sua libertà. L’assassino inizia uccidendo Il Reggente a Casablanca, poi cerca rifugio al Tokyo Continental. Dopo aver ucciso Il Reggente, la taglia su Wick continua però ad aumentare e tutto il mondo sembra volerlo uccidere, compreso il suo vecchio amico Caine e il suo nuovo nemico, Mr. Nobody.

Questi assassini sono tutti al servizio del Marchese de Gramont, che lavora anche per la Gran Tavola. Alla fine, usando pistole, auto, spade e proiettili al respiro di drago, Wick uccide senza sorpresa tutti quelli che gli si avvicinano. John Wick 4 si conclude poi con un duello tra Caine e Wick. Caine ha il sopravvento e uccide Wick, ma non prima che Wick spari alla testa del Marchese. La scena finale vede poi Winston e il Re di Bowery visitare la tomba di John. Tuttavia, con John Wick 5 in fase di sviluppo, è improbabile che Wick sia davvero morto.