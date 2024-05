Scontro tra titani: dal cast al sequel, tutto quello che c’è da sapere sul film

Film di carattere epico del 2010, Scontro tra titani porta nuovamente al cinema la mitologia greca, fonte di personaggi e storie ancora oggi indimenticabili. In questo caso, il titolo in questione è un remake dell’omonimo film del 1981, all’interno del quale si raccontano le gesta dell’eroe Perseo, protagonista di eventi che lo portano a sfidare creature straordinarie e gli stessi Dèi dell’Olimpo. A dirigere il film vi è il francese Louis Leterrier, affermatosi due anni prima grazie a L’incredibile Hulk.

Il progetto per un nuovo film su tale mito era in realtà in sviluppo da diversi anni, con una sceneggiatura che prevedeva inizialmente un film vietato ad un pubblico di minori. Ciò è stato tuttavia fatto modificare dallo studios di produzione, il quale aspirava ad avere un’opera fruibile da un pubblico quanto più ampio possibile. Il nuovo Scontro tra titani presenta inoltre una storia piuttosto distante da quella del precedente film e del mito greco.

Non tutti furono convinti di questa nuova versione, e l’accoglienza da parte della critica fu in realtà particolarmente negativa. Il film, tuttavia, si affermò come un grande successo al box office. Per gli appassionati di mitologia e film epici, Scontro tra titani è certamente un titolo da non perdere. Prima di gettarsi nella visione, però, può essere utile conoscere alcune curiosità legate al film, di cui molte relative al cast di attori.

La trama di Scontro tra titani

Ambientato nell’antica Grecia, il film narra la storia di Perseo, semidio nato dall’unione tra Zeus e un’umana. Il giovane si ritrova a crescere in una famiglia di umili pescatori, sentendosi però destinato a qualcosa di più grande. La sua quotidianità viene infine spezzata dallo sterminio dei suoi cari e della sua gente da parte di Ade, dio degli Inferi, il quale ha ucciso per vendicare un torto nei confronti degli Dèi. Il dio degli Inferi intende infatti punire il popolo di Argo per la loro superbia, e porrà loro uno spaventoso ultimatum.

Affinché la città non venga distrutta senza pietà, è necessario che la principessa Andromeda venga data in pasto al terribile Kraken, mostro marino creato all’epoca dello scontro con i Titani. Perseo, però, desidera a tutti i costi vendicare i genitori adottivi, e decide di unirsi ai soldati di Argo. Venuto a conoscenza delle sue reali origini, questi scopre di avere poteri straordinari, che potranno aiutarlo nello sfidare il malvagio dio degli Inferi e la sua creatura.

Il cast del film

Per interpretare il ruolo dell’eroe Perseo, lo studios decise di assegnare il ruolo all’attore Sam Worthington, divenuto noto in quel periodo anche come protagonista di Avatar. L’interprete fu ben lieto di assumere i panni del mitologico personaggio, ma l’esperienza del set non fu però facile per lui, che dovette sottoporsi ad un lungo allenamento fisico per raggiungere la corporatura richiesta. Elemento di difficoltà fu per lui anche il dover gestire la pesante armatura. Alexa Davalos, invece, interpreta il ruolo della principessa Andromeda.

Accanto a lui, nel film, si ritrovano poi una lunga serie di attori particolarmente noti, come Liam Neeson, che ha qui il ruolo di Zeus. Ralph Fiennes è invece presente nei panni del dio Ade, ruolo per il quale si è preparato studiando i principali miti a cui questi è legando. Così facendo ha avuto modo di costruire il carattere del suo personaggio. L’attrice Gemma Aerton, invece, è Io, divinità inserita nel film per dar vita ad una storia d’amore con Perseo. L’attore danese Mads Mikkelsen è invece Draco, comandante dell’esercito di Argo.

Il sequel del film e il futuro del franchise

Dato il grande successo del film, nel 2012 arrivò al cinema il suo sequel diretto, intitolato La furia dei titani. Diretto stavolta da Jonathan Liebesman, e con nuovamente Worthington nei panni di Perseo, questo si concentra sulla vendetta che Ade scaglia contro Zeus. Il semidio sarà dunque richiamato all’avventura. Si troverà così a dover salvare il padre e impedire che il dominio degli dèi cessi di esistere, riportando alla luce gli spietati Titani.

Con un budget attestato intorno ai 150 milioni di dollari, il film arrivò ad incassarne circa 305 in tutto il mondo. Un risultato decisamente inferiore, che spinse lo studios di produzione a bloccare la lavorazione del già annunciato terzo capitolo, dal titolo La vendetta dei titani. Nel 2013, infine, Worthington ha affermato che è altamente improbabile che tale film conclusivo della trilogia venga realizzato e ad oggi tale affermazione sembra essere ancora valida.

Il trailer di Scontro tra titani e dove vedere il film in streaming e in TV

Scontro tra titani è disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV, Prime Video e Now. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film verrà inoltre trasmesso in televisione giovedì 30 maggio alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.