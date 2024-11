La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone: tutte le curiosità sul film

Uscito nel 1999 al cinema, il film La mummia si è imposto come un cult che riportava in auge una serie di mostri classici del cinema statunitense. Questo era infatti un remake dell’omonimo film del 1932, ma aggiornava la vicenda tanto nella narrazione quanto nei toni, avvalendosi di grandi effetti speciali. Dopo un sequel uscito nel 2001, bisognò attendere il 2008 prima di vedere il terzo capitolo della trilogia, che si concentrava però su una storia diversa rispetto ai precedenti due. Il film in questione è La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (qui la recensione), diretto da Rob Cohen e ambientato stavolta non in Egitto ma in antichi territori della Cina.

La vicenda è basata sul primo sovrano cinese, Qin Shi Huang, vissuto tra il 260 e il 210 a.C., e sull’esercito di soldati a protezione della sua tomba. Questa si trova a Xi’an, in Cina, ed ospita la vasta Armata di Terracotta, la quale aveva lo scopo simbolico di proteggere il sovrano e servirlo anche nell’aldilà. Scoperta nel 1974, questa è oggi composta da circa ottomila guerrieri e suscita ancora molto mistero. Nel film, la storia di Qin e dell’esercito assume poi connotati soprannaturali, che implicano la mummificazione dell’armata e dell’imperatore, in attesa di poter tornare tra i vivi e conquistare il mondo.

Powered by

Con un incasso di 403 milioni in tutto il mondo, il film si affermò come un buon seguito della serie, vantando in particolare una grande quantità di sbalorditivi effetti speciali. In questo articolo approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di La mummia – La tomba dell’imperatore dragone

Il film si apre nell’antica Cina del III secolo a.C. Qui l’imperatore Qin shi Huang, un signore della guerra brutale e tirannico servito da un esercito di diecimila guerrieri, ricorre alla magia dei signori dell’occulto per ampliare i suoi domini. All’ambizioso e spietato Han vengono però concessi i poteri elementali, mentre il tiranno brama l’immortalità ad ogni costo. Per questo invia suoi due fedelissimi a cercare la maga Zijuan che pare conosca il segreto della vita eterna. Purtroppo per lui la sua crudeltà sarà anche la sua rovina, la maga cercherà di fermarlo e lancerà una maledizione su Huang che sarà tramutato in una statua di terracotta insieme al suo esercito.

Duemila anni dopo, nel 1946, Rick ed Evelyn O’Connell si sono ritirati nell’Oxfordshire e hanno abbandonato i loro avventurosi viaggi in Egitto, che Evelyn ha poi raccontato in due romanzi di grande successo. La mancanza di adrenalina e di un soggetto per il terzo libro di Evelyn però si farà presto sentire, portando i coniugi O’Connell ad accettare un’ultima missione. Questa prevede lo scortare un prezioso manufatto sino a Shangai per restituirlo alle autorità cinesi. Qui scopriranno però che Alex, il loro figlio, ha involontariamente risvegliato la mummia dell’Imperatore Dragone e con lui anche il suo esercito. Fermarli prima che invadano il mondo intero sarà un’impresa quantomai disperata.

Il cast di attori

Per dar vita al nuovo film della trilogia era importantissimo avere lo stesso carismatico protagonista dei due precedenti capitoli. L’attore Brendan Fraser, divenuto celebre proprio grazie ai film de La mummia, accettò così di partecipare al progetto del terzo film, interessato a dar vita ad una versione più matura di Rick O’Connell. Per lui fu infatti importante evidenziare le differenze che intercorrono tra il personaggio visto nei primi due film e quello che si ritrova ora nel terzo. Accanto a lui, torna nei panni del simpatico Jonathan Carnahan l’attore John Hannah, a sua volta divenuto celebre proprio grazie a questa trilogia. I due sono infatti gli unici attori ad aver recitato in tutti e tre i film. Nei panni di Alex, il figlio dei due protagonisti, vi è invece l’attore Luke Ford.

Nei panni di Evelyn O’Connell, moglie di Rick, vi è invece l’attrice Maria Bello, che sostituisce la premio Oscar Rachel Weisz. Quest’ultima, che aveva interpretato il personaggio nei primi due film, si disse impossibilitata a partecipare per via di altri impegni cinematografici. Nei panni dello spietato imperatore Qin Shi Huang vi è invece il noto attore cinese Jet Li, celebre per la sua maestria nelle arti marziali. L’attore, tuttavia, per motivi di tempo non poté interpretare tutte le scene del personaggio. Per questo motivo, nel presente in cui appare come mummia è spesso sostituito da una controfigura, nascosta poi dagli effetti speciali. Vi è infine la premio Oscar Michelle Yeoh nel ruolo di Zijuan, la maga che l’imperatore dragone va ricercando.

Il sequel del film

Dopo l’uscita del film, l’attrice Maria Bello ha dichiarato che un altro film della Mummia sarebbe stato “assolutamente” realizzato e che lei aveva già firmato per ritornare nel ruolo di Evelyn. Anche l’attore Luke Ford disse che aveva firmato, addirittura per altri tre film. Tuttavia, nel 2012, la Universal Pictures ha cancellato il film e ha iniziato a lavorare a un reboot, intitolato La mummia, interpretato da Tom Cruise e Sofia Boutella nel ruolo della mummia. Il film doveva essere il primo capitolo del Dark Universe, ma dato che ha fallito sia dal punto di vista critico che finanziario, il progetto di questo universo condiviso dedicato ai mostri della Universal è stato subito abbandonato.

Il 12 ottobre 2022, tuttavia, il neo premio Oscar Brendan Fraser ha rivelato di essere “aperto” a rivisitare il franchise, affermando: “Non so come potrebbe funzionare. Ma sarei aperto se qualcuno proponesse il concetto giusto”. In seguito, Fraser ha dichiarato che, sebbene non conosca alcun dettaglio su un reboot, non è contrario a un ritorno. L’11 maggio 2024, poi, il regista dei primi due film, Stephen Sommers, ha dichiarato a The Hollywood Reporter che un nuovo capitolo “dovrebbe essere qualcosa di veramente speciale. Naturalmente, lavorerei di nuovo con tutti quegli attori“. Ad oggi, tuttavia, non sembrano esserci effettivi piani per la realizzazione di un quarto capitolo.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone è infatti disponibile nel catalogo di Apple iTunes, Tim Vision e Prime Video. Per vederlo, basterà noleggiare il singolo film, avendo così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 19 novembre alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.