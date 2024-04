Fantastici Quattro: Galactus sarà il villain principale, previsti anche Franklin e Valeria Richards

Ieri è stata riportata la notizia che il film Fantastici Quattro introdurrà una versione femminile di Silver Surfer, interpretata da Julia Garner, la star di Ozark. Alla luce di tale conferma, arrivano ora anche altri aggiornamenti – questi però ancora non ufficiali – su diversi altri personaggi secondari. Il giornalista Justin Kroll di Deadline è infatti intervenuto su Twitter poco dopo la notizia riguardante Garner per confermare che Galactus sarà effettivamente il cattivo principale, ma nessun attore è attualmente in trattativa per la parte (in precedenza si era parlato di Antonio Banderas e Javier Bardem).

È bene notare che la specifica di “cattivo principale” potrebbe indicare che la squadra dovrà affrontare anche altri nemici. Sappiamo che il Dottor Destino dovrebbe apparire, ma solo brevemente (molto probabilmente in una scena post-credits) per configurarsi come una minaccia più grande in futuro. Per quanto riguarda i figli di Reed e Sue Richards, l’insider Daniel Richtman ha sentito dire che appariranno sia Franklin che Valeria. Non ci sono però dettagli sulla loro età, quindi potrebbero essere neonati o bambini piccoli i cui poteri non si sono ancora manifestati. Richtman riferisce anche che i Fantastici Quattro saranno eroi ben consolidati e “grandi celebrità” nel film.

Seemed obvious given Silver Surfer involvement but yes Galactus expected to be main villain and that role is currently open with no one in talks or holding offer for role. https://t.co/AlGGyFoxFA — Justin Kroll (@krolljvar) April 4, 2024

LEGGI ANCHE:

Fantastici Quattro: quello che c’è da sapere sul film

Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, è completamente trasformato in, beh, una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza – e un perpetuo cuore pesante per il suo aspetto apparentemente mostruoso.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà Fantastici Quattro, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear. Il film è atteso al cinema il 25 luglio 2025.