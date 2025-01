Nicole Kidman, 25 anni dopo Eyes Wide Shut, torna al thriller erotico con Babygirl

Babygirl, nuovo thriller erotico di Halina Reijn, vede protagonista Nicole Kidman nel ruolo di Romy Mathis, CEO di un’azienda che intraprende una relazione clandestina con un suo stagista, insieme alle grandi interpretazioni di supporto di Harris Dickinson e Antonio Banderas nei ruoli rispettivamente dello stagista e del marito. Il film, che affronta questioni di desiderio, sessualità, potere e famiglia, ha ricevuto recensioni positive e Babygirl è diventato uno dei film di A24 con i maggiori incassi di sempre, dimostrando il suo successo.

Sebbene Nicole Kidman non sia estranea al genere del thriller erotico, Babygirl è un tipo di film completamente diverso da Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick in cui l’attrice ha recitato 25 anni fa. Infatti, il film offre a Kidman la possibilità di mostrare un set di abilità completamente diverso e così come diverso è il focus del film. Con il suo approccio aggiornato al genere, il finale di Babygirl riesce persino a legare le fantasie di Romy alla realtà della sua vita da madre e imprenditrice, il che aggiunge qualcosa di nuovo e eccitante.

Powered by

Babygirl e Eyes Wide Shut affrontano le relazioni di Nicole Kidman in modo diverso

I due film affrontano la sessualità e le relazioni in modi molto diversi

Sebbene sia Babygirl che Eyes Wide Shut siano thriller erotici con grandi interpretazioni di Nicole Kidman, al di là delle somiglianze superficiali, i film sono in realtà molto diversi nei loro approcci alle relazioni. Mentre Eyes Wide Shut consente al personaggio di Kidman, Alice, di raccontare in dettaglio la sua fantasia al marito Bill (Tom Cruise), la relazione non è realmente avvenuta. Mentre fumava erba a casa loro una sera, Alice ammette di essere stata tentata di tradire Bill e di lasciare lui e la figlia dopo aver incontrato un ufficiale che trovava attraente, confessione che genera in Bill dei dubbi su di lei.

Mentre Alice entra nei dettagli espliciti con il marito sulla relazione che immaginava di avere, si è fermata prima di tradire effettivamente il marito. Tuttavia, la relazione immaginaria di Alice in Eyes Wide Shut prefigura l’incontro di Romy con Samuel in Babygirl. Al contrario della volontà di Alice di esporre i suoi desideri interiori, con grande disappunto del marito, Romy non parla al marito dei suoi desideri sessuali. Invece, ha segretamente una relazione che le consente finalmente di sentirsi soddisfatta durante il sesso.

La relazione di Romy con Samuel in Babygirl è una relazione da cui cerca esplicitamente di stare lontana all’inizio del film, sapendo che avrebbe ferito il marito. In questo senso, i due film rappresentano le relazioni in modi completamente diversi. In Eyes Wide Shut, Alice sembra quasi stuzzicare Bill con i suoi desideri, pur sostenendo di non averlo mai tradito. In Babygirl, Romy tradisce Jacob e si sente profondamente in colpa per aver soddisfatto le sue fantasie. Quindi, i thriller erotici sembrano mettere in discussione la natura del desiderio e il senso di colpa che può accompagnarlo.

Romy e Alice hanno problemi coniugali molto diversi

Il matrimonio di Romy sembra molto più stabile di quello di Alice

Il modo in cui Eyes Wide Shut e Babygirl gestiscono i problemi coniugali dei loro personaggi sembra strettamente legato al modo in cui i film gestiscono le loro relazioni, poiché i problemi coniugali si riflettono nei desideri dei personaggi. In generale, il matrimonio di Romy in Babygirl sembra molto più stabile di quello di Alice in Eyes Wide Shut. Romy e Jacob sembrano amarsi sinceramente e amano i loro due figli, oltre a supportare reciprocamente la loro carriera. Poiché il loro matrimonio sembra così stabile, Romy è chiaramente molto in conflitto riguardo alla sua relazione e sa che suo marito ne sarà devastato.

Al contrario, la relazione di Bill e Alice in Eyes Wide Shut appare molto più antagonista. Quando i due partecipano a una festa di Natale all’inizio del film, entrambi ballano e flirtano con altre persone, e Alice diventa sospettosa quando Bill scompare per molto tempo, sottintendendo che crede che Bill la tradirebbe se gliene venisse data la possibilità. Inoltre, la sua storia sull’ufficiale con cui voleva avere una relazione serve a dimostrare a Bill che potrebbe tradirlo anche lei se lo volesse davvero, creando una mancanza di fiducia da entrambe le parti.

In Babygirl Nicole Kidman è il fulcro, in Eyes Wide Shut no

Eyes Wide Shut dà a Nicole Kidman un ruolo di supporto

Forse la differenza più grande tra Babygirl e Eyes Wide Shut è che il personaggio di Nicole Kidman diventa davvero il fulcro in Babygirl. Sebbene il flirt di Alice e l’ammissione del suo desiderio di tradire giochino un ruolo fondamentale in Eyes Wide Shut, poiché spingono Bill a uscire di notte, lei non è veramente il personaggio principale. La storia è raccontata attraverso la prospettiva di Bill e ci si aspetta che il pubblico simpatizzi con lui quando sente parlare dei desideri di Alice.

Alice è un personaggio secondario in Eyes Wide Shut e la sua sessualità viene esplorata in misura minore, ma Romy diventa il personaggio principale in Babygirl. Fin dall’inizio, Babygirl parla della vita, della carriera e dei desideri nascosti di Romy. La famiglia e il matrimonio di Romy sono innegabilmente importanti per Babygirl, ma il vero scopo è esplorare i desideri delle donne in un modo che viene spesso trascurato nei film.

L’attenzione di Babygirl su Romy consente al film di esplorare il suo processo decisionale e i rischi impliciti nella sua relazione. Sebbene alla fine vada fino in fondo con la relazione perché le consente di vivere la sua fantasia di essere dominata da Samuel, Romy è costantemente consapevole della possibilità di perdere tutto. La sua posizione di potere su Samuel aggiunge un altro livello alla situazione, poiché è in grado di invertire il ruolo di leadership che ricopre nella sua vita quotidiana. Babygirl bilancia perfettamente l’esplorazione delle dinamiche di potere, i rischi e la differenza tra amore e desiderio attraverso le relazioni di Romy.