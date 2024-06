Prigione 77: la vera storia dietro al film spagnolo

Quello del prison movie è un sottogenere particolarmente popolare e apprezzato, che negli anni ha regalato al cinema film divenuti iconici come Papillon, Le ali della libertà o Il miglio verde. In anni più recenti sono poi stati realizzati altri titoli come Escape Plan – Fuga dall’inferno, Cell Block 99 – Nessuno può fermarmi o Il ribelle. Relativamente a questa tipologia di film, dalla Spagna è arrivato nel 2022 il film Prigione 77 (qui la recensione), liberamente ispirato ad una storia vera.

Diretto da Alberto Rodríguez, questo film (il cui titolo originale è Modelo 77), ha infatti raccontato di un preciso e delicatissimo momento della storia della Spagna, concentrandosi in particolare su quanto avveniva all’interno delle carceri. Prigione 77 è dunque un film che oltre a proporre una vicenda non a tutti nota, si pone l’obiettivo di affrontare un tema urgente ancora oggi – le condizioni delle carceri e dei detenuti – e sul quale vige troppo spesso il silenzio.

Si tratta dunque di un film da non perdere, che agli elementi più attraenti del prison movie unisce un commento social tutt’altro che banale. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Prigione 77. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera dietro il film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il titolo nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Prigione 77

Ambientato nella Spagna del 1977, Prigione 77 racconta la storia di Manuel, un ragazzo che lavora come contabile, condannato a vent’anni di carcere per aver intascato una cifra pari a 1200 euro. Insieme al suo compagno di cella Pino, il giovane riuscirà a mettersi a capo di un movimento comune a tutte le prigioni, che combatte per la libertà. Quest’unione avrà un forte impatto non solo sul diritto penitenziario, ma sull’intera società.

All’interno vi sono persone incarcerate a causa del loro orientamento sessuale, del loro credo politico, del loro status economico o professionale. Scontano tutti pene esagerate e vivono in condizioni al limite dell’umanità e privati di ogni diritto in quella che è definita come un “prigione modello” sovraffollata. All’esterno le strade e le piazze sono piene di gente che celebra la democrazia dopo un quarantennio di dittatura, non sapendo che il sistema legale è completamente corrotto.

Ad interpretare Manuel, vi è l’attore Miguel Herrán, noto per il ruolo di Rio nella serie La casa di carta. Accanto a lui, nel ruolo di José Pino vi è invece l’attore Javier Gutiérrez, noto per i film Sotto lo zero e Assassin’s Creed. Completano il cast Jesús Carroza nel ruolo di El Negro, Fernando Tejero (recentemente visto anche nel film Ballo Ballo) in quello di Marbella e Catalina Sopelana in quello di Lucía.

La vera storia dietro al film

Prigione 77 propone il ritratto di un paese nel bel mezzo di una difficile transizione alla democrazia dopo gli anni del franchismo. In particolare, ci si concentra qui su quanto accanduto nelle carceri spagnole sul finire di quel decennio. A seguireo delle violenze e dei soprusi commessi nei confronti dei detenuti da parte dei secondini spagnoli, un gruppo di prigionieri con il sostegno di un gruppo di avvocati diedero vita nel 1976 al Prisoner’s Prison Coordinator (COPEL).

L’obiettivo era quello di cambiare le regole e lo stato delle carceri. Il 23 gennaio 1977, infatti, il COPEL pubblicò una dichiarazione in cui presentava le sue richieste, tra cui si annoverano: abolizione della tortura e dei trattamenti che violano i diritti umani; soppressione dell’isolamento indefinito; cibo e cure decenti; istituzione di visite intime; fine della censura nella corrispondenza; riforma del codice penale per adeguare le sanzioni alla realtà sociale; miglioramento delle strutture carcerarie; accesso all’istruzione e diritto alle biblioteche.

Dal febbraio di quello stesso anno sono poi state organizzate una serie di azioni di protesta, la più celebre delle quali si è svolta nel carcere di Carabanchel il 18 luglio 1977. In tale occasione, circa un migliaio di prigionieri, organizzati e incoraggiati dalla COPEL, salirono sui tetti delle carceri per rendere noti a tutti la loro lotta e le loro richieste. Nei giorni successivi, altre migliaia di detenuti di oltre venti carceri nel resto della Spagna agirono in modo simile.

Nel 1978, il detenuto Agustin Rueda Sierra, anarchico di 25 anni e membro del COPEL, morì a causa delle percosse ricevute dagli agenti penitenziari per aver ottenuto informazioni su un tentativo di fuga. A seguito di questo caso, il direttore del centro penitenziario, Eduardo Cantos Rueda, fu licenziato e processato. Quello stesso anno, il 29 dicembre, entrò in vigore la Costituzione e con l’approvazione della Legge organica penitenziaria del 1979, molte delle richieste della COPEL vennero approvate e attuate.

Il trailer di Prigione 77

