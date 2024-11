Prospect: la spiegazione del finale del film con Pedro Pascal

Prospect è un thriller fantascientifico che ruota attorno a una ragazza adolescente e a suo padre che si recano su una luna straniera per raccogliere un tesoro, scoprendo però qualcosa di imprevisto. Diretto da Zeek Earl e Christopher Caldwell, il film è sicuramente un’opera unica nel suo genere e vede protagonisti Pedro Pascal, Sophie Thatcher e Jay Duplass. Tuttavia, una volta giunti al finale si potrebbe rimanere piuttosto disorientati, motivo per cui in questo articolo offriamo una spiegazione del suo significato.

La trama di Prospect

Damon (Jay Duplass) e sua figlia adolescente, Cee (Sophie Thatcher), non hanno un rapporto molto affettuoso. Bloccata nei confini della capsula spaziale, Cee cerca conforto nella musica e nella scrittura, mentre il padre si affida a sostanze aliene simili alle droghe. Cee vuole tornare a Kamrea, dove la famiglia viveva quando la madre era ancora viva. Ma la triste realtà è che ora deve abbracciare il loro stile di vita nomade. Un giorno, i due arrivano sulla superficie di una luna ricoperta di spore velenose dopo che la loro capsula di atterraggio ha subito un malfunzionamento tecnico che li ha portati fuori rotta. Poi, padre e figlia partono a piedi e vedono un sito di scavo abbandonato.

Dopo aver inciso una sostanza carnosa con eccellente precisione, Damon estrae una gemma preziosa. Cee vuole tornare al baccello, ma poiché Damon è stato ingaggiato per recuperare gemme ancora più grandi dalla favolosa terra chiamata Tana della Regina, vuole continuare il loro viaggio. Ma ecco che sul loro cammino incontrano due sconosciuti: Ezra (Pedro Pascal) e il suo silenzioso compagno, Oruf (Andre Royo). Dopo che un drammatico alterco tra il gruppo porterà a conseguenza impreviste, Cee si ritroverà costretta a doversela cavare in un mondo particolarmente ostile.

Come finisce il film?

In seguito allo scontro che si genera tra i quattro, solo Cee ed Ezra sopravvivono. Cee si ritira nel suo lander malfunzionante, che non parte, e viene trovata da Ezra ore dopo. Quando Ezra cerca di entrare, Cee gli spara al braccio e lo fa prigioniero. Ezra propone a quel punto di seguire il piano iniziale di Damon e di aiutare i mercenari a salire sulla loro nave. Cee accetta con riluttanza e i due si dirigono verso il covo della regina. Il braccio di Ezra, però, si infetta a causa delle spore velenose della luna, spingendoli a chiedere aiuto agli abitanti del villaggio.

Gli abitanti del villaggio, tuttavia, propongono invece di scambiare le gemme con Cee. Mentre Ezra si informa sull’affare, Cee fugge, inseguita dagli abitanti del villaggio. Dopo aver vagato da sola, la bambina incontra nuovamente Ezra, la cui ferita è gravemente peggiorata. Lo aiuta ad amputare il braccio e insieme si dirigono verso un accampamento di mercenari vicino al covo della regina. Dopo essersi assicurati un passaggio sulla nave dei mercenari, tentano, fallendo più volte, di estrarre le gemme. Anche Cee ci prova, ma sfortunatamente senza risultati.

Quando la guardia si muove per segnalare il loro fallimento, Ezra lo uccide, scatenando un combattimento con i mercenari rimasti. Prima che Ezra possa sferrare il suo attacco al nemico, un mercenario alieno lo pugnala all’improvviso, ferendolo gravemente. Ezra riesce comunque ad uccidere il nemico e dice a Cee di prendere la pistola e scappare. Lei va a prendere le provviste e torna da lui per prestargli assistenza medica. Insieme riescono a fuggire in orbita a bordo della nave dei mercenari, trovando così salvezza e potendo raggiungere territori probabilmente più pacifici.

La spiegazione del finale del film

La parola “prospettiva” del titolo indica la probabilità che qualcosa accada in futuro. Tuttavia, si riferisce anche alla ricerca di giacimenti minerari, e il titolo è un gioco di parole su entrambi i significati. Per prima cosa, diamo un’occhiata a Cee. Ha un rapporto teso con il padre, Damon, che finisce per morire durante la loro missione. Quindi, anche lei non avrà mai la possibilità di risolvere il loro problema. Molte scene del film evidenziano così la solitudine di Cee. C’è un libro, a cui è molto legata, che parla di un gruppo di amici che condividono momenti molto ordinari. Lo sta addirittura riscrivendo dopo aver perso la sua copia in precedenza.

Poi, c’è il fatto che Cee rimane con Ezra, anche se non si fida completamente di lui. Certo, è affascinante, ma dato che Damon è morto dopo un alterco con lui, Ezra non è esattamente la sua persona preferita. Tuttavia, con il procedere della narrazione, inizia lentamente a fidarsi di lui. Dà anche prova di maturità e forza eseguendo l’amputazione che gli occorre. Inoltre, nel momento culminante, sorride, presumibilmente perché è riuscita a salvarlo, anche se solo per un momento. Poi c’è Ezra. È un individuo mite e carismatico con un lato pericoloso.

Anche dopo che Cee gli ha sparato al braccio, non le porta rancore. Anzi, è sempre sinceramente gentile con lei. Sembra anche che la perdita dell’arto sia un prezzo accettabile da pagare per la compagnia dell’adolescente. Le chiede persino di lasciarlo indietro e di fuggire dalla luna velenosa finché ne ha la possibilità. Quando si incontrano per la prima volta i due personaggi, si ha l’impressione che la tensione tra loro continui a crescere. Ma con l’avanzare del film, ci si rende conto che il loro legame si sta invece rafforzando. Il film, dunque, riflette sulla prospettiva di trovare un amico vero, unica cosa che conta per i due protagonisti.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Prospect grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 25 novembre alle ore 21:20 sul canale Rai 4.