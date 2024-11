Renfield, la spiegazione del finale del film con Nicolas Cage

Nel finale ricco di azione di Renfield, il protagonista affronta i suoi demoni interiori, combatte contro quelli fisici e affronta brutalmente Dracula, lasciando spazio a ulteriori disavventure. Diretto da Chris McKay, Renfield della Universal porta il Conte Dracula (Nicolas Cage) nella New Orleans dei giorni nostri, mentre il suo scagnozzo principale, R.M. Renfield (Nicholas Hoult), decide di lasciare finalmente il suo rapporto di lavoro tossico dopo un secolo di servitù degradata. Mentre Renfield cerca di esplorare la vita al di fuori dell’ombra del malvagio vampiro, si ritrova anche a entrare in contatto con l’agente di polizia scontenta Rebecca Quincy (Awkwafina), intenzionata a smantellare i potenti mafiosi Lobo, in particolare lo spericolato Teddy Lobo (Ben Schwartz). Tuttavia, il gruppo di sostegno per la dipendenza da sostanze stupefacenti e l’arco di redenzione di Renfield non riescono a tenere a bada la vendicativa gelosia di Dracula.

L’atto finale di Renfield vede Teddy Lobo diventare il nuovo familiare di Dracula mentre i mafiosi rapiscono la sorella di Rebecca come garanzia. Il Renfield di Nicholas Hoult e la Rebecca di Awkwafina alla fine combattono i gangster dotati di superpoteri e uccidono Teddy prima di un confronto finale con Dracula. Dopo aver intrappolato Dracula in un cerchio protettivo, Renfield impara a riprendersi il suo potere personale picchiando insensatamente Dracula e sbarazzandosi del suo corpo per impedire al vampiro di Nicolas Cage di nuocere agli innocenti il più a lungo possibile. Renfield usa poi il sangue rimanente di Dracula per sostenere i propri poteri, oltre a resuscitare il suo vecchio gruppo di supporto e la sorella di Rebecca. Il finale di Renfield include anche briciole di pane per un potenziale reboot del Dark Universe, per non parlare di un possibile ritorno del Dracula di Nicolas Cage.

Dracula è davvero morto nel finale di Renfield? Cosa gli è successo

I protagonisti di Renfield e Rebecca fanno certamente del loro meglio per uccidere il Dracula di Nicolas Cage, ma lo stesso ex scagnozzo nota che uccidere il Principe delle Tenebre non è così semplice. Mentre Dracula viene picchiato con armi medievali, sottoposto a strumenti di tortura e fatto a pezzi con una motosega, gli ingegnosi tentativi di Renfield e Rebecca di disfarsi del corpo di Dracula non lo faranno sparire per sempre. L’immortalità di Dracula rimane, ma non sarà in grado di riprendersi dalla brutale fine di Renfieldsenza che il suo fedele lacchè gli porti nuove scorte di sangue e vite innocenti. Pertanto, anche se Dracula non è morto, Renfield e Rebecca hanno posto temporaneamente fine al suo terrore.

Il vero significato del brutale attacco di Dracula da parte di Renfield e Rebecca

La battaglia finale di Renfield tra il protagonista, Dracula, e Rebecca richiama i temi di fondo del film. Dopo che Dracula ha schernito Renfield dicendogli che il suo unico scopo è quello che gli è stato dato dal vampiro, Renfield dichiara che si riprenderà il potere dal suo capo, un consiglio che ha imparato dal suo gruppo di supporto. Renfield picchia Dracula senza senso per diminuire il potere del vampiro: è il modo in cui lo scagnozzo si riprende il potere fisico ed emotivo del suo capo. Quando Renfield smette di obbedire a Dracula, gli toglie il potere che ha su di lui, e le aggressioni fisiche servono anche a diminuire il potere fisico di Dracula.

L’attacco brutale a Dracula sembra più una stanza della rabbia per Renfield e Rebecca, che soffrono molto per i vili piani del vampiro prima che i titoli di coda di Renfield scorrano. Rebecca riesce a vendicarsi di Dracula per aver attaccato sua sorella e a sfogare la sua rabbia sulla corruzione e la malvagità che egli rappresenta. Renfield è in grado di attaccare la parte di sé che detesta attraverso Dracula, che rappresenta il folle desiderio di potere, l’immortalità e gli scopi dissoluti che lo hanno portato a tradire ogni residuo di moralità che gli era rimasto. Anche se non sono in grado di salvare il mondo dalla corruzione e dalla tossicità diffuse, Renfield e Rebecca usano Dracula come contenitore per attaccare queste idee.

Come Renfield ha resuscitato i suoi amici del gruppo di supporto (possono rimanere in vita senza Dracula?)

La fine di Renfield introduce anche un colpo di scena dell’ultimo minuto, in cui il gruppo di supporto viene inaspettatamente resuscitato. All’inizio del film, l’R.M. Renfield di Nicholas Hoult riceveva aiuto da un gruppo di sostegno locale per coloro che avevano relazioni tossiche, e Dracula uccideva ogni membro “anonimo” per aver messo in testa a Renfield queste idee. Dopo aver sconfitto Dracula, Renfield torna in chiesa per un altro incontro con il gruppo di sostegno, che fa commenti sui terrori che hanno visto mentre erano morti.

Il film di Dracula con Nicolas Cage non suggeriva che Renfield possedesse poteri di resurrezione, ma il tavolo delle bevande alla riunione ha rivelato in modo sottile come i suoi vecchi amici sono tornati in vita. Renfield ha dato al suo gruppo di supporto deceduto bevande di sangue di Dracula per resuscitarli, ma non è chiaro per quanto tempo saranno in grado di sopravvivere se non continueranno a bere il sangue del vampiro. Le regole di Renfield sui poteri di Dracula e sull’immortalità non sono del tutto chiare, ma è probabile che il gruppo di supporto debba bere solo una quantità di sangue di Dracula sufficiente a riportarli in vita e a guarirli. Dopodiché, probabilmente non avranno più bisogno del sangue del vampiro di Nicolas Cage.

Renfield è ancora immortale senza Dracula? Che cosa succede quando finisce il sangue di Dracula?

Robert Montague Renfield ha ricevuto la sua immortalità e i suoi poteri da Dracula, che gli ha dato una quantità sufficiente dei suoi stessi poteri per sottomettere gli esseri umani e svolgere compiti soprannaturali per lui. Renfield ricarica i suoi poteri mangiando insetti, ma non è chiaro se abbia ancora bisogno dei poteri di Dracula per mantenere la sua immortalità. Il fatto che Dracula sia stato eliminato per molto tempo significa che Renfield non avrà accesso ai poteri del vampiro che possono servire a rafforzare i suoi, anche se il personaggio eponimo di Nicholas Hoult sembra bere il sangue di Dracula per ripristinare la sua salute e i suoi poteri nel finale del film.

Nel finale Renfield aveva solo una brocca piena di sangue di Dracula da bere, quindi una volta esaurita questa scorta, non avrà un modo immediato per ripristinare la sua salute e le sue capacità. Poiché Renfield non approfondisce il funzionamento dell’immortalità del protagonista rispetto a Dracula, è possibile che Renfield cominci a invecchiare o a subire danni quando il vampiro principale disincarnato perde lentamente i suoi poteri. Nel film originale di Dracula del 1931, Mina Harker tornò normale dopo l’uccisione di Dracula, quindi l’assistente di Renfield potrebbe tornare a uno stato più umano man mano che il suo legame con Dracula svanisce.

Cosa succede ora a Rebecca e al dipartimento di polizia di New Orleans?

Un primo colpo di scena nella storia di Renfield rivela che la maggior parte del Dipartimento di Polizia di New Orleans è corrotta, in quanto si mette al servizio della banda dei Lobo. Il potere dei Lobo ha un’enorme influenza sul dipartimento di polizia, che li porta a mettersi contro Rebecca mentre continua la sua missione per smantellare il loro impero. Poiché il capitano della polizia e molte autorità sono state uccise durante le cruente scene di combattimento di Renfield, la Rebecca Quincy di Awkwafina è uno dei pochi agenti rimasti alla fine del film. Con i leader della mafia Lobo apparentemente sconfitti e gli agenti corrotti eliminati nel finale di Renfield, Rebecca sarà probabilmente in grado di rimodellare la polizia in modo da affrontare le ingiustizie della città invece di favorirle.

I destini di Teddy e Bella-Francesca Lobo spiegati (la mafia è davvero sconfitta?)

Il personaggio di Ben Schwartz, Teddy Lobo, diventa brevemente il nuovo familiare di Dracula prima della fine di Renfield. Tuttavia, nel grande confronto con R.M. Renfield, i poteri di Teddy, alimentati dagli insetti, si rivelano inutili per lo scagnozzo centenario. Quando si taglia su una radiografia della morte di Teddy, Renfield suggerisce che il lacchè è effettivamente morto, poiché non è solo il sangue ad essere stato espulso da lui. Tuttavia, Renfield è riuscito a sopravvivere a pugnalate e tagli brutali per tutto il film senza subire danni significativi, quindi se Teddy possedesse un’immortalità simile, potrebbe essere ancora vivo. In ogni caso, la sconfitta di Dracula nel finale di Renfieldsignifica che Teddy non rappresenterà una minaccia troppo grande per Renfield in futuro.

La minaccia maggiore per Renfield, Rebecca e New Orleans nel corso dell’horror-comedy Universal del 2023 era in realtà la madre di Teddy, Bella-Francesca Lobo, il vero boss della famiglia. Bella-Francesca viene arrestata nel finale di Renfield, il che pone almeno temporaneamente fine al suo impero criminale. Tuttavia, i Lobo hanno influenzato New Orleans per secoli, quindi il potere della sua mafia non è destinato a scomparire del tutto solo perché lei è in prigione. Se Renfield 2 si farà, è più che probabile che Bella-Francesca torni insieme a Dracula per vendicarsi di Renfield e Rebecca.

Come il finale di Renfield prepara un sequel (e un potenziale universo oscuro)

Alla fine del film Renfield è ancora impegnato nel suo arco di redenzione, con la storia lasciata aperta a causa del fatto che Dracula tecnicamente non è morto. Poiché Renfield suggerisce che Dracula alla fine tornerà, il finale di Renfieldcrea la possibilità che il vampiro di Nicolas Cage appaia in un sequel e si vendichi del suo ex familiare. Il finale diRenfieldlascia intravedere anche la possibilità di un reboot del Dark Universe, che potrebbe portare a spinoff su altri mostri o a mostri classici che appaiono in un sequel di Renfield .

Ad esempio, la banda di Lobo potrebbe essere la base per una storia di Wolf Man. Lobo è anche la parola spagnola che significa “lupo” e la banda si rifà a questo significato indossando maschere da lupo mentre commette i crimini. Poiché il padre di Teddy non è stato visto in Renfield, è possibile che torni come Uomo Lupo, in cerca di vendetta per la morte del figlio. Il finale di Renfield mostra anche Renfield e Rebecca che tentano di eliminare Dracula nelle fogne di New Orleans, il che potrebbe portare a un’introduzione della Creatura della Laguna Nera con una svolta sulle origini dell’Uomo-Grill.

Il vero significato della fine di Renfield

Il vero significato di Renfield è quello di acquisire il potere e la forza di lasciare una relazione tossica, evidenziando quanto questo diventi difficile quando si cerca di sfuggire a un narcisista. Il finale di Renfield accentua questi temi giocando con mostri dotati di superpoteri, ma dimostra che con gli strumenti psicologici, il sostegno degli altri e il desiderio di riconquistare il proprio potere personale e la propria autonomia, lasciare un abusatore e un narcisista tossico è possibile. Sebbene questa sia la base del significato di Renfield, anche il Renfield di Nicholas Hoult non si definisce una vittima, poiché ha scelto di abbandonare la sua famiglia, seguire Dracula e uccidere innocenti per alimentare il suo desiderio di immortalità. Tuttavia, Renfield deve usare gli strumenti terapeutici e il potere dell’amore per se stesso per uscire da questa situazione tossica di codipendenza.

La lotta finale di Renfield e Rebecca contro Dracula vuole rappresentare i sopravvissuti che riprendono il potere dai loro abusatori. Dracula rappresenta un narcisista corrotto, quindi sia Renfield che Rebecca sono in grado di reclamare il proprio potere personale attaccando e quasi uccidendo il vampiro immortale. Il finale di Renfield vede il protagonista usare i suoi poteri soprannaturali a fin di bene, resuscitando il gruppo di sostegno e aiutando Rebecca a eliminare i cattivi, dimostrando che non è troppo tardi per lavorare alla propria redenzione e diventare una persona migliore.