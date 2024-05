Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman rivela il vero motivo per cui ha deciso di tornare nei panni di Logan nel MCU

X-Men Origins: Wolverine è stato il primo film da solista del mutante artigliato… e fu una delusione totale. Ciononostante, l’eroe ha ottenuto una trilogia (un po’ disarticolata) grazie a The Wolverine e Logan, che si sono rivelati entrambi dei miglioramenti significativi.

Quest’ultimo ha concluso la carriera di Hugh Jackman nei panni di Wolverine uccidendo il personaggio, e ci aspettavamo che fosse la fine per lui. Del resto, lo stesso attore aveva confermato in più occasioni che si sarebbe ritirato da un ruolo che gli era stato affidato quasi due decenni prima.

Ryan Reynolds è riuscito a convincere Hugh Jackman a tornare e ora interpreterà un’altra variante di Wolverine nel film Deadpool & Wolverine di quest’estate.

Di recente Hugh Jackman ha parlato con Fandango di ciò che lo ha riportato nell’Universo Marvel (non prevediamo che si tratti di un evento unico, visto che Hugh Jackman è un attore di sicuro affidamento per Avengers: Secret Wars). Non sorprende che la possibilità di rimediare al deludente team-up del 2009 tra Deadpool & Wolverine fosse in primo piano nella sua mente.

“Ero per strada – stavo guidando – e letteralmente come un fulmine è arrivata questa consapevolezza, nel mio intimo, che volevo fare questo film con Ryan… che Deadpool e Wolverine si riunissero“, dice nel player qui sotto. “E vi giuro che quando ho detto che avevo chiuso, pensavo davvero di aver chiuso“.

Ma, in fondo alla mia testa, da quando ho visto Deadpool 1, ho pensato: “Quei due personaggi insieme…“. Lo sapevo: Sapevo che i fan lo volevano. Da quando ho indossato gli artigli i fan hanno parlato di questi due personaggi, quindi la cosa è sempre stata presente, ma io lo sapevo e basta”.

Non vedevo l’ora di arrivare; appena arrivato ho chiamato Ryan e gli ho detto: “Facciamolo”. Non avevo chiamato il mio agente, nessuno”, aggiunge Jackman. “Ho dovuto chiamare il mio agente [dopo] e dirgli ‘Oh, a proposito, mi sono appena impegnato in un film’. [Ride]“.

Come parte del MCU, Hugh Jackman indosserà anche il costume classico di Wolverine, un cambiamento importante rispetto al periodo trascorso nella versione dell’Universo Marvel della 20th Century Fox. Sarà il Logan dei Marvel Studios dopo Secret Wars? Questo è ancora da vedere.

Watch an exclusive clip from the first big interview for #DeadpoolAndWolverine. The full conversation drops in 30 minutes, via @Fandango.

Tickets are on sale now: https://t.co/l9XXzHj6Iy pic.twitter.com/FDpH7aqSov

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) May 20, 2024