The Visit, la spiegazione del finale: chi sono in realtà i due nonni?

Negli anni il regista M. Night Shyamalan ci ha abituato a film carichi di tensione, sempre al limite tra la realtà e la fantasia. Opere come Il sesto senso, Unbreakable – Il predestinato, Signs, Old o il recente Bussano alla porta sono esemplari a riguardo, presentando atrmosfere suggestive e inquietanti e dimostrando tutta la maestria del regista nel rendere questo il punto di forza dei suoi lavori. Un altro dei suoi lavori più apprezzati è The Visit (qui la recensione), da lui diretto nel 2015.

Per realizzare questo film, Shyamalan ha raccontato di averlo autoprodotto utilizzando il compenso ottenuto per il film di fantascienza After Earth (2013). Secondo le sue stesse parole, si è trattato di “un tentativo di riprendere il controllo artistico” dopo che i suoi film più recenti gli sono stati sottratti in fase di post-produzione. Shyamalan ha poi rivelato di aver preparato tre diverse versioni del film: una “pura commedia“, un’altra “puro horror” e un’ultima “a metà strada“, ma alla fine è stata quella “puro horror” a prevalere.

Per gli appassionati del cinema del regista, si tratta dunque di un film da non perdere, ricordato in particolare come il lungometraggio che ha risollevato le sorti di Shyamalan dopo un periodo di insuccessi. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Visit. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di The Visit

Il film racconta di Loretta, una donna separata con due figli, Becca e Tyler, che da oltre quindici anni ha interrotto qualsiasi tipo di rapporto con i suoi genitori, Claire e Mitchell accusati di non aver mai accettato la sua storia col marito. Un giorno, però, la donna decide di far conoscere ai suoi figli i nonni e così li manda a casa loro in Pennsylvania per una settimana. Inizialmente i due si trovano bene con la coppia di anziani, ma quando una serie di loro strani comportamenti iniziano a manifestarsi sempre più frequentemente, una serie di spaventosi sospetti si insinueranno nei due ragazzi.

Ad interpretare Becca e Tyler vi sono gli attori Olivia DeJonge e Ex Oxenbould. Mentre lei è qui al suo primo ruolo cinematografico ed è poi stata vista in Elvis, Oxenbould era già noto per essere stato il protagonista di Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare. Nel ruolo della matre Loretta vi è l’attrice Kathryn Hahn, ora celebre per il ruolo di Agatha Harkness in WandaVision. Benjamin Kanes, invece, è Corin, padre di Becca e Tayler. Gli attori Deanna Dunagan e Peter McRobbie interpretano invece i due nonni.

La spiegazione del finale del film

Per tutto il film, Becca e Tyler sono dunque incerti sul comportamento dei loro nonni, che peggiora con il progredire della storia. È evidente che qualcosa non quadra nella coppia di anziani e il celebre twist di Shyamalan arriva infine quando Loretta vede finalmente le due persone che sostengono di essere i suoi genitori e dice a Becca e Tyler via Skype che non sono i loro amati Nana e Pop Pop, ma due perfetti sconosciuti che hanno assunto la loro identità.

Loretta chiama dunque immediatamente la polizia, ma ci vorranno ore prima che i soccorsi arrivino alla fattoria isolata. Becca e Tyler, dunque, dovranno continuare a stare al gioco di questi pericolosi impostori. Becca riesce poi a fuggire nel seminterrato per scoprire i cadaveri di due anziani assassinati, che si rivelano essere i veri nonni. Si scopre così che i due impostori sono pazienti psichiatrici evasi dal vicino ospedale e hanno ucciso i veri nonni per appropriarsi delle loro vite.

Non è chiaro se i due evasi avrebbero rappresentato una minaccia per i ragazzi se non avessero messo il naso in giro, ma nel momento in cui si rendeno conto che la loro copertura è saltata, passano alle maniere forti con Becca e Tyler. Becca, però, riesce ad afferrare un frammento di vetro dallo specchio rotto e pugnala Nana più volte all’intestino, correndo poi ad aiutare Tyler. Ma è il ragazzo a vincere la propria paura, ad atterrare l’anziano e a sbattergli più volte la porta del frigo sulla testa.

Finalmente Loretta e la polizia arrivano e i ragazzi corrono freneticamente fuori di casa. Nella scena finale, Loretta racconta nel documentario della figlia i momenti traumatici della sua fuga da casa. 15 anni prima degli eventi di The Visit, prima che nascesse Becca, Loretta aveva litigato con i genitori per la decisione di sposare il suo insegnante. Il litigio portò Loretta e i suoi genitori ad arrivare alle mani, e lei se ne andò di casa quella notte, senza mai rispondere ai loro tentativi e alle loro suppliche di riavvicinarsi.

È la scena più emozionante del film, perché Loretta prova un enorme senso di colpa per non aver mai potuto dire che le dispiaceva per il rapporto teso tra lei e i suoi genitori o per non aver mai porgere loro le sue scuse per i torti commessi. Così, The Visit si rivela essere non solo un film che affronta la terrificante degradazione del corpo nel tempo, incarnata da Nana e Pop Pop, ma anche di perdono e riconciliazione, in quanto dimostra che covare un dolore profondo senza mai esternarlo può alla fine portare a un esito negativo.

Il film si conclude poi con il documentario di Becca che prende infine forma e quando le viene data la possibilità di inserire nel filmato anche il padre con cui ha pochi rapporti, Becca sceglie di farlo. Questa scelta dimostra che Becca è maturata in modo significativo e ha capito che il perdono è la strada migliore. Loretta non è mai riuscita a perdonare i suoi genitori e questo le ha tolto la possibilità di riconciliarsi. Inserendo il padre nel documentario, Becca ha invece lasciato la porta aperta per questa possibilità.

Il trailer di The Visit e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di The Visit grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Google Play e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 28 giugno alle ore 21:15 sul canale Italia 2.