Un matrimonio di troppo (You’re Cordially Invited), la spiegazione del finale

Un matrimonio di troppo (You’re Cordially Invited) è una commedia generalmente dolce che assume un sorprendente elemento romantico verso la fine del film. Il film, diretto e scritto da Nicholas Stoller, è incentrato su due matrimoni che finiscono per essere prenotati nello stesso luogo e nello stesso momento. Will Ferrell e Reese Witherspoon sono i protagonisti di Un matrimonio di troppo (la nostra recensione), nei panni delle due persone che organizzano il matrimonio. Gli sforzi di Jim per regalare a sua figlia Jenni un weekend perfetto si scontrano con i tentativi di Margot di fare lo stesso per sua sorella minore Neve, portando la coppia a un crescente livello di conflitto comico.

Sotto gli attacchi degli alligatori e il goffo sabotaggio c’è un film sorprendentemente dolce che sottolinea come i diversi drammi nella vita di Margot e Jim possano essere risolti attraverso lo stesso principio. Questo dà a Un matrimonio di troppo (You’re Cordially Invited) spazio per sviluppare una morale sorprendentemente coerente che migliora sia i personaggi che le vite di coloro che si trovano nelle loro rispettive orbite. Inoltre, il film prende una svolta romantica sorprendente che inizialmente sembrava impossibile, permettendo a entrambe le famiglie di riunirsi in modo inaspettato nella commedia con Reese Witherspoon e Will Ferrell.

La spiegazione della svolta romantica di Jim e Margot

Un matrimonio di troppo (You’re Cordially Invited) prende una svolta romantica sorprendente

Jim e Margot sono nemici per gran parte di Un matrimonio di troppo (You’re Cordially Invited), ma il terzo atto del film li spinge in una sorprendente storia d’amore. Sia Jim che Margot sono ritratti come persone fondamentalmente sole nelle loro rispettive vite, anche se per motivi diversi. Mentre Jim non ha mai superato completamente la morte della moglie, l’impegno di Margot nel suo lavoro l’ha isolata dal resto dei suoi amici e della sua famiglia. Questo è in parte il motivo per cui entrambi i personaggi si dedicano completamente ad aiutare i loro unici cari, e perché diventano così ossessionati dall’idea di assicurarsi che abbiano un matrimonio perfetto.

Tuttavia, questa ossessione porta a un conflitto tra i due, che viene commentato sia da Jenni che da Neve. Alla fine, Jenni spiega a Margot che suo padre è attratto da lei, il che spiega un certo livello di ossessione nei suoi confronti e nelle sue azioni. Di fronte a questo e alla consapevolezza delle migliori qualità di Jim, Margot ammette la propria attrazione per lui. Questo porta a un bacio tra i due alla fine del film e a una relazione successiva che, come suggeriscono i titoli di coda, alla fine porterà al matrimonio (anche se Margot è felice di saltare il matrimonio stesso).

Cosa succede agli sposi di Un matrimonio di troppo (You’re Cordially Invited)

I due matrimoni al centro di Un matrimonio di troppo (You’re Cordially Invited) – Entrambi hanno un lieto fine

Al centro di Un matrimonio di troppo ci sono due matrimoni. Uno è quello tra Neve e Dixon, mentre l’altro è quello tra Jenni e Oliver. Tuttavia, entrambe le coppie devono affrontare un certo livello di controllo da parte delle rispettive famiglie. Neve teme che la sua famiglia disprezzi Dixon e non voglia sostenere la sua gravidanza segreta. Nel frattempo, Jim è preoccupato che i neolaureati Jenni e Oliver siano troppo giovani per sposarsi. Anche se entrambi i matrimoni si svolgono e le due coppie sono ancora insieme alla fine del film, il matrimonio di Jenni e Oliver prende una svolta improvvisamente cupa.

Will Ferrell e Reese Witherspoon non avevano mai collaborato a un film prima di Un matrimonio di troppo (You’re Cordially Invited)

Indotto a credere che Oliver tradisca Jenni da una Margot confusa, Jim innesca accidentalmente una serie di eventi che costringono la coppia a rivalutare il proprio matrimonio. Anche se alla fine rimangono insieme sentimentalmente, la coppia annulla il matrimonio una volta lasciata l’isola. Nel frattempo, Neve e Dixon superano i propri blocchi e i problemi causati da Jim per godersi il loro matrimonio caotico. Più tardi vengono mostrati con un bambino, felicemente abbracciati dalla loro famiglia. Nel complesso, Un matrimonio di troppo (You’re Cordially Invited) offre a tutti un lieto fine.

Perché Jim è così concentrato su sua figlia Jenni e come Margot cambia le cose

Jim e Jenni sono diventati molto intimi dopo una grave perdita familiare

Jim trascorre gran parte di Un matrimonio di troppo (You’re Cordially Invited) facendo tutto il possibile per provvedere a sua figlia e la considera apertamente la persona più importante della sua vita. La sua ossessione per la sua felicità deriva dal suo desiderio di risparmiarle ulteriori dolori emotivi dopo essere stato costretto a raccontarle della morte di sua madre quando era bambina. Tuttavia, nonostante le sue motivazioni altruistiche, l’ossessione di Jim per la felicità di sua figlia lo ha reso cieco alla natura scomoda della loro vicinanza e all’impatto che sta avendo sulla sua vita.

In questo senso, Margot diventa una figura importante per Jenni prima che lei crei un legame con Jim.

Durante una conversazione tra Margot e Jenni una sera, Jenni ammette che Jim può essere opprimente. Gran parte della sua felicità si basa sulla sua felicità, il che significa che non può essere onesta riguardo al suo dolore interiore o ai suoi conflitti personali senza rischiare di ferire le sue emozioni. Margot le dà dei consigli su come creare dei confini con Jim, che Jenni prende a cuore. Sebbene inizialmente si scagli contro Jim per la rabbia causata dalle sue azioni durante il matrimonio, alla fine lei e suo padre ne parlano. In questo senso, Margot diventa una figura importante per Jenni prima che lei si affezioni a Jim.

Come il grande dramma familiare di Margot si riflette direttamente su Jim e Jenni

I conflitti familiari sono al centro di Un matrimonio di troppo (You’re Cordially Invited)

In netto contrasto con lo stretto rapporto tra Jim e Jenni, Margot si allontana sempre più dalla propria famiglia. Sua madre litiga con lei in ogni occasione e Margot finisce presto per litigare con due dei suoi fratelli. Il suo unico legame familiare concreto è con Neve, messo in discussione dal comportamento di Margot durante il matrimonio. Tuttavia, si vede che Margot è rattristata da questa svolta degli eventi. Margot affronta la sua famiglia per il fatto di sentirsi esclusa dalle loro vite e sola quando è con loro, rimproverando direttamente sua madre per non essersi fatta sentire.

In risposta, la madre di Margot sottolinea che anche Margot ha permesso che la relazione arrivasse a quel punto. Dopo il matrimonio di Neve e Dixon, la madre di Margot ammette di aver continuato le tensioni che aveva con la propria madre e di averle trasferite su Margot, con la coppia che alla fine ha lavorato per riparare il loro rapporto. La loro onestà gioca un ruolo chiave nel climax del film, poiché aiuta Jim a seguire il loro esempio e ad aprirsi a sua figlia. Sebbene la famiglia allargata di Margot sia più problematica in apparenza, cresce allo stesso modo di Jim e Jenni.

Il vero significato di Un matrimonio di troppo (You’re Cordially Invited)

L’onestà è la chiave per relazioni sane, anche nelle commedie romantiche più sciocche

Un matrimonio di troppo (You’re Cordially Invited) rafforza l’importanza dell’onestà e dei confini nelle relazioni, siano esse romantiche o familiari. Nella vita di Margot e Jim, le loro relazioni sono complicate da false rassicurazioni. Credono nelle loro prospettive sui loro cari, siano esse implacabilmente positive o profondamente critiche. In entrambi i casi, Jim e Margot sono costretti a fare i conti con i loro errori. Tuttavia, entrambi fanno pace con le rispettive famiglie essendo vulnerabili e onesti, permettendo loro di riunirsi di nuovo. Questo è il motivo per cui entrambe le famiglie sono presentate in una luce molto migliore alla fine del film.

Questa è anche la chiave del rapporto tra Jim e Margot. All’inizio nessuno dei due sembra consapevole della propria attrazione per l’altro e si concentra invece sul desiderio di superarsi a vicenda. Tuttavia, entrambi i personaggi dimostrano di essere in grado di superare i propri complessi e possono essere sinceri l’uno con l’altro. Quando lo fanno, riflettono anche sulla loro intesa e finiscono per legarsi sentimentalmente. Questo rafforza l’impatto positivo che l’onestà può avere nelle relazioni, con tutti i legami di Un matrimonio di troppo (You’re Cordially Invited) migliorati da questa decisione.